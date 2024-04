Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Na kole vinohrady 2023 | Video: Pavel Bohun

ZLÍNSKO

Vítání jara – s folklorními soubory

KDY: 27.dubna 17-22 hodin

KDE: Nádvoří Nového kláštera, Napajedla

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční vítání jara v Napajedlech nabídne hudební program souboru Radovánek, stavění máje i posezení u cimbálu.

Od 17 hodin začne na nádvoří Nového Kláštera (při nepříznivém počasí v Klášterní kapli) tradiční jarní vystoupení Radovánku pro rodiče, prarodiče a příznivce. Zatancuje skupinka mladších dětí, kde řada z nich začala zkoušky navštěvovat teprve v září, ale také zkušení tanečníci ze skupiny starších dětí. Celé vystoupení souboru doprovodí muzikanti z CM Maková.

Už třetím rokem zdobí dvůr za klášterem slavnostní májka a letos od 18 hodin tomu nebude jinak. Poté se besedou u cimbálu zahájí sezona venkovních posezení.

Vítání jara. Zdroj: DENÍK/Šárka Šarmanová

Prohlídka Zikmundovy a Baťovy vily

KDY: 27. dubna 10 – 14 hodin

KDE: Zlín

ZA KOLIK: 850 korun PROČ PŘIJÍT: Dvě ikonické vily ve Zlíně, Zikmundova vila a Baťova vila, společně nabízí návštěvníkům jedinečný zážitek. Zájemci tak mohou nahlédnout do obou těchto architektonických a historických skvostů. Prozkoumají dvě významné kulturní památky a seznámí se s historií a odkazem významných osobností, které tyto vily reprezentují. Baťova vila, známá svým modernistickým designem a historií spojenou s průmyslnickou rodinou Baťů, a Zikmundova vila, symbolizující dobrodružství a objevitelského ducha Miroslava Zikmunda, společně tvoří fascinující dvojici, která odráží bohatství české historie a kultury. Baťova vila ve ZlíněZdroj: Deník/archiv

Stand-Up comedy Show

KDY: 27. dubna 18 – 20 hodin

KDE: Kavárna Továrna, Zlín

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Pobavit návštěvníky se bude snažit hned čtveřice komiků. David Klouda - Bývalý 160kilový cvalík, který bůhvíproč nikdy nedělal sumo. I když hodně zhubnul, stále je uvnitř hrdým tlouštíkem. Ve Zlíně dá svůj nový stand-up o soužití s manželkou. Karel Petrdlík - Neřízená střela, která nemluví jen ve chvíli, kdy se nadechuje k dalšímu mluvení. Jiří Štraub - Stand-up komik, spisovatel, novinář a moderátor. To je profil člověka, který dělá všechno, ale neumí nic. Aspoň ten humor mu docela jde, říkala babička. Ondřej Cabal - Nezaměstnaný komik a ještě k tomu je z Chebu – o moc horší to být nemůže. Daří se mu to brát s humorem?

Česko Běží Modře

KDY: 28.dubna od 13 hodin

KDE: náměstí Míru ve Zlíně

ZA KOLIK: 200-500 korun PROČ PŘIJÍT: Charitativní běh na náměstí Míru ve Zlíně, jehož smyslem je pomoci lidem, kteří žijí ve světě jinakosti. Závodníci vyjádří především respekt a porozumění k lidem na spektru autismu. Pro děti i dospělé budou připraveny tratě dva a pět kilometrů, na celý průběh akce bude bedlivě dohlížet ambasador běhu Martin Koukal (bronzový olympionik a mistr světa v běhu na lyžích). Na náměstí nebude chybět doprovodný program, který vyvrcholí koncertem skupiny Fleret.

Farmářské a řemeslné trhy

KDY: 28. dubna 9-13 hodin

KDE: náměstí Svobody, Slušovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Můžete si nakoupit čerstvé, kvalitní potraviny od regionálních farmářů, rukodělné a řemeslné výrobky od šikovných českých ručiček.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Matej Slávik

Svatovojtěšský jarmark

KDY: 28. dubna od 10 hodin

KDE: Horní náměstí, Slavičín

ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Tradiční jarmareční pouť s kulturním programem. Nebudou chybět stánky, výtvarné dílničky pro děti, malování na obličej, pouťové atrakce u Sokolovny. Na Horním náměstí bude připravena minifarma s kontaktní výstavou drobných zvířat, zahraje cimbálová muzika Slavičan a ve tři hodiny vystoupí Petr Bende s kapelou.

