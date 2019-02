Staré Město - [FOTOGALERIE] Senátor Josef Vaculík hodinu po poledni skončil pod koly autobusu nedaleko železničního podjezdu ve Starém Městě. Jednapadesátiletý politik za volantem automobilu Škoda Fabia boural nedaleko podniku Slezan, kde narazil do protijedoucího autobusu autoškoly.

„Zatím z nezjištěných příčin vjel řidič osobního vozu do protisměru,“ informovala o nehodě uherskohradišťská policejní mluvčí Jitka Zámečníková s tím, že instruktor i žák autoškoly vyvázli bez ujmy na zdraví.

Vážně zraněného senátora převezla rychlá záchranná služba do uherskohradišťské nemocnice. „Senátor leží na oddělení ARO, je stabilizovaný a čekají jej další vyšetření,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské nemocnice Jan Hrdý.

Hasiči byli na místě střetu za pouhé čtyři minuty od výjezdu. „Okamžitě jsme začali poskytovat pomoc zraněnému a vyprošťovat ho ze sevření vraku. Za použití speciální techniky se nám postupně podařilo uvolnit sevření, odstřihli jsme dveře a vytáhli šoféra,“ popsal zásah mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček.

Sestra Josefa Vaculíka, Antonie Vaculíková, která vykonává funkci starostky Hostějova, byla informacemi o nehodě rodinného příslušníka zaskočena. „Vůbec nic o tom nevím, Hned to jdu zjistit. Prosím, nepočítejte ale s tím, že případnou nehodu budu dále komentovat. Od toho tady nejsem,“ omluvila se Vaculíková.

Také osobní asistentka senátora Dana Klimešová byla skoupá na informace. „Něco málo jsem zaslechla, ale nic přesného nevím. Senátor měl být na cestě z Čejkovic,“ podotkla ve čtvrtek odpoledne Klimešová.

V šoku byl z informace o Vaculíkově nehodě i jeho největší politický rival v blížících se volbách do senátu, uherskohradišťský starosta Libor Karásek. „Mimo to, že jsme političtí rivalové, jsme také kamarádi. Držím mu palce, ať se co nejrychleji uzdraví,“ prohlásil Karásek.

Zpráva zaskočila také poslankyni parlamentu Michaelu Šojdrovou. „Věřím, že bude v pořádku. Že jeho zranění nejsou tak vážná, jak vypadají. Doufám, že bude dál pokračovat ve volební kampani, ve které jej stoprocentně podporuji,“ sdělila Šojdrová. Šokovaný byl i náměstek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík. „Samozřejmě mu držím palce, ať vše dobře dopadne. Kdyby v tom autě seděl kdokoliv, tak mu přeji, ať se uzdraví,“ uvedl.

Nehoda na frekventované trase značně zkomplikovala dopravu. Policie projíždějící vozy odklonila na obchvat.

Josef Vaculík (KDU-ČSL) se narodil 14. dubna 1957 v Kyjově. Bydlí ve Starém Městě. Je ženatý, má dvě dcery – Barboru (1987) a Kristýnu (1991). Senátorem je od roku 2002. Vaculík je absolventem Vysoké školy zemědělské Brno (nyní Mendelova univerzita). Je členem zastupitelstva MěÚ Staré Město, členem Komoditní rady pro víno Agrární komory ČR, členem Spolku pro obnovu venkova a členem výboru občanského sdružení Matice Velehradská.