KDY: 23. a 24. srpna

KDE: Dům kultury, Kostel sv. Mořice, Velké náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na dožínky, slavnostní zakončení žní, se do Kroměříže sjedou zemědělci ze všech regionů Zlínského kraje. V pátek nabídne odpolední program Muzeum Kroměřížska, před večerem pak začne na Velkém náměstí. Sobotní program startuje ve 13:30 slavnostním průvodem, na 15 hodin je naplánovaná děkovná mše svatá za úrodu a slavnosti pokračují až do pozdního večera.

Dožínky Zlínského kraje na Velkém náměstí v Kroměříži; sobota 21. srpna 2021

Hradozámecká noc

KDY: 24. srpna od 9 do 18 hodin

KDE: Květná zahrada v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné je 180 korun dospělí, 140 korun snížené, děti od 6 do 17 let 50 korun

Květná zahrada v Kroměříž se do Hradozámecké noci zapojí komentovanými prohlídkami Rotundy v rámci vstupného do zahrady.

Kroměřížské pivní slavnosti

KDY: 24. srpna od 11:30

KDE: areál pivovaru Maxmilián v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné 290 korun, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kroměřížský pivovar Maxmilian pořádá třetí ročník pivních slavností. Návštěvníci mohou ochutnat až dvacet druhů piva od tří různých pivovarů. Hudební program naplní kapely Skarlet Rock, Horizont Official, Reflexy, Premier, Kosovci a Street69. Pro děti bude připravený skákací hrad a malování na obličej.

close info Zdroj: DENÍK/Nikol Diviaková zoom_in

Veteranfest Holešov 2024

KDY: 25. srpna od 5 do 15 hodin

KDE: zámecký park v Holešově

ZA KOLIK: vstupné je 200 korun dospělí, 100 korun snížené, rodinné 400 korun

PROČ PŘIJÍT: Veteranfest v Holešově spojuje unikátní historické vozy a motorky s motoburzou. Už od časného rána mohou zájemci nakoupit náhradní díly, autodoplňky, starožitnosti, retro hračky, auto-moto literaturu, autokosmetiku nebo repliky auto-moto dílů. Zároveň bude v parku přehlídka veteránů, pouťové atrakce pro děti a hudební program.

Vizovické trnkobraní 2024

KDY: pátek a sobota

KDE: areál likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích

ZA KOLIK: základní vstupné na místě – pátek 1200 korun, sobota 1300 korun

PROČ PŘIJÍT: Na jubilejní 55. tradiční setkání přátel, muziky, dobrého jídla a pití zve unikátní hudebně-švestkový festival Vizovické Trnkobraní v pátek a sobotu 23. a 24. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích. Páteční program Trnkobraní nabídne na dvou pódiích koncerty kapel Rybičky 48, No Name či zpěváka Pokáče. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na kapely Divokej Bill, Tublatanku, Tomáše Kluse nebo Vypsanou Fixu a stand-up comedy s Tomášem Matonohou či Lukášem Pavláskem. Chybět nebude tradiční soutěž v pojídání švestkových knedlíků.

XXI. Mezinárodní festival dechových orchestrů a folklorních souborů

KDY: čtvrtek až neděle

KDE: Zlín, Vizovice, Luhačovice

ZA KOLIK: zdarma

Jednadvacátý ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů nabídne ve Zlíně vystoupení tuzemských a zahraničních souborů mimo jiné z Polska, Itálie, Slovinska, Slovenska a exotického souboru z Tchaj-wanu. Poslední den se festival přesouvá do Vizovic a Luhačovic. Více informací a podrobný program je k dispozici na webových stránkách města, které je pořadatelem festivalu.

Škoda Meeting Zlín

KDY: pátek až neděle

KDE: Lužkovice/Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už desáté setkání všech majitelů vozidel zn. Škoda do roku výroby 1994 se letos nově uskuteční v areálu fotbalového hřiště v Lužkovicích. Součástí akce je sobotní společná vyjížďka vozů. Nablýskané vozy budou v sobotu odpoledne k vidění také na parkovišti u Velkého kina ve Zlíně. Bližší informace a přesný program je k dispozici na webových stránkách akce.

Sraz vozidel značky Škoda vyrobených do roku 1994 na náměstí Míru ve Zlíně, 5. srpna 2023.