KROMĚŘÍŽSKO

Floria Jaro v Kroměříži – 1. část

KDY: od soboty do středy denně od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Na tradiční výstavě nakoupí zahradníci a zahrádkáři vše potřebné pro dům i zahradu od stovek prodejců z celé České republiky i ze zahraničí. Ani letos nechybí unikátní květinová expozice. Tentokrát nese název Láska v oblacích. Z tisíců květů mnoha druhů vytvoří aranžéři mimo jiné oblaka, duhu, slunce a taky velký horkovzdušný balón. Kromě tradičního sortimentu a velké květinové expozice nabídne kroměřížské Výstaviště také několik hudebních vystoupení, rodinné neděle na Florii a další doprovodný program.

Na Florii Jaro autobusem zdarma? Vyjede speciální linka z nádraží

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti. Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.Zdroj: archiv pořadatelů

Výstava Rudolf II. ožívá

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace. Samotný císař tam „ožije“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Římský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života. V kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična. Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby.

Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly.

Někdo to rád sušené

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, respektive konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení. Výstava představí unikátní historické exponáty, zajímavé informace, které budou doplněny hravými interaktivitami, například modelem zmenšené tradiční sušárny ovoce. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko. Výstava Někdo to rád sušené/Po kalíšku dáme v Muzeu regionu Valašsko v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzeum regionu Valašsko

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.

Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby.

Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

VALAŠSKO

Sklářské kouzlení

KDY: sobota 27. dubna od 10 do 18 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: --- PROČ PŘIJÍT: Program plný ukázek sklářského umění, tvůrčích aktivit, slavnostních okamžiků a zábavy pro všechny generace nabídne další ročník Sklářského kouzlení, které se koná v sobotu 27. dubna na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Společná akce Muzea regionu Valašsko a Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské (SUPŠS) se letos ponese v duchu kulatých výročí obou pořádajících organizací. Muzeum ve Valašském Meziříčí slaví 140 a sklářská škola 80 let existence.

„Ukážeme vám, jak se vyrábí, brousí a zdobí sklo, případně co zajímavého z něj lze vytvořit. Zájemci si budou moci některé techniky sami vyzkoušet, případně si na jarmarku zakoupit už hotové výrobky. Chybět nebudou ani výtvarné dílny a řada dalších aktivit,“ nastínila kurátorka akce Kamila Valoušková z Muzea regionu Valašsko.

Nebude chybět loni velmi úspěšná soutěž pro malé designéry. Děti budou tentokrát malovat návrhy misek a ještě před ukončením akce budou vyhlášeny nejvydařenější práce. „Vybrané návrhy pak budou realizovány ve školní ateliérové huti a pak při některé z dalších akcí v muzeu předány jejich autorům,“ doplnila Valoušková.

Odpolední program už bude mít slavnostnější ráz. Ve 14 hodin se uskuteční křest katalogu k 80. výročí vzniku SUPŠS a po něm i oficiální zahájení dvou nových výstav se sklářskou tematikou – Mezi sklem a Světlo s vůní petroleje. Následovat budou jejich komentované prohlídky.

Odpolední část programu hudebně doprovodí kapela The Wasteland. Připraveno bude také venkovní posezení a různé dobroty k jídlu a pití.

Dostaveníčko pod májkou

KDY: pátek 26. dubna od 16 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční stavění máje v centru Vsetína se členy folklorního souboru Jasénka. Akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Zahájení sezony farmářských trhů ve Vsetíně

KDY: sobota 27. dubna od 7 do 12 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: O dva týdny dříve než v minulých letech začne v sobotu 27. dubna sezona farmářských trhů na Dolním náměstí ve Vsetíně. Na pultech místních výrobců bude možné nakoupit ovoce, zeleninu, uzeniny či mléčné výrobky z domácích farem a zemědělských hospodářství.

K zakoupení budou také pekařské a cukrářské výrobky nebo med. Kromě uvedeného nebudou chybět ani byliny, koření, osiva, semena, květiny či sazenice.

Sezona farmářských trhů ve Vsetíně potrvá do října, celkem místní Dům kultury uspořádá čtrnáct trhů.

Fleret

KDY: pátek 26. dubna od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 340 Kč, v předprodeji 290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dvorní kapela Valašského království Fleret patří mezi legendy na české hudební scéně, a to svým osobitým, originálním a neopakovatelným projevem. V prosinci při jejich vystoupení praskalo ve švech meziříčské náměstí, tentokrát si mohou posluchači přijít užít klubovou atmosféru do M-klubu.

Hudební skupina Fleret vznikla v roce 1983 ve Vizovicích a letos vystupuje již 40. rokem po celé České republice. Vyznačuje se nespoutanou energií, díky níž si získala velkou fanouškovskou základnu.

Svým valašským repertoárem a vlastní tvorbou, která již zlidověla, je často označována jako dvorní kapela Valašského království. Za dobu trvání Fleret vydal již 19 řadových desek, jedno EP, dvě DVD, a pět LP, dvě knihy a tři zpěvníky.

Sedmnáct let vystupovala s kapelou královna lidové písně Jarmila Šuláková, nyní s Fleretem zpívá její dcera Zuzana.

