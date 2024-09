Vše odstartuje sobotní Otrokovický Michalfest.

„Návštěvníci se mohou těšit na regionální kapely, jako je například Bayer B&, Gadže, Redy Krýgl nebo Imortela,“ vyjmenovala Alena Velecká, dramaturgyně Otrokovické Besedy, která pro město akce pořádá.

Občerstvení, pouťové atrakce i prodejní stánky jsou neodmyslitelnou součástí nedělní Michalské pouti. Nabídne také bohatý kulturní program.

„Ten začne v deset hodin ráno vystoupením dechové hudby Orechovská 15,“ uvedla mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová. Po odeznění posledních tónů hudebního tělesa nastane čas pro křest nového kalendáře.

„Pro rok 2025 jsme zvolili téma Proměny Otrokovic. Fotografie z období 30. až 70. let vyfotil fotograf Otrokovické Besedy ze stejného úhlu pohledu dnes. Z každé stránky tak na nás dýchne kousek historie i současnosti a my můžeme sledovat, jak se naše město během pár let změnilo, jak se rozvíjí a je neustále v pohybu,“ prozradila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Ani na letošní pouti nebude chybět vystoupení pro děti, o které se postará Cirkus plný loutek v podání divadla eMILLIon. Následovat bude MixBand a vrchol programu bude patřit písničkám Mekyho Žbirky v podání kapely The Best of Meky.

„Víkendový program je koncipován tak, aby zaujal širokou škálu diváků a posluchačů od rockerů až po malé děti. Všechny koncerty a vystoupení jsou tradičně zdarma a tak stačí přijít a užít si sobotní podvečer či nedělní den plný hudby a zábavy,“ pozvala dramaturgyně Alena Velecká.