Podle pracovníků univerzity v Torontu bylo možné nástroj použít proti všem verzím operačního systému pro mobilní telefony iPhone, osobní počítače a laptopy Mac, i chytré hodinky Apple Watch do vydání pondělní bezpečnostní záplaty. Nástroj tak obešel bezpečnostní systémy, které Apple do svého softwaru zaváděl v posledních letech.

Izraelská kybernetická společnost NSO Group vyvinula softwarový nástroj, s jehož pomocí bylo možné se nepozorovaně a bez jakéhokoliv vstupu od uživatele nabourat do mobilních telefonů iPhone i osobních počítačů od firmy Apple. Ve své zprávě to uvedla analytická skupina Citizen Lab při univerzitě v Torontu. K chybě se následně přihlásil i Apple, který na ni v pondělí vydal bezpečnostní záplatu. NSO Group autorství hackerského nástroje nekomentovala, napsala agentura Reuters.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.