Současní členové kapely: Zdeněk Hrachový, Stanislav Bartošík, Vít Rokyta, Radek Postava a Rosťa Koplík.

Kapela Fleret.Zdroj: archiv pořadatele

Benefice pro Iskérku

KDY: neděle 28. dubna od 14.30 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, kostel Všech svatých

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné PROČ PŘIJÍT: Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm a Pěvecký sbor Rosénka společně pořádají benefiční koncert, který se uskuteční v neděli 28. dubna odpoledne v kostele Všech svatých v Rožnově. V programu vystoupí sbor Rosénka a jeho hosté – žáci a učitelé Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek akce bude věnován na podporu lidí s duševním onemocněním, o něž se v Rožnově letos už dvacátým rokem stará obecně prospěšná společnost Iskérka.

Josef Divín, Sebastian Kitzberger – výstava uměleckého skla

KDY: od neděle 28. dubna (vernisáž v 15 hodin)

KDE: Soláň, galerie Informačního centra Zvonice

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Galerie Informačního centra Zvonice na Soláni na Horním Vsacku bude v neděli 28. dubna odpoledne hostit vernisáž uměleckého skla výtvarníků Josefa Divína a Sebastiana Kitzbergera.

„Josef Divín je umělec nekonformní a své skleněné objekty vytváří osobitým způsobem. Výsledkem jeho práce jsou objekty připomínající vázy nebo nádoby. Žije ve Valašské Meziříčí,“ přiblížila Radka Turpišová ze Sdružení pro rozvoj Soláně.

Tvorbě uměleckého skla se věnuje také druhý z vystavujících – mladý výtvarník Sebastian Kitzberger z Rožnova pod Radhoštěm. „Do jeho práce se promítají klasické dekorační techniky doplněné moderním tvaroslovím a barevností,“ doplnila Turpišová.

Vernisáž se uskuteční v neděli 28. dubna v 15 hodin ve Zvonici na Soláni. Výstavu zahájí a představí sami autoři. Výstava potrvá do 25. června.

SLOVÁCKO

Koncert Smíšeného pěveckého sboru Svatopluk

KDY: Pátek 26. dubna od 19 hodin

KDE: Reduta Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 200 Kč PROČ PŘIJÍT: Svatopluk zve své příznivce na výroční koncert ke svému 130. výročí založení. Sbor vznikl jako Zpěvácký spolek Svatopluk roku 1894, je tedy nejdéle trvajícím hudebním souborem v Uherském Hradišti. Na koncertě bude vzpomenut dirigent Oldřich Halma, který stál v čele sboru padesát let, další část večera bude věnována panu Karlu Dýnkovi, který se v těchto dnech dožívá devadesátých pátých narozenin a v čele sboru stál sedmnáct let. Po Karlu Dýnkovi se ujal taktovky Filip Macek, který je dirigentem Svatopluku dodnes. Na koncertě zazní několik písní z minulých období činnosti sboru, těžištěm večera budou skladby zcela nové, mnohé v Uherském Hradišti nikdy nezpívané.

Na kole vinohrady Uherskohradišťska

KDY: Sobota 27. dubna od 8 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 150 – 180 Kč dospělý, 50 Kč dítě

PROČ PŘIJÍT: Starty pěti tras pro cyklisty a jedné pro pěší, začnou v 9.30 hodin. Ať už se účastníci vydají do podhůří Chřibů Po stopách Cisterciáků, za vůní Muškátu moravského, při Baťově kanále do obcí Staroměstska či na opačnou stranu vstříc místům, kde má své kořeny Jízda králů nebo za jedinečným cuvée Blatnický Roháč, k dispozici jim budou průvodci – traséři. Pomohou s orientací v terénu či napoví, kde se například najíst. Pěší trasa Hradišťskou vinnou stezkou zavede do městských částí Uherského Hradiště – Mařatice a Sady. Na stezkách má být připraveno více než 30 vinařských zastávek, ať už v malebných sklepních uličkách, vinařských búdách nebo přímo ve vinohradech.

Pelotony i pěší vyrazí Na kole vinohrady Uherskohradišťska

Porta 2024 v kempu Velehrad

KDY: Sobota 27. dubna od 10 hodin

KDE: Kemp Velehrad

ZA KOLIK: Vstupné 100 Kč, mládež 15-18 let, studenti, důchodci 50 Kč PROČ PŘIJÍT: Soutěžní festival trempských, bluegrassových, folkových, country kapel i písničkářů. Soutěžícími budou Tomáš Mikulec, F. T. Stebou, TOKYO, Ashenna Brennerová, Narychlo 27 a další. Hostem Chřibsko-karpatského kola Porty 2024 bude folková kapela Děvčice.

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

Kdy: V sobotu 27. dubna od 14 hodin

Kde: Galerie J. Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uh. Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek.

Konečně akty Zdeňka Kupa

KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou.

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.