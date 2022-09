Obdobně je tomu i v Bratřejově, kde kandidují mimo jiné také „Důchodci pro Bratřejov“ – a jak už z názvu vyplývá, kromě prvních dvou míst, tvoří celou kandidátku tamní senioři. Politicky aktivní jsou také lidé v Horní Lhotě, kde se přihlásilo pět uskupení, a to z pěti různých oblastí – Hasiči pro Horní Lhotu, Kultúra na dědině, Sportovci znovu pro Horní Lhotu a Zahrádkáři.

Největší výběr, co do počtu kandidátek, mají letos lidé ve Zlíně, Otrokovicích a Slavičíně, kde se o hlasy voličů uchází shodně devět uskupení. Naopak ve čtrnácti obcích na Zlínsku to budou mít voliči o poznání jednodušší – přihlásila se tam totiž pouze jedna kandidátka. Příkladem je třeba Veselá, obec se zhruba osmi stovkami obyvatel, kde se o hlasy uchází kandidátka s originálním názvem „Vesele ve Veselé“.

Pořádně si zkontrolovat, který lístek nakonec vhodí do volební urny, budou muset voliči v obci Ublo. Kandidují tam totiž hned tři stejnojmenná Sdružení nezávislých kandidátů (SNK I., SNK II., SNK III.). Podobně musí být na pozoru i lidé v Březnici a Oldřichovicích, kde se o přízeň tamních obyvatel uchází shodně dvě Sdružení nezávislých kandidátů (SNK I., SNK II.).

Zlínské zastupitelstvo bude opět čítat 41 členů. Zatímco před čtyřmi lety se o přízeň Zlíňanů ucházelo dvanáct kandidátek, letos čeká voliče o poznání jednodušší rozhodování – vybírat si totiž budou z devíti uskupení.

Číslo jedna bylo vylosováno kandidátce ODS, kterou vede zlínský senátor Tomáš Goláň. S dvojkou kandiduje uskupení Rozhýbejme Zlín, v jejímž čele stojí majitelka realitní kanceláře Pavla Jahodová. S číslem tři se o hlasy voličů uchází Zlín sobě. Jejich kandidátem na primátora je sociolog Pavel Bráblík.

Deník přinesl kompletní kandidátky všech uskupení ve všech volebních obvodech.

Kdo chce vést vaši obec na Zlínsku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby

Čtyřka byla přidělena Pirátům, které vede do voleb majitel marketingové agentury Jiří Robenek. Pětku má Zlín 21, v jejímž čele stojí stejně jako před čtyřmi lety prezident zlínského filmového festivalu a spolumajitel kovárny Viva Čestmír Vančura. S šestkou se o hlasy obyvatel krajské metropole uchází Starostové a nezávislí v čele se současnou náměstkyní primátora Kateřinou Francovou.

Svobodu a přímou demokracii, která kandiduje s číslem sedm, vede do voleb ekonom Pavel Sekula. S číslem osm opět pomýšlí na volební vítězství a obhajobu postu primátora Jiří Korec s hnutím ANO. Číslo devět má pak kandidátka KDU-ČSL s podporou TOP 09 a nezávislých kandidátů, kterou vede náměstek primátora Vojtěch Volf.

Volby v krajské metropoli před čtyřmi lety ovládlo hnutí ANO (18,81 %), které získalo devět mandátů, stejně jako druhý STAN (18,58 %). Na třetím místě se sedmi mandáty skončilo hnutí Zlín 21 (15,05 %). Čtvrtou příčku obsadili lidovci (10,23 %) s pěti zastupitelskými křesly.

Pátí v pořadí skončili Soukromníci Svobodní Nezávislí – Rozhýbejme Zlín (6,97 %) se třemi mandáty. Stejný počet zastupitelských křesel získala také ODS (6,83 %) a Piráti (6,12 %). Dva mandáty získala SPD (5,59 %).