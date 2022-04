Evropské unie se opět přiblížila svému plánu stát se světovým konkurenceschopným hegemonem na poli s výrobou polovodičů. Momentálně zajišťuje 9 % celého jejich světového trhu každopádně by podle plánů Evropské komise mělo do roku 2030 dojít k nárůstu až na 20 %. Americký Intel plánuje výstavbu nové megatovárny v německém Magdenburgu, která by měla započít již příští rok. Dále ale také dojde z jeho strany k navýšení investic v irském Leixlipu a jedná o výstavbě nových míst v Itálii, Polsku a Španělsku. Celkově Intel dle tiskové zprávy do svých evropských plánů investuje více jak 33 miliard eur.