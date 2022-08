Největší výběr, co do počtu kandidátek, mají letos lidé ve Zlíně, Otrokovicích a Slavičíně, kde se o hlasy voličů uchází shodně devět uskupení. Naopak ve čtrnácti obcích na Zlínsku to budou mít voliči o poznání jednodušší – přihlásila se tam totiž pouze jedna kandidátka.