Podle dostupných svědectví má tmavě červenou barvu s hnědými skvrnami. Ale kde má hlavu a kde druhou část těla, to už se poznat nedá. O jeho životě se také ví velice málo, jelikož většinu stráví zahrabán v písku a na povrch vylézá jen v zatím blíže nespecifikovaných případech. I to přispívá k faktu, že vyvolává takovou panickou hrůzu.

Největším důvodem strachu je, že je to zabiják. Živého tvora prý dokáže skolit na sedm metrů. Jak? Nejčastěji se hovoří o silném elektrickém výboji. Další teorií je vypuštění silného toxinu, který paralyzuje nervový systém oběti. To znamená, že vám jed během vteřin vypne plíce, srdce i mozek. V té chvíli už vám není kvůli extrémní jedovatosti pomoci – ani kdybyste už leželi na ARU se špičkovým týmem i přístroji.

V encyklopediích se lze dočíst, že si někteří zoologové myslí, že by se mohlo jednat o jeden z druhů z čeledi scinkovitých – někteří z nich jsou jen málo podobní plazům, například australský scink uťatý, jehož hlava i ocas jsou jen málo rozeznatelné od těla.

„Ovšem scinci mají bez výjimky nožky, zatímco všechna svědectví o olgojovi poukazují na tělo bez končetin,“ poukazují experti zaměřující si se na výzkum tohoto mýtického tvora, který dosahuje údajně délky 0,5 až 1,5 metru.

Má se objevovat jen v červnu a červenci, nejteplejším období roku, kdy se tolik nezahrabává do písku a děr. Při pohybu se neplazí dopředu, ale koulí se do strany, jakoby zametal, a zanechává tak charakteristickou stopu.

Velkou a docela málo známou zajímavostí je, že po červovi pátral Čech Ivan Mackerle – novinář a záhadolog. Na jeho dílo upozornil i specializovaný ruský web journalist-nsk.ru. Mackerle prý potvrdil řadu domněnek místních pastevců.

Na další výzkum upozornil například francouzský server observe.france24.com, když přinesl výsledky britského vědce Richarda Freemana.

„Červ určitě existuje. Když jsme během naší cesty v Mongolsku mluvili s lidmi, byli si tím všichni zcela jisti. Nikdo nezná nikoho, koho zabil červ, ale je mnoho těch, kteří tvrdí, že to viděli. Mluví se o dítěti, které do červa šťouchlo klackem. Ale je to jen příběh. Myslím, že je to plaz. Je to buď neznámý druh ještěrky červa (příbuzný hadům), nebo neznámý druh boa písečného. Nikdo to nepovažuje za mýtické stvoření v Mongolsku, ale za skutečné živé zvíře,“ citoval list vědce.

Už samotná poušť Gobi, kde olgoj chorchoj podle svědectví pobývá, není příliš přívětivým místem. Je to jedna z nejstarších a největších pouští světa. Rozkládá se v severní Číně a jižním Mongolsku.

Jde o jednu z nejchladnějších pouští, kde se teploty mohou pohybovat mezi -40 °C v zimě až po 40 °C v létě. Průměrné srážky nepřesáhnou 76 mm vody za rok, což řadí poušť mezi jednu z nejsušších oblastí světa; to se projevuje na její obydlenosti, která patří mezi nejnižší na světě.

