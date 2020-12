Tentokrát šlo o trojboký hranol a existuje podezření, kdo stojí za jeho zmizením. Zjevně ho strhla skupina mladých mužů, která cestovala pět hodin z jihu, aby ho odstranila, uvedla radnice města Atascadero na facebooku.

Na internetu se podle AP objevilo i video, na kterém jsou vidět muži, jak za pokřiku "Kristus je král" a "Amerika na prvním místě" monolit strhávají. Jeden z nich přitom utrousí: "Nechceme nelegální vetřelce z Mexika nebo kosmického prostoru." Muži prý poté nahradili hranol dřevěným křížem, jenž následně také zmizel. Samotný hranol podle serveru Vice odtáhli.

"Jsme naštvaní, že tito mladí muži cítili potřebu jet pět hodin do naší komunity a monolit zdemolovat," reagovala starostka města Heather Morenová. "Monolit byl něco unikátního a zábavného v jinak stresujících časech," dodala.

Tři metry vysoký monolit

Záhadný objekt se nejprve objevil minulý týden v Utahu. Více než tři a půl metru vysoký kovový kvádr objevila mezi skalami posádka vrtulníku při sčítání ovcí tlustorohých. Informace o tajemném objektu okamžitě vyvolala rozruch a řadu spekulací o tom, odkud se objekt vzal. Podle některých ho mohli umístit do pouště návštěvníci z vesmíru, podle jiných to mohl být fanoušek sci-fi filmu 2001: Vesmírná odysea Stanleyho Kubricka, ve kterém se objevují podobné černé předměty vytvořené neznámým mimozemšťanem. Převládal však názor, že je to dílo dosud neznámého umělce.

Na odlehlé místo se vzápětí vypravila řada nadšenců, kteří u kvádru pózovali a fotili se s ním. Zanedlouho však objekt zmizel. Později dva muži věnující se extrémním sportům řekli, že ho spolu s dalšími strhli a odvezli, protože měli obavy o osud tamní přírody, napsala AP. Úřady si totiž stěžovaly, že návštěvníci ničí automobily krajinu a zanechávají za sebou nepořádek.

Následovaly podobné zprávy z rumunského regionu Neamt. Podobný kovový objekt se tam objevil na jednom kopci, nicméně i on rychle zmizel. Rovněž jeho původ zůstává neznámý.