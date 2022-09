„Podíl by mohlo například odkoupit konsorcium silných firem z regionu, které dle informací od spolumajitelů klub finančně zajistí. Z pozice města nám jde o hokej, chceme být klubu partnerem. Nechceme zasahovat do jeho provozu, ten má dle námi prosazené nové organizační struktury vést se vší odpovědností výkonný ředitel a generální manažer v jedné osobě,“ uvedl tehdy primátor Jiří Korec.

Tématem však byly také peníze, které do hokeje putují.

„Rada města po dlouhé debatě schválila finanční příspěvek ve formě sponzoringu A týmu Beranů, který pro letošní rok zůstává ve stejné výši jako v případě účasti v extralize, přestože klub bude nyní působit v 1. lize. Došlo však k úpravě k reklamního plnění tak, aby město za vynaložené peníze dostalo adekvátní protiplnění. Tím rada splnila příslib a nesnížila finanční podporu. Je to signál pro klub, jeho partnery i fanoušky, že chceme brzký návrat do extraligy,“ sdělil už dříve primátor s tím, že podporu na příští kalendářní rok bude klub projednávat již s novým vedením města, které vzejde z podzimních voleb.

„Zlínský hokej podle mě patří do extraligy, ale město jej může podporovat jen do výše reálné hodnoty reklamního plnění,“ řekl Korec.

Jasno o tom, kolik peněz by mělo putovat z městské kasy do hokeje, nemají ani Zlíňané.

„Klub je na tom teď špatně a potřebuje co největší podporu nejen od města, ale i firem z regionu, aby byl konkurenceschopný a mohl se vrátit zpátky do extraligy,“ řekl Deníku dlouholetý fanoušek Beranů Jan Dvořák.

„Pokud ale město dá do hokeje méně peněz, mám obavy, že pro nás bude cesta zpátky do extraligy složitá,“ dodal.

Naopak Zlíňan Jaroslav Horák by byl pro co nejmenší finanční podporu.

„Zlín není jen hokej. Hraje se tady spousta dalších sportů, které potřebují také nějaký příspěvek. Navíc si nemyslím, že by nám hokejový klub dělal v posledních letech moc dobrou reklamu,“ uvedl Horák.

„Rozhodně neříkám, aby město nedalo hokeji vůbec nic, ale mělo by se jednat o mnohem menší částky, než které to byly v posledních letech,“ uzavřel Horák.

Proč právě peníze pro zlínský hokej?



Hokej ve Zlíně vždy rezonoval. Ať už to bylo díky obrovským úspěchům zlínských hokejistů v památných sezónách 2003/04 či o deset let později v letech 2013/14, kdy Berani získali extraligový titul, nebo v uplynulé sezoně, která se minimálně na rok stala pro Zlín tou poslední v extralize. V obou případech byl klub terčem diskuzí mezi fanoušky. Debata o zlínském hokeji teď bude čekat i na nastávající vedení města, které vzejde z podzimních voleb. A debata to bude nejspíš složitá - ostatně jako vždy, když jde o peníze. Kromě případného odprodeje podílu města v klubu, bude muset politická reprezentace také řešit, kolik peněz v příštích letech poputuje z městské kasy do zlínského hokeje. Ostatně hlasy některých zastupitelů, že by klub měl dostávat od magistrátu méně peněz, zaznívaly už dříve. A vzhledem k tomu, že se primátor Jiří Korec nechal v červenci slyšet, že podporu na následující kalendářní rok už bude klub řešit s novým vedením města, je zřejmé, že hokej bude v příštích měsících ve Zlíně znovu rezonovat…

Dominik Pohludka, redaktor

O hokeji ve Zlíně

Počátky hokeje ve Zlíně se datují do roku 1929, kdy byl dělníky Baťových továren založen klub SK Baťa Zlín. Aktuální název nese klub jméno PSG Berani Zlín, což je už 18. názvem klubu v celé jeho téměř staleté historii.

Město Zlín má v klubu 49% podíl, dalších 41 % vlastní spolek Berani Zlín a zbylý 10% podíl má společnost PSG.

Mezi největší úspěchy klubu patří vítězství v extralize a také několik stříbrných medailí. Českou nejvyšší hokejovou soutěž opanovali zlínští hokejisté v sezoně 2003/04 a pak přesně o deset let později v ročníku 2013/14. Úspěšné byly také sezony 2004/05 a 2012/13, kdy zlínští hokejisté v obou případech vyhráli základní část a v play-off dokráčeli až pro stříbrné medaile. Vicemistrem nejvyšší české hokejové ligy byl Zlín celkově čtyřikrát.

