Jak hodnotíte výsledek voleb?

Pro mě je to velice milé překvapení, byl jsem mnohem více nohama na zemi, než ty výsledky nakonec jsou, takže pro mě je to pozitivní.

Jaká byla z vašeho pohledu předvolební kampaň?

Logicky ji nemohu hodnotit špatně. Na závěr jsme zabrali, protože jsme usoudili, že jdeme málo vidět. Sami jsme si všimli, že mnohé politické subjekty do toho daly mnohem více finančních prostředků než my. My však ten rozpočet máme mnohem nižší, než kolegové. Ale myslím si, že kampaň byla v tomto úspěšná a vidět jsme nakonec byli v ten pravý okamžik a v ten pravý čas, takže je to dobré.

Byly tyto volby v něčem jiné? Uplynulé volební období poznamenal covid, válka na Ukrajině, energetická krize, zdražování…

V každých komunálních volbách se nějakým způsobem projevuje celostátní nálada. V současných volbách ta celostátní nálada naší značce pomohla, takže pomohla i nám v tom konečném výsledku. Na druhou stranu já věřím, že ten výsledek je díky naší dobré práci. Říkal jsem, že lidé nám dají vysvědčení a zhodnotí naší práci. Vypadá to, že naše práce jde vidět a lidé ji přijímají kladně. Myslím si, že trochu se projevilo také to momentální rozpoložení občanů, co se týče energetické krize a toho, že se vše zdražuje. Komunální a senátní volby to ovlivnilo více, než tomu bylo například před čtyřmi lety.

Je neděle, čtyři hodiny odpoledne. Jak aktuálně vypadá vyjednávání o nové koalici? Platí, že jste předběžně dohodnuti s ODS, lidovci a Piráty?

To je pravda, my jsme si včera řekli, že nám to spolu dává logiku, takže jsme dohodnuti, že spolu půjdeme. Teď se společně potkáme ještě s hnutím Zlín 21 a s hnutím STAN a formálně, zdvořilostně, také s SPD.

Proslýchá se, že Piráti nechtějí do koalice se Starosty. Je na stole varianta, že byste složili koalici bez STANu?

Varianta to samozřejmě je, ale v současné chvíli si chceme se všemi sednout a říct si, co nám dává největší smysl. To, že Piráti nechtějí jít se Starosty, neznamená, že my se všichni podřídíme Pirátům. Je to o tom, že s chladnou hlavou, bez emocí a výstřelků si v klidu sedneme a řekneme si, co nám dává smysl.

