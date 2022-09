Pavla Jahodová (Rozhýbejme Zlín):

Pavla Jahodová, lídryně uskupení Rozhýbejme Zlín.Zdroj: se svolením Pavla Jahodová

"Jsme pro co nejrychlejší dokončení dlouho připravovaných staveb - dálniční přivaděč od Fryštáku, obchvat Zálešná, Prštenská příčka, nové autobusové nádraží a křižovatka Mostní x Březnická, dotažení dálnice D49 do Zádveřic. Pokud po jejich dokončení bude centrum města dopravně přetížené, můžeme uvažovat o přesunutí dopravy v centru do podzemí."