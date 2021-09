„Všechny strany hladí lidi po srsti a slibují stálé navyšování peněz do zdravotnictví,“ řekl Deníku odborník na zdravotnictví Pavel Vepřek, jenž dlouhá léta působil na ministerstvu zdravotnictví i v managementu zdravotních pojišťoven a nemocnic.

Zajištění dlouhodobé finanční stability zdravotnictví totiž podle Vepřeka nenabízí žádná strana. Do sektoru sice tečou peníze ze státního rozpočtu, situace ale může být neudržitelná. „Plošně se zvýšily platy ve zdravotnictví,“ připomněl Vepřek. „Pro budoucí vládu je tak malý manévrovací prostor pro to, aby s tím něco dělala bez zásadní změny systému zdravotního pojištění,“ vysvětlil.

Že by snad budoucí vládci přistoupili k jeho úpravě, je ale nepravděpodobné. Zdravotní pojišťovny totiž podle jeho zkušeností neslouží tak jako v zahraničí zájmům pojištěnců, ale hlavně politikům. „Nemůžeme to zlepšit, dokud pojišťovny nebudou zdrojem peněz, za které se dají koupit hlasy ve volbách,“ prohlásil.

Takovou změnu by ale strany jen těžko vysvětlily svým voličům. „Je to tak nepříjemná a špatně komunikovatelná věc, že se to nechává být, a řeší se jen prkotiny,“ podotkl Vepřek.

Rozpočet českého zdravotnictví stále roste. Zatímco v roce 2019 činil rozpočet resortu 9,2 miliardy korun, loni také kvůli koronavirové pandemii vzrostl na více než18 miliard korun. Pro příští rok se na výdaje do zdravotnictví zatím počítá s částkou 24 miliard korun.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček, jenž se zdravotnictvím rovněž zabývá, je dokonce přesvědčen, že číst předvolební návrhy stran je zbytečné. „Každá si do něj napíše líbivé věci a potom politici zdůvodňují, proč je nemohli splnit. Když neměli většinu ve sněmovně a museli dělat povolební ústupky koaličním partnerům,“ řekl Deníku Křeček.

Větší důraz na prevenci

Zásadní zlepšení systému zdravotnictví by podle Křečka přinesl mnohem větší důraz na prevenci. „To jsou nejefektivněji vynakládané výdaje do zdravotnictví,“ prohlásil s tím, že zejména preventivní vyšetření dokážou odhalit onemocnění v rané fázi. „Léčba je potom nejlevnější a zároveň její úspěšnost je největší,“ připomněl. České zdravotní pojišťovny přitom obvykle ročně na prevenci v průměru na jednoho pojištěnce vynakládají 200 až 300 korun.

Některé pojišťovny dokonce v průměru za prevenci u jednoho pojištěnce zaplatí ročně méně než stokorunu. „To je opravdu nízká částka. Myslím si, že by měl být systém nastaven tak, že by pojištěnce motivoval k návštěvám preventivních prohlídek,“ míní Křeček. Kdo by pravidelně chodil ke svému praktikovi, zubaři, muži na kolonoskopii a ženy na vyšetření prsu, měl by mít slevu na zdravotním pojištění. „Lidé by se více starali o svoje zdraví, protože by k tomu byli finančně motivováni,“ dodal Křeček.

Co také strany nabízejí lékařům a pacientům



ANO

- nedopustí privatizaci nemocnic

- elektronizace zdravotnictví, elektronický očkovací průkaz, posílení kyberbezpečnosti nemocnic

- větší dostupnost péče ze strany pojišťoven (sledování doby, do kdy je pacientovi poskytnuta péče, povinné hlášení objednacích dob)

- bude bránit výpadkům dodávek léků, povinnost výrobce zajistit léky

- špičkovou léčbu rakoviny pro všechny občany



ČSSD

- bude bránit snahám o zpoplatnění zdravotnictví, zajistí stabilní financování zdravotnictví

- v každém druhu léků chce zajistit alespoň jeden bez doplatku

- zkrácení čekání na provedení lékařských zákroků o třetinu

- přidá zdravotníkům 50 procent tarifních platů

- týden v lázních pro každého seniora nad 65 let



KSČM

- rovný přístup k moderní léčbě bez spoluúčasti pacientů a ponižujících sbírek

- omezení lobbingu farmaceutických firem a kontrolu, aby se neoprávněně neobohacovaly

- jednu zdravotní pojišťovnu a důslednou kontrolu financování zdravotnictví

- důraz na prevenci včetně očkování a zajištění následné, rehabilitační, lázeňské a dlouhodobé zdravotně sociální péče

- zachování kojeneckých ústavů i posílení pěstounské péče



Piráti + STAN

- dostupnost zdravotní péče co nejblíže domovu (elektronické žádanky, měření čekacích dob, stanovení parametrů dojezdového času

- definice standardů, znemožnění monopolu pro jednoho dodavatele, vytvoření komunikačních a bezpečnostních standardů

- kvalitní systém financování, automatická valorizace platby státu za státní pojištěnce odpovídající potřebám stárnoucího obyvatelstva

- akreditace vzdělávacího programu pro mladé lékaře, který udrží jejich kvalitní vzdělávání i v malých nemocnicích



Přísaha

- nedopustí privatizaci páteřních nemocnic

- důsledná kontrola kvality péče, její garance ze strany státu

- chce sloučit státní zdravotní pojišťovny, ušetřené peníze investuje do péče o pacienty

- rozvoj bezpečné elektronické zdravotní dokumentace

- zrušení nesmyslné a duplicitní byrokracie



SPD

- lepší odměňování zdravotníků

- garance kvality a dostupnosti zdravotních služeb pro občany

- snížení neúčelných nákladů zdravotnictví, více prostředků na mzdy a léčení

- prevence chorob srdce, cév, nádorových a duševních onemocnění

- konec nesystémového chaosu vytvořeného zanedbáváním koncepčního přístupu a vlivem zájmových skupin



SPOLU

- kvalitní sběr a vyhodnocování dat o zdravotnictví, veřejně přístupné údaje o kvalitě, dostupnosti a finančních tocích ve zdravotnictví

- dostupné zdravotnictví i v menších obcích, vytvoření sítě zdravotnických zařízení a lékařské pohotovostní služby s trvalým hodnocením regionální dostupnosti

- vytvoření strategického plánu pro řešení krizových situací

- jednotná elektronická karta pacienta, už žádné papírové zprávy

- podpora zanedbávané paliativní péče



