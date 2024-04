Co dělat s ratolestmi, když počasí výletům ani venkovním aktivitám nepřeje? Deník přináší tipy, jak malé i větší děti zabavit, aby neproseděli celý den u televize nebo počítače. Pro sportovní vyžití je zde přehled krytých bazénů, pro dovádění s kamarády se můžete podívat na dětské herny v kraji.

Dětský svět na Výstavišti Kroměříž | Foto: Deník/Jan Karásek

Kryté bazény:

Zlín - Lázně Zlín

Otevírací doba o víkendu 9 – 20 hodin (50m bazéne v sobotu uzavřen, v neděli otevřen 14-20)

Vstupné: dospělí (od 16 let) 160 – 220 korun, děti 6-15 let, senioři nad 65 let 150 – 210 korun

Luhačovice - Plovárna Luhačovice

Otevírací doba o víkendu 9 – 21 hodin

Vstupné: dospělí 130 – 430 korun, mládež do 15 let, studenti a senioři nad 65 let 105 – 370 korun, děti 3-6 let 50 korun

Uherský Brod - Aquapark Delfín

Otevírací doba o víkendu – 9 – 21:30

Vstupné: dospělí 135 – 495 korun, mládež, studenti, senioři nad 65 let 125 – 455 korun, děti 3-6 let 60 korun

Uherské Hradiště - Aquapark

Otevírací doba o víkendu 8 – 21:30

Vstupné (zábavní zóna a plavecká zóna): dospělí 260 – 470 korun, junior (do 15 let), senior ZTP 220 – 400 korun, děti do výšky 110 cm zdarma

Vsetín - Městské lázně

Otevírací doba o víkendu 10 – 21 hodin

Vstupné: dospělí 115 – 185 korun, děti do 15 let, senior nad 65 let 80 – 125 korun, děti 1-5let zdarma

Kroměříž - Plavecký bazén

Otevírací doba sobota 11 – 20 hodin, neděle 12 – 18 hodin

Vstupné (1 hodina): dospělí 50 korun, mládež do 15 let 20 korun, senioři 30 korun, děti do 6 let zdarma

Dětské herny

Zlín – Galaxie

Otevírací doba o víkendu 10 – 19 hodin

Vstupné (celodenní): dospělí 169 korun, děti od 2 let 299 korun

Dětský svět - Uherské Hradiště

Otevírací doba sobota 10 – 21 hodin, neděle 10 – 20 hodin

Vstupné (celodenní): dospělí 60 korun, dítě 1-3 roky 80 korun, dítě nad 3 roky 210 korun

Smajlíkov - Uherské Hradiště

Otevírací doba o víkendu 10 – 19 hodin

Vstupné (celodenní): ¨dospělí jako doprovod zdarma, děti od 2 let 229 korun, děti do 2 let 50 korun

Kroměříž - Dětský svět

Otevírací doba o víkendu 10 – 18 hodin

Vstupné (celodenní): dospělí 79 korun, děti od 2 let 229 korun, děti do 2 let zdarma