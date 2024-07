Stejně jako v předchozích letech se interpreti představí na dvou scénách - na hlavní Ronnie James Dio Stage a na vedlejším pódiu. Kulaté výročí festivalu tam společně se zaplněným areálem oslaví celá řada rock-metalových hvězd.

Už ve čtvrtek se úderem deváté hodiny večerní na hlavní stagei představí frontman slavných Iron Maiden Bruce Dickinson, který je největší hvězdou prvního dne. Pětašedesátiletý anglický zpěvák a skladatel se do Vizovic přijede pochlubit svým novým albem.

Také program dalších festivalových dní je nabitý hvězdami. Představí se například Judas Priest, Avantasia, Accept, Amaranthe a další.

Kromě hudby nabízí areál likérky i řadu „atrakcí“. Novinkou jsou například nové fotostěny. Kromě toho se lidé mohou opět těšit na desítky stánků s občerstvením a pivem, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, piercing, body-painting, zábavní a herní zóny, bungee jumping, exkurze Likérky Rudolf Jelínek s ochutnávkami a další.

Fanoušci se navíc stejně jako v minulých letech mohou potkat s hvězdami festivalu a získat podpisy svých oblíbenců na celé řadě autogramiád.

Program Masterst of Rock 2024

Ronnie James Dio Stage

Čtvrtek 11. července:

12:00 – 12:45 Fleret

13:00 – 13:50 Metalinda – slaví 40 let

14:00 – 14:50 Dragonhammer

15:05 – 16:05 Slope

16:25 – 17:25 Melechesh

17:45 – 18:45 Turmion Kätilöt

19:10 – 20:20 Sodom

21:00 – 22:30 Bruce Dickinson

23:00 – 00:20 Stratovarius

00:50 – 02:00 Moonspell

Pátek 12. července

10:00 – 10:40 Denoi

10:55 – 11:35 Osyron

11:50 – 12:30 Dark Sky

12:45 – 13:30 Any Given Day

13:45 – 14:35 Serious Black – slaví 10 let

14:50 – 15:45 Die Happy – slaví 30 let

16:00 – 16:55 Unleash The Archers

17:15 – 18:15 Doro – slaví 40 let

18:40 – 19:50 Electric Callboy

20:30 – 22:00 Judas Priest

23:10 – 00:20 Alestorm

00:50 – 02:00 Soilwork

Sobota 13. července

10:00 – 10:40 Gate Crasher

10:55 – 11:45 Exit

12:00 – 12:45 Sickret

13:00 – 13:50 Wytch Hazel

14:00 – 14:50 Fixation

15:05 – 16:05 Dalriada

16:25 – 17:25 Amalgama

17:45 – 18:45 Cyhra

19:10 – 20:20 Dynazty

20:50 – 22:00 Cavalera

22:40 – 00:30 Avantasia

01:00 – 02:00 Sirenia

Neděle 14. července

10:00 – 10:45 Blax

10:55 – 11:45 Symfobia

12:00 – 12:50 Tri State Corner

13:05 – 13:55 Eleine

14:15 – 15:15 Annisokay

15:35 – 16:35 Delain

16:55 – 18:10 Rage + Lingua Mortis Orchestra – slaví 40 let

18:55 – 20:10 KK´s Priest

20:40 – 22:00 Amaranthe

22:30 – 24:00 Accept

Druhá stage

Čtvrtek 11. července

14:00 – 14:45 Intolerance

15:05 – 15:50 Snaefell

16:15 – 17:00 Erin

17:25 – 18:10 Sandonorico

18:35 – 19:20 Surma

19:45 – 20:30 Metanol

20:55 – 21:40 Odraedir

22:05 – 22:50 Hard Balls

23:15 – 00:00 Nomura

Pátek 12. července

14:00 – 14:45 Metal Factory

15:05 – 15:50 Fat Bat

16:15 – 17:00 Torrax

17:25 – 18:10 Epidemy

18:35 – 19:20 The Pant

19:45 – 20:30 Steelfaith

20:55 – 21:40 T-A-K

22:05 – 22:50 Absolut Deafers

23:15 – 00:00 V.A.R.

Sobota 13. července

14:00 – 14:45 Salieri

15:05 – 15:50 Rimortis

16:15 – 17:00 Roxor

17:15 – 18:10 Revoltons

18:35 – 19:20 Warning Vision

19:45 – 20:30 100 na100

20:55 – 21:40 Hand Grenade

22:05 – 22:50 April Weeps

23:15 – 00:00 Hamr

Neděle 14. července

14:00 – 14:45 Symmerya

15:05 – 15:50 Hellpass

16:15 – 17:00 Forrest Jump

17:25 – 18:10 Hyperia

18:35 – 19:20 Loretta

19:45 – 20:30 Neurotic Machinery

20:55 – 21:40 Alžběta

22:05 – 22:50 Hanus

23:15 – 00:00 Godiva