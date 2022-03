Endurance byla objevena ve Weddellově moři v hloubce 3 008 metrů, a to asi šest kilometrů od pozice zaznamenané její posádkou. Symbolické je, že se tak stalo v sobotu 5. března, tedy v den, kdy zároveň uběhlo sto let od Shackletonova pohřbu. Jelikož je ale vrak podle mezinárodní Smlouvy o Antarktidě považován za památku, nesmí být žádným způsobem narušen. Nebyly z něj tak vyzvednuty žádné artefakty.

„Nikdy jsem neviděl dřevěný vrak lodi v lepším stavu. Sedí vzpříměně a pyšně na mořském dně, neporušený a skvěle zachovaný,“ řekl zpravodajskému serveru BBC mořský archeolog Mensun Bound, který nález slavného plavidla považuje za splnění dlouholetého snu.

Expedice se změnila v boj o holý život. Polárník Shackleton to ale nevzdal

Ernest Henry Shackleton

(15. 2. 1874 – 5. 1. 1922)



Polární badatel irského původu, který stanul v čele tří britských expedic do Antarktidy. Za úspěchy dosažené při druhé z nich jej král Edward VII. povýšil do šlechtického stavu. Nejznámější se však stala ta poslední -Imperiální transantarktická expedice (1914 až 1916), jež je obečně známá také jako Shackletonova expedice.

Za objevením Endurance stojí projekt Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT), která se do Antarktidy vypravila v jihoafrickém ledoborci Agulhas II vybaveném dálkově ovládanými ponorkami. „V okamžiku, kdy jsme uviděli nápis Endurance, mi spadla čelist. Jedná se o neuvěřitelný úspěch. Dokončili jsme pátrání po jednom z nejslavnějších vraků, přičemž jsme se museli vypořádat s ledem, vánicemi a teplotami klesajícími až k mínus osmnácti stupňům Celsia. Zkrátka jsme dokázali to, co mnozí považovali za naprosto nemožné,“ netají se nadšením mořský archeolog a vedoucí mise John Shears.

Ačkoli byla loď považována za ztracenou 107 let, podle vědců vypadá takřka stejně jako na snímku, který v roce 1915 zachytil Shackletonův fotograf Frank Hurley. Stěžně a lanoví sice poznamenal zub času, trup lodi se ale zdá být takřka nepoškozený. „Určité známky poškození jsou patrné hlavně na přídi, pravděpodobně v místech, kde loď narazila na mořské dno,“ uvádí BBC.

Vrak Endurance dokonce stále ukrývá pozůstatky každodenního života námořníků, jakými jsou staré nádobí či boty.

„To kulaté okénko, to bývala Shackletonova kajuta. Když si prohlížíte vrak Endurance, doslova cítíte, jak vám tento velikán dýchá na záda,“ popisuje Mensun Bound a dodává: „Můžete si dokonce přečíst nápis ENDURANCE vyvedený na zádi lodi. A přímo pod ním je i pěticípá hvězda znázorňující Polárku, která dala lodi její původní jméno. Museli byste být z kamene, aby s vámi ten pohled nezamával.“

Lidská posádka ji sice opustila již v říjnu 1915, na lodi však dodnes doslova bují život. „Endurance vypadá jako loď duchů, zároveň ale dala domov mnoha formám mořského života - sasankám, mořským houbám, hadicím i lilijicím. Tito živočichové jsou schopni přežít i v chladných hlubokých vodách Weddellova moře,“ upozorňuje bioložka Michelle Taylorová z Essexské univerzity.

Příběh odvahy a touhy žít

Proč je ale nález Endurance, dříve často označované za „nejslavnější vrak lodi, jejíž poloha dosud nebyla objevena“, tak významný? Hlavní důvody jsou dva, konstatuje BBC.

Prvním z nich je legenda o putování Shackletonovy Královské transantarktické expedice, jejímž cílem bylo překonat napříč Antarktidu a která se změnila v boj o holý život. Plavidlo se totiž brzy dostalo do sevření ledových ker, které ho nakonec doslova rozdrtily. Posádka sice dokázala včas uprchnout z paluby, tím ale její boj o přežití neskončil. V krutých antarktických pláních se posléze odehrál příběh nezdolné odvahy a touhy žít, který se zapsal do historie.

Ukrytá 77 let. U Austrálie našli vrak pohřešované lodi z druhé světové války

Za druhý lze pak označit samotnou skutečnost, že se vrak podařilo nalézt. Weddelovo moře je trvale pokryto vrstvou ledu; vrstvou ledu, jež stala i na počátku zkázy Endurance. Dostat se do blízkosti plavidla tak představovalo opravdovou výzvu, projektu FMHT však přálo štěstí. V únoru byla totiž tato vrstva ledu vůbec nejtenčí od počátku měření, které sahá až do 70. let minulého století. Podmínky se tak ukázaly být nečekaně příznivé…

Endurance byla třístěžňová barkentina, se kterou v roce 1914 odplula do Antarktidy Shackletona expedice, aby se pokusila o přeplutí Antarktidy.



Již 18. ledna 1915 však Endurance uvízla v ledu Weddellova moře, který ji 27. října 1915 rozdrtil. Opuštěný vrak se potopil 21. listopadu 1915.



Plavidlo bylo postaveno roku 1912 jako výletní loď pro polární plavby Polaris. Shackleton loď koupil až v lednu 1914 a přejmenoval ji podle motta své rodiny „Fortitudine Vincimus“ (anglicky By endurance we conquer).