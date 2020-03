Vláda České republiky od pátku 13. března zakázala veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se vztahuje i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů.

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7 do 19 hodin

- E-mail: covid19@khszlin.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

KULTURNÍ:

- Pohádky a pověsti z Držkové (Obřadní síň ve Fryštáku). Představení vydání knihy manželů Jančíkových z Držkové. Akce se měla konat 19. března v 17 hodin.

- Valašské setkání Fryšták 2020 (Sál Zemědělského družstva vlastníků). Akce se měla konat 20. března ve 20 hodin. Vstupenky můžete vrátit v místě nákupu - zakoupené ve Fryštáku se vracejí pouze v Městské knihovně ve Fryštáku. Vstupenky zakoupené ve Zlíně se vracejí pouze ve Zlíně.

- Detektorář ve službách archeologů a jiná setkání s amatérskou archeologií (Městská knihovna ve Fryštáku). Akce se měla konat 25. března v 17 hodin.

- Dětský karneval s Patem a Matem (Městské divadlo Zlín). Akce se měla konat 15. března od 14.30 hodin.

SPOLEČENSKÉ:

- Divadelní představení v Městském divadle Zlín. "Vláda zakázala všechny akce nad 100 návštěvníků, což je pro náš Velký sál s kapacitou 687 míst velká komplikace. Z rozhodnutí Bezpečnostní rady města Zlína rušíme i představení na našich menších sálech – tedy ve Studiu Z a v Dílně," informují pracovníci divadla. Vstupné vracejí následovně: NEJDŘÍVE V DEN ZRUŠENÉHO PŘEDSTAVENÍ A POTÉ NÁSLEDUJÍCÍCH DESET DNŮ. U hostujícího představení Divadelního spolku Kašpar: Cyrano jednají o náhradním termínu. Předplatitele, kterých se tato vynucená výluka týká, prosí o shovívavost – hledají pro ně náhradní termíny. Pro podrobnější informace kontaktujte telefonicky předprodej divadla: 577 636 220, 734 417 305.

- Kino Napajedla. Filmové projekce jsou do odvolání zrušené.

SPORTOVNÍ:

- Lázně Zlín. V souladu s mimořádným opatřením Statutárního města Zlína je s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání areál Lázní Zlín uzavřen pro veřejnost.

POVOLENÉ AKCE

KULTURNÍ:

- Giganti doby ledové (Zlínský zámek). Nová výstava je veřejnosti přístupná. Každý, kdo by chtěl stát tváří v tvář pětimetrovému mamutovi nebo si na vlastní oči prohlédnout obřího pozemního lenochoda, má možnost navštívit výstavu „Giganti doby ledové“ v prostoru Zlínského zámku. Po úspěchu zaznamenaném u návštěvníků a četných školních výprav v loňském roce, je tato jedinečná výstava k vidění od 10. března do 10. června letošního roku. Vstřícným gestem pořadatelů výstavy je možnost fotografování bez poplatku a omezení. Otevřeno bude každý den od 9 do 18.30 hodin. Pro školní výpravy lze ve všední dny dohodnout i dřívější otevření výstavy.

Ceny vstupenek na výstavu jsou následující:

· Základní 150 Kč, snížené (děti, studenti, důchodci, ZTP) 90 Kč, rodinné vstupné 350 Kč.

SPOLEČENSKÉ:

- Golden Apple Cinema Zlín. Do kina ve Zlíně si stále můžete zajít na filmové projekce. Ale pozor: Pro větší bezpečnost diváků a snížení míry rizika přistoupilo Multikino Golden Apple Cinema k omezení kapacity sálů tak, aby byly dodrženy bezpečnostní vzdálenosti mezi diváky a byl splněn limit maximálně 99 diváků na sále. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem COVID-19 v České republice a nařízení vlády o konání kulturních akcí pro méně než 100 diváků apeluje Multikino Golden Apple Cinema na všechny své diváky, aby s veškerou svou zodpovědností učinili vše pro to, aby se podařilo možnému (a předpokládanému) rozšíření uvedeného viru mezi obyvatelstvem co nejúčinněji zabránit, respektive omezit toto šíření na minimum.

ÚŘADY, MATEŘSKÉ ŠKOLKY, JESLE

Magistrát města Zlín (náměstí Míru 12, 760 01 Zlín)

Pondělí: (8 - 17 hodin)

Úterý: (8 - 14 hodin)

Středa: (8 - 17 hodin

Čtvrtek: (8 - 14 hodin)

Pátek: (8 - 14 hodin)

Sobota: (zavřeno)

Neděle: (zavřeno)

Městský úřad Otrokovice (náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice). Telefon: 577 680 111.

Pondělí: (8 – 11.30 a 12.30 – 17 hodin)

Úterý: (8 – 11.30)

Středa: (8 – 11.30 a 12.30 – 17 hodin)

Čtvrtek: (zavřeno)

Pátek: (8 - 11.30)

Sobota: (zavřeno)

Neděle: (zavřeno)

Mateřská škola Fryšták:

- ke dni 12. 3. 2020 (na základě vyhodnocení aktuální situace ředitelkou) je školka uzavřená, a to do doby odvolání, přičemž o předpokládaném termínu ukončení přerušení provozu ředitelka rozhodne po předchozím projednání Radou města Fryštáku.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

LIDL (Nábřeží 7139, 760 01 Zlín):

Pondělí - sobota (7 – 21 hodi)

Neděle (8 – 21 hodin)

DOPRAVA (OMEZENÍ MHD)

Od pondělí 16. března pojedou autobusy ve Zlínském kraji v prázdninovém režimu.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, budou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol.

Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů. Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU