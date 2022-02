„Tyto objekty nám mohou pomoci pochopit, jak se masivní galaxie po miliony a miliardy let vyvíjejí a rostou a jak se náš vesmír bude nadále měnit,“ píše web Science Alert, jenž rovněž zaznamenal neobvyklý snímek.

Fúze nejsou tak vzácné, jak se zdá

Galaktické fúze by se mohly zdát vzhledem k nekonečné rozlehlosti vesmírného prostoru vzácné, vypadá to však, že jsou integrální součástí procesu galaktické evoluce.

„Například Mléčná dráha prošla ve své 13,6 miliardy let trvající historii několika galaktickými fúzemi. Astronomové si myslí, že galaxie k sobě může přitahovat jejich gravitace, přičemž jsou možná vedeny do kup, které se pomalu spojují. Galaktické srážky způsobují gravitační poruchy, při nichž se v galaxiích stlačuje hvězdotvorný plyn – spouštějí tak hromadné formování hvězd, když se husté shluky v materiálu zhroutí pod vlastní gravitací a vytvoří malé hvězdy,“ popisuje to web Science Alert.

Galaxie, jejíž rychlost hvězdotvorby slábne, zaznamená během interakce s jinou galaxií i po ní většinou dramatickou záplavu nově vytvořených hvězd (starbust). Nejčastěji jsou pozorovány binární galaktické srážky, ale existuje také řada trojitých fúzí. Není však snadné je vždy zaznamenat, protože záleží na tom, jak je fúze dokončena.

Zdroj: Youtube

Nakonec vznikne superhmotná černá díra

V pozdějších fázích sloučení se supermasivní černé díry v centrech každé galaxie vzájemně přitahují a jsou uzamčeny na binární nebo trinární dráze. Jak lze vidět, někdy může jednu nebo více těchto černých děr zakrývat prach.

Astronomové si myslí, že tyto černé díry se nakonec také spojí a vytvoří jeden obrovský kus supermasivní černé díry. Signály gravitačních vln takového kolosálního sloučení sice zatím nezaznamenali, ale může tomu tak být proto, že se vyskytují na frekvenci, která je mimo dosah současných pozemských detektorů.

„Čím více takových srážek identifikujeme, tím lépe budeme umět chápat, jak k nim dochází, a modelovat jejich vývoj během milionů let,“ uzavírá Science Alert.