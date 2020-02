Jak je možné, že datlovití ptáci přežijí bez úhony opakované prudké nárazy hlavou do tvrdých kmenů stromů a rázové vlny přitom nijak nepoškozují jejich mozek? Odpověď na tuto otázku by mohla vědcům pomoci zlepšit ochrannou výbavu pro sportovce.

Datel černý (Dryocopus martius) | Foto: Wikimedia Commons, xulescu_g, CC BY-SA 2.0

Udeřit zobákem plnou silou do stromového kmenu, to působí jako činnost, z níž by jednoho pořádně rozbolela hlava. A kdyby jen to. Kdyby tímhle způsobem tloukl hlavou do stromu člověk (odmysleme si na chvíli ten detail, že nemá zobák), skončil by velice rychle s vážným poškozením mozku, zlomeninami krční páteře a pravděpodobně i silnými bolestmi v čelistech. Datel však něco takového zvládne bez problémů dvacetkrát za vteřinu a nic špatného se mu nestane.