Živé dřevěnice

KDY: sobota od 13 do 22 hodin

KDE: Valašské Klobouky

ZA KOLIK: zdarma

Šestý ročník Živých dřevěnic se uskuteční v sobotu 24. srpna ve Valašských Kloboukách. Tento den plný tradic vás přenese zpět do dob našich předků, kdy se v dřevěnicích pracovalo, vařilo, zpívalo… zkrátka žilo. Návštěvníci se zároveň mohou těšit také na valašské speciality jako je kyselica, zemáky, frgále a chlebové placky.

XVII. Truck sraz Zlín 2024

KDY: pátek až neděle

KDE: Slušovice/Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sedmnáctý ročník přehlídky trucků. Hlavním místem srazu je nově letiště ve Slušovicích. Nablýskané, kresbami ozdobené a osvětlené trucky se veřejnosti předvedou v pátek 23. srpna v 19:30 v ulici Hradská ve Zlíně. Po přehlídce ve 21:00 vyjedou na spanilou jízdu centrem města směrem na Jižní Svahy. Další jízdu Zlínem si můžete užít i v sobotu sobotu 24. srpna v 11:15. Na stanovišti ve Slušovicích pak bude připraven bohatý doprovodný program. Více informací na webových stránkách akce.

Truck sraz Zlín. Ilustrační foto

Zlínské filmové léto

KDY: pátek od 21 hodin

KDE: fotbalové hřiště v Malenovicích

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Město Zlín a FC Malenovice zvou na Zlínské filmové léto, které v pátek nabídne film Gran Turismo (USA, 2023) s dabingem. Občerstvení zajištěno. Pro vaše pohodlí s sebou vezměte deky. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Svět hlavolamů a logických her

KDY: denně od 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův institut

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat logické a smyslové hraní. Letní Svět hlavolamů a logických her představí rodinám s dětmi hry podporující logické myšlení a kreativitu. Návštěvníci si budou moci vyluštit hlavolamy a rébusy, nebude chybět Rubikova kostka, která letos slaví padesát let od svého vzniku. Pro nejmenší děti navíc budou připraveny smyslové hračky.

Letní Svět hlavolamů a logických her ve Zlíně. Ilustrační foto.

Výstava a herna plná kostek Lego

KDY: denně od 10 do 18 hodin

KDE: Obchodní dům ve Zlíně

ZA KOLIK: dospělý a dítě nad 12 let 80 korun, dítě od 3 do 12 let 100 korun, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V galerii Desítce na střeše Obchodního domu je otevřena výstava a herna plná kostek LEGO. Otevřena bude do konce srpna. Čeká na vás expozice unikátních kostkových staveb jako Star Wars, Lunapark, sova od Harryho Pottera a mnoho dalších. Herní část potěší především děti, ale na své si zajisté přijdou i rodiče. V herničce si užijete spoustu zábavy. Z velkých kostek si můžete postavit křeslo, iglů či hradby, děvčátka obléknou figuríny do kostkových outfitů, vytvoříte si mozaikový kostkový obraz a pobavíte se v Duplo bazénku. Novinkou je lovení krokodýlů pomocí udičky mezi kostkami. Prostor pro dětskou kreativitu nabízí rovněž graffiti stěna. close info Zdroj: Obchodní dům Zlín zoom_in

55. Liptálské slavnosti

KDY: sobota a neděle 24. a 25. srpna

KDE: Liptál, Přírodní kulturní areál

ZA KOLIK: sobota 200 Kč , neděle 150 Kč, snížené vstupné 50 Kč (děti a studenti do 18 let, ZTP), děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Folklorní spolek Lipta Liptál s podporou obce Liptál pořádá letos už 55. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti. V sobotu a neděli 24. a 25. srpna se v Přírodním kulturním areálu v Liptále představí soubory z Thajska, Gruzie, Kolumbie, Kostariky, Srbska, Slovenska či Skotska.

Domácí folklor zastoupí Mužský sbor z Kudlovic, DFS Mladinka z Plzně, DNS Brněnský Valášek, Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, NS Klobučánek a Klobučan z Valašských Klobouk.

Zahrají cimbálové muziky Cérky ze ZUŠ Morava – Liptál, Kuráž z Liptálu, Valašská cimbálová muzika a také Dechová hudba Liptalanka. Nelze také opomenout ani všech šest skupin domácího souboru Lipta: Malůšata, Malí ogaři, Malá Lipta, Základ, Senioři a Ženský sbor Rokytenka, který letos slaví 20. výročí založení. Vystoupí také kapela Docuku. Součástí slavností je také víkendový řemeslnický jarmark s ukázkami tradičních řemesel a atrakce pro děti.

55. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti; banner.

Valašské folkrockování

KDY: sobota 24. srpna od 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě – amfiteátr Na stráni

ZA KOLIK: 590 Kč v předprodeji, 690 Kč na místěPROČ PŘIJÍT: Multižánrový hudební festival Valašské folkrockování v letošním roce oslaví půlkulaté narozeniny. Jeho pětatřicátý ročník v sobotu 24. srpna v rožnovském skanzenu nabídne zvučná jména české scény.„Zahájení obstará legenda české rockové historie Framus 5 se zpěvákem Michalem Prokopem. Kapela, která je stálicí české hudební scény už od roku 1967,“ říká Romana Bílá, dramaturgyně festivalu z pořádající agentury Téčko Rožnov.V amfiteátru Na stráni se dále představí kapely -123minut, Monkey Business a jako poslední vlna v pořadí se přiřítí November 2nd. Pětatřicáté folkrockování zve na hvězdy. Zahrají Michal Prokop i Monkey Business Volný čas

Z druhé strany Radhoště

KDY: neděle 25. srpna od 14 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko

ZA KOLIK: dospělí 180 Kč, rodinné 360 Kč, žáci 80 Kč, student/senior 140 Kč, zvíře 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poslední srpnovou neděli bude rožnovský skanzen hostit ozvěny frenštátského folklorního festivalu. V programu se představí soubor Jedliniok z Polska a slovenský soubor Oprášené krpce.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Valašsko – můj domov (výstava)

KDY: do 27. října

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: To nejlepší, co přinesl letošní ročník fotografické soutěže Valašsko – můj domov, nabízí stejnojmenná výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž spojená s oceněním vítězných autorů se uskutečnila v pátek 2. srpna. Na zámku je až do 27. října k vidění bezmála sedm desítek nejzdařilejších snímků, které vybrala odborná porota. close info Zdroj: archiv MRV zoom_in

Magičtí Lucemburkové

KDY: do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.

Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem.

close info Zdroj: MaGC Valašské Meziříčí zoom_in Výstava Magičtí Lucemburkové.

Světelná show na Buchlově i prohlídka zámku v Buchlovicích při svíčkách

KDY: Sobota 24. srpna od 20 hodin

KDE: Hrad Buchlov a zámek Buchlovice

ZA KOLIK: Neupřesněno

Po setmění ozvláštní atmosféru hradu světelná show. Zámek v Buchlovicích nabízí po setmění samostatnou procházku zámkem jen při světle svící.

Kachničky v Uherském Ostrohu

KDY: Sobota 24. srpna od 20 hodin

KDE: Nádvoří zámku v Uherském Ostrohu

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Po premiéře a několika reprízách divadelní taškařice Kachničky na Malé scéně Slováckého divadla se tyto poprvé vydají rozesmát publikum mimo Uherské Hradiště. V sobotu 24. srpna ve 20 hodin se představí na nádvoří zámku v Uherském Ostrohu. A co se vlastně skrývá za banálním názvem? Od poloviny 90. let se staly čtenářským hitem uherskohradišťských Slováckých novin tak zvané „Supernoviny“, v nichž autor skrytý pod pseudonymem Jiří Kachnička s nadhledem a (ne)korektně glosoval společenské i politické události té doby. Někdejší šéfredaktor Slováckých novin Jiří Jilík ve spolupráci s emeritním režisérem Slováckého divadla Igorem Stránským a Sdružením starých pánů, jehož jsou oba členy, někdejší texty vrací ve scénické úpravě veřejnému prostoru.

Zpívání na schodech v Sadech

KDY: Neděle 25. srpna od 15 hodin

KDE: Uherské Hradiště, nad schody u kostela v Sadech

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se můžou těšit na vystoupení Mužského pěveckého sboru Staroměstští mládenci, Ženského sboru z Dolních Dunsjovic, Mužského sboru z Nedakonic, Mužského sboru JMF Derfla a Cimbálové muziky Kunovjan. Na místě bude připraveno občerstvení a košt vína.

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

(Foto: ID:13438693)

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši.

Obrazy Ladislava Pálky plné vtípků, erotických narážek a dvojsmyslů uvidíte v Galerii Joži Uprky. Ladislav Pálka na snímku