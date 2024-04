Divadelní festival ve Zlíně uvede adaptaci Bílé vody, téma zneužívaní i pohádky

Mezinárodní divadelní festival Setkání Stretnutie přinese do Zlína výběr toho nejlepšího, co se v poslední době urodilo na česko-slovenské divadelní scéně. Patronem 28. ročníku je herec, humorista a zpěvák Miroslav Noga. Festival proběhne hned na několika místech, Velký sál MD, Malá scéna, Studio Z, od 14. do 18. května.

Městské divadlo ve Zlíně | Foto: Deník/Iva Nedavašková