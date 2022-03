Nově popsanému starodávnému tvorovi přidělili odborníci latinský název Syllipsimopodi bideni, což má být pocta prezidentu Joe Bidenovi. „Pojmenováním chtěli údajně složit Bidenovi poklonu za to, že je pro jeho působení v čele USA prioritou věda a výzkum," zmiňuje britský list The Guardian, který o objevu informoval mezi prvními.

Existenci předka dnešních chobotnic vědci dokládají fosilií starou 330 milionů let. Objevena byla už v minulém století v americké Montaně a od roku 1988 je uskladněna v Královském muzeu v kanadském Ontariu. „Po celá desetiletí ležela přehlížená v jedné ze zásuvek. Nedávno si na ní však paleontologové všimli deseti drobných končetin," popisuje počátky převratného výzkumu The Guardian.

Po podrobném prozkoumání fosilie tým odborníků došel k závěru, že je pozůstatkem dosud neznámého předka chobotnic. A pokud mají pravdu, znamená to, že chobotnice jsou obyvatelkami Země mnohem déle, než se myslelo. Nově popsaný tvor Syllipsimopodi bideni totiž podle fosilie musel žít před 330 miliony let. Dosud se přitom tvrdilo, že nejstarší předek chobotnic žil před 240 miliony let. „Náš objev tím pádem zásadně mění sto let studia evoluce hlavonožců," podotknul jeden z autorů studie fosilie, paleontolog bezobratlých Christopher Whalen. Výsledky své práce vědecký tým shrnul v článku v magazínu Nature Communications.

Zjištění zároveň znamená, že předci současných chobotnic se na Zemi vyskytovali ještě v době, kdy dinosauři chodili takzvaně po houbách. „Počátek existence chobotnic se tak datuje ještě před érou dinosaurů," poznamenává list The Guardian.

