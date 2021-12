Co si kočky myslí o lidech, zda své páníčky milují, nebo je spíše pouze trpí ve své přítomnosti, je předmětem mnoha vědeckých výzkumů. Kočky a kocouři jsou totiž díky své povaze stále poměrně tajemnými lidskými společníky. Odborníci nyní majitelům koček nabízí online dotazník, který by milovníkům předoucích stvoření mohl pomoct trochu lépe tyto zvířecí osobnosti pochopit. Na základě jeho vyplnění by totiž mohli lidé zjistit, zda jejich mňoukající čtyřnozí společníci náhodou nejsou psychopaty.

Dotazník, který je výstupem vědeckého výzkumu o kočičích psychopatech, je zdarma dostupný on-line. Lidé v něm najdou popis různých situací a chování, a odpovídají, zda to či ono sedí na jejich kočku. V dotazníku se objevují situace jako "Moje kočka ráda objevuje nebezpečná místa", "Když kočku nechám osamotě, okamžitě začne mňoukat a s hlasitým mňoukáním chodí po domě za lidmi", či "Moje kočka ruší lidi, když odpočívají, například se na ně vrhá, aby je vzbudila".

Ptačí nevěra. Věrní albatrosi začali střídat partnery, vědci mají vysvětlení

Ke každé situaci následně lidé při vyplňování dotazníku zvolí možnost, do jaké míry takové chování popisují jejich kočku či kocoura. Následně ke každé odpovědi přidělí bodovou hodnotu, která je rozepsána na konci dotazníku, a vydělí ji počtem otázek, body z nichž byly sečteny. Otázky jsou rozděleny do pěti sekcí, z nichž každá se zabývá jinou charakteristickou kočky - odvaha, disinhibice (tedy ztráta zábran, plachosti), podlost, nepřátelství vůči jiným lidem, nepřátelství vůči jiným zvířatům. Vědci doporučují body v jednotlivých sekcích sčítat zvlášť. Čím vyšší hodnotu lidé dostanou, tím víc daná charakteristika na kočku sedí. Čím více bodů vychází z celého testu, tím více vlastností psychopata kočka má.

Jak ovšem píše server Vice, to, že je kočka psychopat, nemusí znamenat nic špatného. Pouze v ní zůstalo víc vlastností jejích předků, které v divoké přírodě nemusí působit nijak zvláštně, v prostoru malého bytu ale mohou způsobovat různé problémy.

Odvážná kočka chce místo na dobrodružství

Samozřejmě, sečtením bodů lidé nedostanou žádný návod typu "moje kočka je psychopat, co teď". Mohou ji ale díky výsledkům lépe pochopit, a začít s ní lépe vycházet.

„Na základě dotazníků, který mohou používat třeba veterináři či majitelé koček, mohou tito lidé zjistit, jaké nežádoucí faktory ovlivňují vztah kočky a jejího vlastníka. Následně tomu mohou přizpůsobit třeba prostředí, v němž kočka žije. Třeba kočka, která dosáhne vysoké skóre v části testu o ‚odvaze‘, může hodně těžit z toho, když jí majitelé pořídí vysoká škrabadla, protože taková kočka zřejmě ráda zkoumá a šplhá. Když dostane možnost projevit svou odvahu tímto způsobem, může se například změnit její chování vůči ostatním kočkám, lidem, či majetku. No a třeba když dosáhne kočka vysoké skóre v části testu o ‚nepřátelství vůči jiným domácím mazlíčkům‘, může profitovat z toho, že bude umístěna do domácnosti, kde už žádná jiná zvířata nejsou. Tím se může zkvalitnit její vztah s lidmi," naznačuje autorský kolektiv ve studii, na základě které dotazník vznikl, a která byla publikována v odborném časopisu Journal of Research in Personality.

Vědecký tým při práci na vzniku dotazníku prozkoumal vztahy více než dvou tisíců majitelů koček s jejich mazlíčky - konkrétně šlo o 549 lidí, z nichž někteří měli více koček, a tím pádem více kočičích vztahů. „Naše výsledky ukazují, že zřejmě každá kočka má v sobě jistou část ‚psychopata‘, protože takové vlastnosti byly pro její předky důležité při získávání přístupu ke zdrojům, třeba k jídlu, teritoriu, příležitosti k páření. Cílem naší studie je lépe kočkám rozumět," zmínila vedoucí autorského týmu Rebecca Evansová, sama majitelka kočky.

Kočky vědí, kde je jejich páníček, i když ho nevidí. Sledují ho v duchu

Lidé se rovněž dozví, jak kvalitní je jejich vztah s kočkou. „Vysoké hodnoty odvahy a podlosti znamenají, že jejich vztah s kočkou není příliš kvalitní, naopak vysoké hodnoty disinhibice a nepřátelství k jiným zvířatům naznačují, že jejich vztah je dobrý," píší výzkumníci ve studii. To, že je kočka vůči jiným zvířatům nepřátelská, totiž může klidně znamenat i to, že má svého člověka ráda natolik, že se o něj jednoduše nechce s nikým dělit a brání si své území.

Mimochodem, tým výzkumnic, které ve svých odborných kariérách na University of Liverpool a dalších prestižních školách, dosud zkoumaly psychopatii u lidí, primátů či hlodavců, k vytvoření studie týkající se koček, inspirovaly jejich vlastní zážitky s kočkami. „Všechny jsme ‚bláznivé milovnice koček‘. Rozhodly jsme se, že spojíme svoje síly, abychom zjistili, zda se našich mazlíčků rovněž psychopatie týká. Do výzkumu jsem zapojila i svého kocoura Axela. Vyšlo mu vysoké skóre v oblasti ‚odvahy‘, což je znak toho, že jde o kočičího psychopata," vyjádřila se výzkumnice Minna Lyonsová pro portál Motherboard.