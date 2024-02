Začátek března mají příznivci divadla na Zlínsku neodmyslitelně spjatý s přehlídkou Valašské křoví. Od 6. března se slavičínská sokolovna na pět dní promění ve velké jeviště, na kterém se potkávají amatérští, poloprofesionální i profesionální umělci. Herci, dramaturgové, režiséři, scénografové, šéfové kamenných divadel, pedagogové z DAMU i JAMU, divadelní vědci, ale také malíři a hudebníci.

22. ročník divadelní přehlídky Valašské křoví se uskuteční ve Slavičíně od 6. do 9. března 2024. | Foto: Jan Julínek

Bude se hrát na jevišti, ale i debatovat o divadle a o zajímavostech z oboru. Program 22. ročníku čtenářům Deníku přibližuje Jan Julínek, organizátor Valašského křoví ve Slavičíně.

Jan Julínek, umělecký šéf divadla Semtamfór a organizátor Valašského křoví.Zdroj: archiv Jana JulínkaNa která představení se letos diváci mohou těšit?

Dvacátý druhý ročník přinese celkem 13 představení a jeden koncert. Valašské křoví je otevřeno všem formám a druhům divadla, a to také vyhovuje divákům s různými preferencemi.

Ono, když vždycky říkám, že si v programu každý najde své, tak to zní jako klišé, ale je to tak. Letošní ročník nabídne pohádku pro nejmenší, představení pro střední školy, na programu jsou komedie i tragikomedie včetně zpracování klasiků. K vidění bude tradiční činohra, experimentálnější věci a například také studentský muzikál. Letošní ročník jsem si pracovně nazval od Čerta a Káči k Sartrovi.

Co by návštěvníci rozhodně neměli vynechat?

Myslím si, že divák neudělá chybu, když si vybere třeba tituly souborů, které na Křoví jezdí léta a pravidelně se účastní i celostátních přehlídek. Jsou to například Divadlo Point z Prostějova, případně soubor Čapek z Uherského Hradiště. Po krátké pauze se v programu objeví i úspěšné studentské divadlo Slovanský tyátr Olomouc. Také doporučuji divákům, kteří se o divadlo zajímají trochu více, ať se zajdou podívat do Horákovy vily, kde probíhají diskuse a rozbory uváděných inscenací. Tyto rozbory vede lektorský sbor složený z profesionálních divadelníků.

Letos se koná už 22. ročník, nedocházejí vám nápady?

Valašské křoví, stejně jako všechny přehlídky neprofesionálního divadla, je závislé na tom, jak se ten který rok „urodí“. Někdy bývají slabší ročníky, někdy velmi silné. Křoví je prostor otevřený všem, kteří se přihlásí, takže si tu přehlídku vlastně vytváří soubory samy tím, co produkují přes rok a co do Slavičína přivezou.

Faktem je, že poslední dobou je čím dál tím méně lidí, kteří se podílí na organizaci. O to víc jsem rád, že existuje tvrdé jádro SemTamFóru – lidi, kteří berou Křoví za své a mají jej pevně umístěno ve svém kalendáři. Za to jim moc děkuji. A jestli mi nedochází nápady? I kdyby docházely, tak je tady právě ta skupina lidí, kteří budou kreativní vždy. Já se jen maximálně snažím otevřít prostor pro jejich fantazii. A to jak kolegům, kteří Křoví spoluvytváří, tak přijíždějícím souborům i pozorovatelům.

Kdo rozhoduje o vítězi, postupujícím?

Snažíme se, aby i přesto, že je to soutěž a soubory mohou postoupit do celostátních přehlídek, nebyla atmosféra pokud možno konkurenční, ale přátelská, a aby si festival všichni užili. Jsme také rádi, když soubory zůstanou na dva nebo tři dny. Že prostě neodehrají a neodjedou, jak to na některých přehlídkách bývá, ale že se dívají i na své kolegy, diskutují s nimi a třeba si domlouvají reciproční zájezdy se svými inscenacemi.

O tom, kdo postoupí do celostátních přehlídek, rozhoduje lektorský sbor, neboli odborná porota. Ta je složená z profesionálů, kteří ale důvěrně znají amatérské prostředí a jsou garanty Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Což je příspěvková organizace ministerstva kultury, které zaštiťuje celý systém amatérských přehlídek různých druhů divadla včetně nejvyšší mezidruhové přehlídky Jiráskův Hronov a vůbec veškeré neprofesionální umění v Česku.

Kam byste chtěl ještě festival posunout?

Momentálně bych spíš chtěl, aby se festival dostal tam, kde byl před covidem. Ideálně, aby se našla ve Slavičíně nová skupina mladých lidí, kteří by dělali nejen Valašské křoví, ale kteří by provozovali ve městě nové divadlo. A co se týká festivalu jako takového? Tam bych byl rád, aby si udržel to, že bude místem setkávání. On se ten svět kolem mění a měnit se bude. S tím se bude měnit i Křoví, ale pokud to bude místo, kam se lidé budou těšit, kde se budou setkávat a mluvit spolu z očí do očí, tak to bude to, co od tohoto festivalu očekávám. V digitalizovaném a stále se zrychlujícím světě to není jednoduché. Pokud si Křoví udrží svou poetiku, budu šťastný.

Je v dnešní době těžké v malém městě nalákat do hlediště diváka?

Za ty roky má Křoví své stálé a věrné diváky. Samozřejmě jsme během času zlepšili propagaci, zapojili sociální sítě, ale ta divácká základna prostě ví, že v první polovině března je Křoví a počítají s tím. Zároveň také děláme představení pro školy a školky a tím si vychováváme nové diváky, kteří přijdou i na jiná představení než ty, které jsou organizovány školou. Divadelní práce v malém městě, to není jako naplnit jednorázově O2 arénu. Jde o dlouhodobou práci s diváky.

Co vás zaměstnává kromě Valašského křoví během roku?

Divadlo. Podařilo se mi, že můj koníček je pro mě prací. SemTamFór, který vznikal jako studentské divadlo, se časem profesionalizoval. Jezdíme po celé republice a hrajeme přes 200 představení ročně jak pro školy, tak pro dospělé diváky. V Praze jsme založili satirické Divadlo RePublika, které má však v této sezoně pauzu. Kromě toho připravuju festivaly.

Ve Slavičíně je to právě Valašské křoví a červencový divadelní festival pod širým nebem Léto s divadlem. Pak ještě velký festival Jiráskův Hronov, který je právě vrcholem amatérské divadelní sezony. Tady jsem na pozici programového ředitele a jelikož je to opravdu velký, osmidenní festival, který se odehrává na šesti scénách najednou, tak mě zaměstnává celý rok. Připravujeme společně s kolegy semináře nejen pro divadelníky, vybíráme inspirativní profesionální představení i hudební program, doprovodný program pro děti, rodiny a podobně. U všech těchto aktivit se vždycky snažím, aby si to užívali nejen návštěvníci, ale i samotní aktéři. A pokud se mi to daří, tak jsem spokojený.