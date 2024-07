Už první festivalový den se mohou návštěvníci těšit na opravdovou lahůdku. Úderem deváté hodiny večerní se totiž na hlavním pódiu představí frontman slavných Iron Maiden Bruce Dickinson. Pětašedesátiletý anglický zpěvák a skladatel se do Vizovic přijede pochlubit svým novým albem. Sedmá sólová deska „The Mandrake Project“, kterou letos vypustil do světa, se ihned zařadila mezi stěžejní heavy-metalové počiny roku 2024.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Ilustrační foto - zpěvák Bruce Dickinson v Olomouci 2023

Jedním z pátečních taháků bude bezpochyby vystoupení anglické heavy metalové skupiny Judas Priest. Kapela se zformovala v roce 1969 v anglickém Birminghamu a za dlouhá desetiletí na scéně prodala přes 50 milionů alb a je často řazena mezi největší metalové kapely všech dob. Na Masters se vrací po dvou letech. S sebou přiveze zbrusu nové album „Invincible Shield“, které tam představí se svou obří pódiovou mega-produkcí v pátek od 20:30.

Dalším oslavencem, který se pravidelně na vizovickém festivalu objevuje a letos přijede festivalu gratulovat ke dvacetiletému jubileu je power-metalový, hard´n´heavy putovní cirkus pana principála Tobiase Sammeta Avantasia - projekt metalové opery vytvořený právě Sammetem, zpěvákem a skladatelem skupiny Edguy, v roce 1999. Na všech albech Avantasia se podílí velké množství hostujících zpěváků a instrumentalistů. Na Tobiase Sammeta a jeho pečlivě vybrané hosty se mohou metaloví fanoušci těšit v sobotu od 22:40.

close info Zdroj: Deník/Jan Karásek zoom_in Ilustrační foto - Masters of Rock 2022 - kapela JUDAS PRIEST

O velké finále festivalu se v neděli večer postarají Amaranthe a Accept. Dánsko-švédská heavy metalová skupina Amaranthe vznikla v roce 2008. Kapela je pozoruhodná svou směsí různých metalových žánrů a má tři hlavní zpěváky. Na hlavním pódiu vystoupí od 20:40.

Zbrusu nové album představí v samém závěru festivalu heavy-metalová legenda Accept. Jejich čerstvá nahrávka „Humanoid“ je jejich už šestou řadovou deskou po comebacku v roce 2009. Tato německá heavymetalová skupina vznikla na počátku 70. let a jejím zakladatelem a ústřední postavou je zpěvák s nezaměnitelným hlasem Udo Dirkschneider. Accept si navíc do Vizovic přivezou i novou posilu v podobě kytaristy Joela Hoekstry. Jejich vystoupení je v plánu v neděli 22:30.

Kompletní soupiska kapel na hlavním pódiu (Ronnie James Dio Stage):

Judas Priest, Bruce Dickinson, Avantasia, Accept, Electric Callboy, Alestorm, Cavalera – The Morbid Devastation, Amaranthe, Doro – The Best Of 40 Years, Stratovarius, Sodom, KK´s Priest, Rage a Lingua Mortis Orchestra – 40 Years, Moonspell, Soilwork, Dynazty, Cyhra, Sirenia, Delain, Turmion Kätilöt, Unleash The Archers, Serious Black – 10th Anniversary, Die Happy – 30th Anniversary, Annisokay, Melechesh, Dalriada, Amalgama, Eleine, Slope, Dragonhammer, Tri State Corner, Any Given Day, Fixation, Wytch Hazel, Blax, Skyeye, Exit, Osyron, Sickret, Metalinda – 40th Anniversary, Symfobia, Fleret + Tanja, Gate Crasher, Denoi.