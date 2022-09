Vysoké ceny nájmů trápí především mladé rodiny a seniory, pro které je bydlení často nedostupné. „Po pronájmu se dívám už nějakou dobu. Takový byt 2+1 dnes stojí i s energiemi častokrát ke dvaceti tisícům měsíčně. A to mají energie ještě dále zdražovat, takže ta částka může být vyšší. A Zlín rozhodně nepatří mezi města s nejvyššími platy v republice, takže tohle je pro mnohé utopie,“ krčil rameny Petr Kolář.

Nedostatkové jsou častokrát i větší byty.

„Se ženou jsme si chtěli konečně postavit dům, jenže nedosáhneme na hypotéku. Chtěli jsme si alespoň pronajmout nějaký větší byt, což se nakonec povedlo, jenže trvalo strašně dlouho, než jsme nějaký našli. Byty o velikosti 3+1 buď nejsou, nebo jsou příliš drahé,“ řekl zase Jakub Dostál ze Zlína.

Jeho slova potvrdil už na jaře také Miroslav Zvonek, majitel stejnojmenné realitní kanceláře. Podle je takových bytů na trhu nedostatek.

„Má to několik příčin. Jednak se projevuje důsledek zvýšení sazeb hypotečních úvěrů a také jejich zhoršená dostupnost pro mladé rodiny. Pokud má rodina dvě a více dětí, tak již v současné době nedosáhne na koupi vlastního bydlení, neboť byty 3+1 ke koupi ve Zlíně začínají na částce čtyř milionů korun a více. Alternativou je tak nájemní bydlení, kdy čtyřčlenná rodina hledá právě mezi byty o velikostech 3+1 a většími,“ uvedl Zvonek s tím, že o obdobně velké byty je zájem i mezi skupinkami studentů či ukrajinskými pracovníky.

Někteří Zlíňané proto volají po větší bytové výstavbě městských bytů.

„Zlín má aktuálně necelé dva tisíce městských bytů, což není mnoho. Určitě by se nastávající zastupitelstvo mělo zabývat stavbou dalších bytů, především pro mladé rodiny a seniory,“ poznamenal Dostál.

Bydlení a bytová výstavba. Tak zněla jedna z nejčastějších odpovědí v nedávné anketě Deníku, ve které jsme se ptali, co podle čtenářů rozhodne volby v jejich městě. Bydlení se tak spolu například s dopravou řadí mezi témata, která (nejen) mezi Zlíňany rezonují. Nadcházející zářijové volby proto budou v krajské metropoli bezpochyby i bydlení. A ačkoli se lídři jednotlivých stran kandidujících do zastupitelstva města k této otázce staví různě a navrhují odlišná řešení, jedno mají společné – bydlení dávají do popředí svých volebních programů a předvolebních slibů. Nové výstavbě však příliš nepřeje aktuální nárůst cen materiálů a energií. Je proto otázkou, jakou cestu nakonec zvolí budoucí vedení města. Zlíňanům však přeji, aby před dalšími volbami za čtyři roky téma bytů a bydlení už v naší anketě nemuseli vůbec zmiňovat…

Městské byty

Bytový fond statutárního města Zlína aktuálně čítá téměř dva tisíce bytů. Ročně je nově pronajato zhruba stovka z nich. Podle pravidel, která jsou platná od dubna loňského roku, přijímá město všechny žádosti o byt. Proto také zavedlo hodnocení přijatých žádostí ještě předtím, než jsou vůbec zařazeny do pořadníku.

Cílem tohoto opatření je podle radnice zachovat dobrou platební morálku a uspokojivé sousedské vztahy, jelikož velká část městských bytů je ve velkokapacitních domech, kde je častokrát více než sto bytů.

U nově pronajímaných městských bytů se měsíční nájemné od ledna loňského roku pohybuje od 80 do 100 korun za metr čtvereční. Ceny za energie a další služby jsou pak závislé na konkrétním domě, velikosti bytu a v neposlední řadě i osobní spotřebě nájemníků.

ANKETA: Zlín v cenách za bydlení pomalu dohání Brno či Prahu. Co konkrétně uděláte pro to, aby bydlení ve Zlíně bylo pro lidi dostupnější?

Tomáš Goláň (ODS)

Máme komplexní plán. Chceme mimo jiné podpořit i zvýšení kvalitní a dostupné nabídky studentského bydlení, čímž bychom uvolnili velkou část bytů pro rodiny s dětmi. Dále chceme podpořit družstevní výstavbu s účastí města, upravit územní plán pro možnost výstavby residenčního bydlení a zajistit, aby developeři stavěli podle zájmů a požadavků města.

Pavla Jahodová (Rozhýbejme Zlín)

Naší prioritou je cenově dostupné bydlení pro mladé, seniory a handicapované. Vytvoříme podmínky pro levnější bydlení ve spolupráci se soukromými investory pro individuální i bytovou výstavbu. Využijeme státem podporované formy výstavby. Ceny tvoří nabídka a poptávka. Brno je v nájmech v některých případech dražší než Praha, Zlín je jiné hřiště.

Jiří Robenek (Piráti)

Hlavním programovým bodem je pro nás výstavba levného bydlení, které nám tady velmi chybí. Upřednostníme cenovou dostupnost před luxusem, abychom tady udrželi mladé lidi, absolventy škol a rodiny s dětmi. Na cenové mapě atakujeme nejdražší města v republice a přitom mzdy máme podprůměrné. Musíme změnit územní plán a začít stavět bez prodlení.

Čestmír Vančura (Zlín 21)

Nula nově postavených bytů města za poslední léta k tomuto stavu bohužel přispěly… My budeme do nového bydlení investovat, je to naše priorita. Aktuálně urychleně opravíme byty, které město má a nejsou využity.

Kateřina Francová (STAN)

Důležité je udržet finančně dostupné městské byty, kterých dnes máme téměř dva tisíce a jsou určeny sociálně slabým a seniorům. Máme připravený projekt družstevní výstavby, pozemky pro hromadnou i individuální výstavbu, jakým způsobem se bude výstavba vyvíjet bude záležet na poptávce občanů, úrokových sazbách, cenách stavebních materiálů i na vypsaných dotačních titulech.

Pavel Sekula (SPD)

Město nepostavilo prakticky žádné byty již 20 let! Před rokem 2003 se stavělo stovky bytů ročně. Výstavba bytů je hlavním cílem SPD ve Zlíně. Jako předseda BD Podlesí s tím mám jisté dvacetileté zkušenosti. Důležité je, že město může stavět bez zisku a byty mohou být pro občany o 20 – 30% levnější. Vidíme to i v jiných městech, která se snaží o renesanci vlastního nájemního i družstevního bydlení.

Jiří Korec (ANO)

Vzhledem k vysokým úrokovým sazbám přestává mít smysl družstevní bydlení. Proto je cestou stavět městské nájemní bydlení, které by bylo financováno z prostředků získaných prodejem části projektů na stavbu bytů. V tomto volebním období jsme vytvořili nové plochy pro stavbu domů a zejména jsme začali chystat rozvojové plochy pro výstavbu stovek bytů.

Vojtěch Volf (KDU-ČSL s podporou TOP 09 a NK)

Cestu k dostupnějšímu bydlení vidíme v dostatečné nabídce všech druhů bydlení. V územním plánu určíme vhodné prostory komerční výstavbě, která bude v souladu s potřebami města. Chceme konečně zahájit městskou družstevní výstavbu. Upravíme a rozšíříme kapacity městského nájemního bydlení, dáme větší prostor startovacím bytům i sdílenému bydlení.