Extraliga se ve Zlíně hrála nepřetržitě od sezony 1993/94 až do letošního roku, kdy klub po posledním prohraném únorovém zápase sestoupil o patro níž.

ANKETA

Souhlasíte s prodejem podílu města v hokejovém klubu Berani Zlín? Jak vysoká by měla být v příštích letech finanční podpora hokejového klubu ze strany města?

Tomáš Goláň (ODS)

Tomáš Goláň, lídr ODS ve Zlíně.Zdroj: se souhlasem Tomáše GoláněProdej podílu města v hokejovém klubu je velmi důležitým krokem ke zlepšení situace v klubu, neboť profesionální sport mají financovat pouze soukromí investoři, finanční podpora města by pak měla primárně směřovat do podpory mládeže. V tomto smyslu již dnes město podniká určité kroky, celou situaci chceme dotáhnout po volbách do konce i my.

Pavla Jahodová (Rozhýbejme Zlín)

Pavla Jahodová, lídryně uskupení Rozhýbejme Zlín.Zdroj: se svolením Pavla JahodováSouhlasíme s prodejem podílu města za podmínky zachování licencí pro dané soutěže ve Zlíně. Podpora sportu ve Zlíně je dlouhodobě stabilizovaná a odpovídá počtu členské základny a úrovni soutěží, které v daném sportu ve Zlíně hrajeme. Nejvyšší soutěž v hokeji i fotbale v krajském městě chceme. Určitě by město nemělo vydávat více peněz než dosud.

Jiří Robenek (Piráti)

Jiří Robenek, lídr Pirátů ve Zlíně.Zdroj: se svolenímSouhlasím. Zlínský hokej v posledních letech trpí neprofesionálním řízením a pro město je černou dírou, do které putují nemalé finanční prostředky, které mohly být využity lépe. Například pro rovnocennější podporu jiných sportů. Město by mělo podporovat pouze trénink mládeže a případně i první tým omezenou částkou v rámci reklamního plnění.

Čestmír Vančura (Zlín 21)

Čestmír Vančura, lídr Zlín 21.Zdroj: se svolením Čestmír VančuraSouhlasíme, radní se mají starat o město, a ne o to, čemu nerozumí. Částku 10-15 mil. Kč/rok považujeme za rozumnou. Podle výsledků klubu a podle objemu práce pro mládež a veřejnost našeho města.

Kateřina Francová (STAN)

Kateřina Francová, lídryně Starostů a nezávislých ve Zlíně.Zdroj: se svolenímProdej městského podílu v hokejovém klubu jsem navrhovala již dříve a souhlasím. Výše podpory hokejového klubu bude záviset na finančních možnostech města, návštěvnosti a lize, kterou budou hokejisté hrát. Finanční podpora města by nadále měla směřovat, dle mého názoru, převážně do výchovy mládeže.

Pavel Sekula (SPD)

Pavel Sekula, lídr SPD ve Zlíně.Zdroj: se svolením Pavel SekulaSouhlasíme s prodejem podílu města v hokejovém klubu. Město nemá sponzorovat, rozhodovat a vést sportovní klub. Město má dbát na to, aby bylo ve městě čisto, bezpečně, byly spravené chodníky, silnice a byl dostatečný počet bytů a mateřských školek (mimo jiné). Peníze musí přijít na výchovu dětí v různých sportovních odvětvích. Je potřeba odlehčit rodičům a umožnit soutěžit těm nejmenším.

Jiří Korec (ANO)

Jiří Korec.Zdroj: se svolením Jiřího KorceSouhlasím, protože z dlouhodobého hlediska nedává smysl, pokud se nejedná o strategické suroviny, aby město vlastnilo menšinový podíl ve společnosti, ve které pak nemůže rozhodovat a je tak závislé na názoru spoluvlastníků. Zlínský hokej podle mě patří do extraligy, ale město jej může podporovat jen do výše reálné hodnoty reklamního plnění.

Vojtěch Volf (KDU-ČSL s podporou TOP 09 a NK)

Vojtěch Volf, lídr KDU-ČSL s podporou TOP 09 a NK.Zdroj: se svolením Vojtěch VolfMyslíme si, že města nejsou ideální provozovatelé profesionálních sportů. Prodeji městského podílu v hokeji se proto nebráníme. Město má podporovat hlavně sportující děti a mládež a jako dobrý hospodář se řádně starat o vlastní sportoviště.

V otázce finanční podpory musí být nastaveny spravedlivé a transparentní podmínky pro všechny druhy sportů.

Pozn. Jednotliví kandidáti jsou seřazeni podle přidělených volebních čísel. Deník oslovil lídry všech uskupení, které jsou v aktuálním volebním období v zastupitelstvu města Zlína.