Na papíru pracovali odborníci z Ústavu chemických procesů (ÚCHP) AV a papírenské společnosti SPM-Security Paper Mill pět let. Jiří Sobek z ÚCHP ČTK řekl, že z toho čtyři měsíce věnovali úpravě, díky níž papír ničí i viry.

"Ta primární funkce, která začne likvidovat bakterie a viry po styku je dvojí. Bakterie likviduje během jedné minuty s účinností přes 99 procent. Dochází k úplné inaktivaci. U virů typu covid máme testy potvrzeno, že po 10 minutách je to kolem 70 procent a po 30 minutách dojde k inaktivaci veškerého covidu, který na povrchu je," popsal vědec.

Podle vědců spočívá novost produktu ve speciálně vyvinutém plnivu. Sobek vysvětlil, že v plnivu jsou zafixovány nanostrukturní komplexy zinku a stříbra, které viry, bakterie i kvasinky zneškodní a zachytí, zároveň se však z papíru neuvolňují a jsou tak bezpečné pro lidskou pokožku.

Využití ve zdravotnictví

Tyto komplexy by podle vědců bylo možné fixovat i na jiné materiály, například látky a vyrábět z nich roušky. "Ale to není náš prvotní cíl," řekl ČTK výzkumník. Vědec poznamenal, že dosud známé metody využívají nástřik na povrch papíru. "Náš papír má lepší vlastnosti pro tisk a nebledne. A jeho bakteriální a virostatická funkce zůstává po celou dobu životnosti papíru," upozornil Sobek.

Anticovid papír budou podle AV moci lidé využít na běžné kancelářské práce, včetně různých způsobů tisku. Povrch neoslňuje, a proto se hodí pro čtení, psaní a je možné ho i probarvovat. Uplatnění může najít i ve zdravotnictví jako preventivní materiál, stejně jako na dalších pracovištích se zvýšeným rizikem infekcí.

Sobek zdůraznil, že výzkum před lety začal v reakci na poptávku trhu. "Není to něco, co bychom vymysleli a chtěli to komercializovat, ale naopak. Trh poptával tento papír, my jsme na to zareagovali a vyvinuli jsme ho," konstatoval vědec. Doplnil, že v brzké době začne výroba asi 10 tun tohoto papíru, které poslouží jako vzorky. "A jsme připraveni na produkci asi 10 tisíc až 20 tisíc tun papíru, uzavřel vědec.