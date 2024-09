Film režiséra Jiřího Mádla boduje od svého srpnového uvedení do kin na všech polích. Kladné recenze kritiků, vysoká návštěvnost i hlavní cena diváků na letošním Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.

Snímek z prostředí 60. let minulého století bude bojovat i o sošku nejcennější – Amerického Oskara. Děj je inspirován skutečným příběhem skupiny novinářů mezinárodní redakce Československého rozhlasu a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. V hlavních rolí se představí Vojtěch Vodochodský, Táňa Pauhofová, Stanislav Majer, Vojtěch Kotek a Martin Hofmann.

Pokud jste příběh příběh novinářů Československého rozhlasu ještě neviděli, o deštivém víkendu to můžete napravit.

Kam na Vlny? Multikino Golden Apple Cinema Zlín – Sobota, neděle (12:40, 17:20 nebo 19 hodin);

Kina Napajedla – sobota 18 hodin,

Kino Vatra Vsetín – sobota 19:30,

Kino Valašské Meziříčí – sobota 19:30 Příští týden chystají filmovou projekci také ve Valašských Kloboukách (17. září 19:30), Luhačovicích (17. září 19:30) nebo v Otrokovické Besedě (19. září 19 hodin).

Přiveze Jiří Mádl Oskara?

Do boje o cenu 97. ročníku americké Akademie filmového umění a věd Oscar vybrali členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) v kategorii Nejlepší zahraniční film Vlny scenáristy a režiséra Jiřího Mádla. Snímek porazil dalších 12 českých hraných a dokumentárních filmů, přihlášených jejich producenty. Za filmem Vlny se v hlasování umístily v abecedním pořadí snímky Amerikánka a Mord.

Do kin oficiálně vstoupil 15. srpna. Film, který je zasazen do konce 60. let minulého století, za čtyři týdny od premiéry vidělo téměř 357.000 lidí a jeho tržby se blíží k 62 milionům korun.

Slavnostní vyhlášení 97. ročníku cen Oscar se uskuteční 2. března 2025. Oscarový shortlist výběru 15 zahraničních filmů americká Akademie filmového umění a věd zveřejní 17. prosince. Nominace pak budou oznámeny 17. ledna 2025.

Zlatou sošku americké Akademie filmového umění a věd zatím získaly pouze dva československé a jeden český film, v 60. letech Obchod na korze Jána Kadára a Elmara Klose, o dva roky později Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela a v roce 1996 Kolja Jana Svěráka.