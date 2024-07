Mezinárodní open-air festival Masters of Rock se uskuteční od čtvrtka 11. do neděle 14. července. Během čtyř dní se na dvou scénách – na hlavní Ronnie James Dio Stage a na vedlejším pódiu - představí celá řada rock-metalových hvězd. Jednou z nich je například anglická heavy metalová skupina Judas Priest, která se na Masters vrací po dvou letech. Představí se ale i další ikony metalového světa – třeba frontman skupiny Iron Maiden Bruce Dickinson, který letos vypustil do světa už svou sedmou sólovou desku.

Kdo si nechce nechat ujít jedinečnou podívanou, má stále možnost zakoupit vstupenky. Základní vstupenky na stání jsou aktuálně k dispozici za 1500 korun na den. Celofestivalový, tedy čtyřdenní, lístek lze koupit na stránkách festivalu za 3350 korun.

Letos si organizátoři festivalu připravili také zajímavou novinku. V areálu budou k dispozici tři nové tribuny se sedačkami, kam si mohou lidé zakoupit VIP vstupenky na sezení. V nabídce jsou čtyřdenní lístky na tribunu Platinum za 10 tisíc korun. Tribuna je nejblíže k pódiu a nabízí podle pořadatelů nejlepší výhled. V ceně je také tričko ke dvaceti letům festivalu nebo třeba DVD z loňských Masters. V těsné blízkosti tribuny se také nachází pevné toalety s tekoucí vodou.

Dále jsou v nabídce vstupenky na tribunu Gold, které vyjdou na šest tisíc korun, a na tribunu Silver, za které zaplatí zájemci pět tisíc korun. Také v tomto případě slibují organizátoři lepší výhled na pódium a toalety v těsné blízkosti.

Lidé, kteří s nákupem lístků stále otálejí, nemusí mít strach. Podle pořadatelů budou moci návštěvníci zakoupit vstupenky přes síť Ticketportal také v průběhu festivalu. Na webu Masters of Rock to už však nebude možné. Lístky pak budou k dostání také přímo na místě, jejich cena však bude vyšší. Pokladna otevírá ve čtvrtek v 10 hodin.

Placená parkoviště:

- Areál dřevařských závodů (u vlakového nádraží, kapacita až 2 000 aut)

- Velkokapacitní nehlídaná odstavná plocha za areálem firmy Sykora. Do festivalového areálu je to pěšky cca 500 metrů po asfaltové silnici. Odstavná plocha je zpoplatněna částkou 600 korun za auto a 1200 korun za karavan na celý festival (platí od 10.7. od 12.00 do 15.7. do 12.00). Přímo na místě půjde zakoupit také jednodenní parkování za 200 korun na den.

- Parkování v areálu firmy H+M – ul Zlínská, nad firmou SOKO, nad hlavní cestou od Zlína. V provozu od středy 10.7. 12:00 do pondělí 15.7. do 07:00. Cena: jen parkování činí 200 korun/auto/den; cena spaní v autě činí 100 korun/auto/den + 200 korun/osoba/den.

- Parkování v areálu firmy AUTOKAT - Zlínská 1169, Vizovice (nad hlavní cestou od Zlína) V provozu od 10.7. 12:00 do 15.7. 7:00. NON-STOP hlídané parkoviště. Káva + toaleta zdarma, sprchy zajištěny za poplatek. Parkovné zde činí 300 korun/auto/započatý den, případně 50 korun/auto/hodina, cena spaní v autě je 50 korun/osoba/noc

Parkování podél hlavní silnice I/49 je zakázáno. Parkování bude možné podél jedné strany „staré zádveřické cesty“, vedoucí ze Zádveřic do Vizovic, možno i dál-směrem na Těchlovský kopec a do Slušovic. Dopravu tam budou řídit policisté.

Uzavírky: Ulice Štěpská, Tyršova a Říční, příjezdová cesta k hlavní bráně likérky R. Jelínek až po železniční přejezd u firmy Sykora.