Nissan mu dál název Office Pod, což volně přeloženo znamená něco jako kancelářský modul, nebo pracovní kapsle. CNN, která o japonském konceptu informovala, neopomněla připomenout, že je vybaven upraveným křeslem Cosm od uznávaného amerického tvůrce nábytku Hermana Millera a že pracovní stůl je dostatečně rozlehlý, aby se na něj vešel opravdu velký monitor počítače.

Ti, co hledají soukromí, mohou pracovat uvnitř automobilu. Ambientní osvětlení dodává interiéru futuristický nádech, zatímco na dálku ovládaná stínidla zabrání nechtěným pohledům zvědavých očí. Ale stačí jen poklepání v aplikaci, aby se modul během několika vteřin vysunul ze zadní části automobilu a z dveří kufru se stala střecha vaší pracovny pod širým nebem. Díky zvednutým dveřím se střecha zvětší, a může tak posloužit jako místo pro odpočinek pod slunečníkem.

Koncept je upravenou verzí v Japonsku oblíbeného karavanu Nissan NV350, který z továrny poprvé vyjel v roce 2012. V současnosti se v Japonsku prodává v cenách od 2,3 do čtyř milionů jenů, tedy od 480 tisíc do 840 tisíc korun. Vytvořen byl speciálně pro letošní tokijský autosalon. Jenže v japonské metropoli mají nyní výjimečný stav kvůli rychle narůstajícím číslům nakažených covidem. Proto automobilka svůj produkt představila, tak jak je v současnosti obvyklé, on-line.

Součástí vozidla je i speciální odkládací schránka s UV lampou. Ultrafialové záření má totiž antibakteriální účinky. Box dokáže dezinfikovat drobné předměty, jako jsou peněženky nebo telefony. Část podlahy je z transparentního polykarbonátu, pracovník na cestách tak uvidí, co se děje pod vozidlem.

Sondování trhu?

„Za poslední rok pandemie se trend práce z domova výrazně prohloubil, mnoho takto odloučených zaměstnanců trápí řada problémů. My bychom rádi lidem s těmito nepříjemnostmi pomohli. Nabízíme jim prostředek, díky kterému si budou moci vybrat místo i styl své práce,“ uvedla společnost v prohlášení pro CNN.

Pravdou ovšem je, že Nissan nemá tento koncept zařazen do svého výrobního plánu a proto se nedá předpokládat, že by se na trhu objevil v masovém měřítku. Přesto, jak uvedla automobilka, hodlá zpřístupnit některé upravené díly do prodeje. Třeba se jedná o sondování trhu.

Prozatím se nadšenci života na čtyřech kolech budou muset spokojit s Nissanem NV350 Multi Bed. Jedna se o jednodušší verzi karavanu, která je dodávána na trh s výrazným sklopným stolem a výsuvnou plachtou, jež vyčnívá z kufrové části, a poskytuje tak malou plochu k venkovnímu sezení.