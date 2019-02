Krajská křesla chce 15 stran

Zlínský kraj - Celkem patnáct politických stran a hnutí bude v říjnu bojovat o pětačtyřicet křesel do Zastupitelstva Zlínského kraje. Kromě stálic jako ČSSD, ODS, KDU-ČSL, KSČM podali do konečného termínu kandidátní listinu do voleb na Krajský úřad i Koalice nestraníků, Starostové a nezávislí pro Zlínský kraj nebo například politická strana Moravané.

Starosta Suché Lozi Petr Gazdík. | Foto: DENÍK/archiv

Politické stálice věří ve své vítězství Možnost zúčastnit se soutěže o místa v krajském zastupitelstvu skončila včera šestnáctou hodinou. „Nyní už se přihlásit nemůže nikdo. Krajský úřad prověří správnost všech podaných kandidátek a do konce měsíce srpna vydá rozhodnutí o jejich registraci, případně odmítnutí pro krajské volby,“ přiblížil mluvčí kraje Patrik Kamas. Dodal, že zmocněnci stran mohou ještě do pondělí 18. srpna dělat v kandidátkách změny, doplňovat je či měnit pořadí jednotlivých kandidátů. Nyní je tvoří napříč stranami lidé různého věku i profesí, od již zkušených politiků až po řemeslníky či zemědělce. Od minulých voleb v roce 2004 mají zastoupení v Radě Zlínského kraje politické strany ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Lídři všech tří stran věří, že budou velmi úspěšní i po letošních říjnových volbách. „Za člověka hovoří práce a jeho činy. Na ty by se měli voliči tedy podívat a nepodléhat rétorickým obratům,“ uvedl současný náměstek hejtmana Zlínského kraje a lídr za ČSSD Stanislav Mišák z Otrokovic. Šance mají sociální demokraté, jejichž kandidátka je složená z padesáti členů, podle něj velice dobré. Občanští demokraté, v jejichž čele stojí hejtman Libor Lukáš, je prý jednoznačně připraveni vyhrát. „Výsledky naší práce jsou natolik viditelné, že nepochybuji o tom, že se nám to podaří,“ uvedl Lukáš žijící v Pitíně na Uherskohradišťsku. Také krajský radní pro kulturu Jindřich Ondruš se jako předseda KDU-ČSL domnívá, že má jejich strana slušné šance. „Myslím, že se minimálně dostaneme do koalice a do krajské rady. A nemyslím si ani, že bychom nemohli skončit jako první,“ zauvažoval Ondruš. Komunistická strana Čech a Moravy očekává, že se jí podaří posílit současný stav osmi mandátů. „Všechno nahrává tomu, že by se nám to mohlo povést,“ míní lídr KSČM Ivan Mařák, který je zastupitelem města Uherské Hradiště. Strana Zelených má zase podle svého předsedy a zastupitele Uherského Brodu Libora Nováčka ambice získat minimálně čtyřčlennou účast v krajském zastupitelstvu. „Rádi bychom se poté stali součástí koalice. S kým, to zatím nechci předvídat,“ sdělil Nováček. Ve velké šance věří Starostové a Nezávislí pro Zlínský kraj. „Právě představitelé obcí tvoří většinu členů naší kandidátky. Řeší denně problémy běžných lidí, kteří vidí, jak jsou schopní,“ míní jako předseda starosta Suché Lozi na Uherskohradišťsku Petr Gazdík. Podobně jako lídr Zelených Nováček mimo jiné apeluje na to, že by měl krajský úřad zveřejňovat veškerá usnesení a smlouvy. „Systém je tam neprůhledný,“ domnívá se Gazdík. Podle Nováčka navíc současní úředníci někdy nerespektují a ignorují občany. „Když se má například v blízkosti jejich domů stavět silnice, tak je potřeba jednat o odškodnění a ne menšinu ignorovat,“ přiblížil. Koalice nestraníků nechává úspěch osudu. „Uděláme pro něj maximum a už jen záleží na voličích, jak posoudí naše záměry,“ sdělil její lídr, poslanec Evropského parlamentu ze Zlínského kraje Tomáš Zatloukal. Ani strana Moravané, která nabídne voličům také padesátku kandidátů, zatím výsledky neodhaduje. „Hlásíme se proto, abychom ve svém programu ukázali, jak důležitá je spolupráce moravských krajů mezi sebou,“ objasnil její předseda Pavel Dohnal z Hluku na Uherskohradišťsku. O místa v krajském zastupitelstv bude soutěžit kromě zmíněných stran subjekt Volte pravý blok s pěti členy, samostatný kandidát Vítězslav Janča, Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa, Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví a Strana zdravého rozumu. Termínem voleb 17. a 18. října 2008 končí mandát současným zastupitelům a tedy i radním Zlínského kraje. Jejich počet za jednotlivé politické strany v novém zastupitelstvu bude dán výsledky voleb. Jeho ustavující jednání svolá současný hejtman Libor Lukáš. Na prvním zasedání bude volen nový hejtman a členové krajské rady. Hejtmanem nemusí být nutně lídr vítězné volební strany, ale kandidát navržený jednotlivými politickými strany vzniklé koalice. V minulých dvou volebních obdobích však bylo zvykem, že ve funkci prvního muže kraje stanul právě lídr vítězné strany. Voliči si mohou v této pravicově orientované straně vybrat podobně jako u předchozí z padesátky kandidujících.

Autor: Marie Šidlová