KROMĚŘÍŽSKO

Czech Drive

KDY: sobota a neděle od 10 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Víkendová akce na Výstavišti Kroměříž nabídne vše, co si může fanoušek motorismu přát. Během dvou dní bude k vidění výstava moderních a historických vozidel, přijede legendární závodník Roman Kresta, podpisy rozdají na autogramiádě současní i bývalí závodníci v motorsportu a nebude chybět ani beseda s jezdci Dakaru. Kromě toho se mohou návštěvníci těšit na prezentace jednotlivých motoristických značek, prodejce v tomto odvětví, Esport zónu se závodními simulátory a mnoho dalšího. Na své si přijdou i ti nejmenší, pro které bude připravena dětská zóna se šlapacími autíčky nebo závodními modely.

Czech drive.Zdroj: Deník/VLP Externista

Czech Drive zaplní Výstaviště Kroměříž. Velký motoristický svátek se blíží

Benefice Den pro rodiny s dětmi

KDY: sobota od 10 hodin

KDE: Sokolský dům v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Benefiční akce pro rodiny s dětmi, kdy veškerý výtěžek z akce půjde na provoz Šatníku pro samoživitele v Kroměříži. Benefice Den pro rodiny s dětma v Kroměříži.Zdroj: Deník/VLP Externista

Horská dyáda

KDY: sobota od 17:30

KDE: Kino Nadsklepí v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Ponořte se do pozoruhodného příběhu s dokumentárním filmem "Horská Dyáda", který zachycuje přátelství Honzy s jeho čtyřnohým parťákem Rastym. Film odhaluje jejich životní příběh propojený s dobrodružstvím v horách během výstupů na Mont Blanc, Bishorn, Punta Gnifetti a další. Prostřednictvím horských scenérií zažijte odolnost, důvěru a příběh nezlomného přátelství v majestátním pozadí hor. Projekce proběhne za účasti tvůrců včetně čtyřnohého Rastyho.

Dokumentární snímek Horská dyáda.Zdroj: Deník/VLP Externista

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů. Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby. Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Evropa z ptačí perspektivy

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Netradiční pohled z výšky na známá i méně známá místa Evropy nabízí návštěvníkům Muzea Kroměřížska výstava Evropa z ptačí perspektivy s podtitulem Putovní výstava dronových fotografií Tomáše Neuwirtha. Zájemci si tam mohou prohlédnout velkoformátové snímky míst z dvanácti zemí. Díla dávají vyniknout přírodním scenériím i tvořivému lidskému umu. Českou republiku v tomto projektu zastupují Priessnitzovy lázně v Jeseníku, které se staly prvními vodoléčebnými lázněmi na světě. K vidění jsou i turistické perly jako například klášter Mont Saint Michel nacházející se na přílivovém ostrově v Dolní Normandii ve Francii nebo alpské jezero Bled se stejnojmenným ostrovem a kostelem ve Slovinsku.

Evropa z ptačí perspektivy - tak zní název nové výstavy v Muzeu Korměřížska, která představí kontinent z výšky.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

ZLÍNSKO

Farmářské trhy pod Kaštany

KDY: 9. března 9-14 hodin

KDE: Tržiště Pod Kaštany, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: První letošní farmářský prodej na Tržišti pod kaštany, na kterém mohou návštěvníci nakoupit kvalitní potraviny a podpořit tak lokální farmáře. Tržiště Pod Kaštany.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Benefiční koncert pomáháme onkologii

KDY: 9. března v 16.30

KDE: 2. podlaží budovy 15 | kavárna, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Na 6. ročníku benefičního koncertu I hudba může pomoci v rámci projektu Pomáháme onkologii vystoupí PJ.beatbox, Jan Majkus, kapela GAIA Otrokovice a Jiřina Lysáková s kapelou. Připraven je bohatý doprovodný program. Koncert I hudba může pomoci je každoroční akcí, která má za cíl získat co nejvíce finančních prostředků pro onkologické pacienty Komplexního onkologického centra KNTB.

Benefiční koncert pomáháme onkologii proběhne 9. března ve Zlíně.Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

Karneval v zemi Oz

KDY: 10. března 16 hodin

KDE: Malý kongresový sál Hotelu Zlín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Hudební karneval na motivy pohádky Čaroděj ze země OZ plný her, soutěží, tance i hudebních vystoupení žáků hudební školy Yamaha. Karneval je vhodný pro děti od 1,5 roku do 6 let. Hudební karneval na motivy pohádky Čaroděj ze země OZ proběhne 10. března ve Zlíně.Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

Prohlídka chovného zařízení slonů

KDY: 10. března, 9, 10:30, 13 a 14:30

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: 150 korun (nutná rezervace předem)

PROČ PŘIJÍT: Jak vypadá zázemí pro slony z blízka se dozvíte při prohlídce chovného zařízení pro slony africké v Zoo Zlín. Pavilon patří k nejmodernějším a největším zařízením na světě. Pro veřejnost není běžně přístupný, díky speciálním prohlídkám s průvodcem však máte jedinečnou příležitost zavítat dovnitř. Sloni mají k dispozici skutečně obrovský prostor, jejich chovatelé zase používají moderní postupy a technologie. Během prohlídky si návštěvníci vše důkladně prohlédnou, chovatelé jim ukážou přilehlé výběhy, seznámí je s jejich prací a představí celý koncept Karibuni.

Do sloního stáda ve zlínské zoo se připojil samec Jack. Pětice slonů už je k vidění v Karibuni.Zdroj: Zoo Zlín

Baťa – 130 let poté

KDY: od 5. března do 14. dubna, Středa-neděle: 14-18 hodin

KDE: Kolektivní dům Zlín

ZA KOLIK: 160 korun (snížené vstupné 100 korun)

PROČ PŘIJÍT: Setkejte se s Baťou a poznejte jeho myšlenky! Unikátní výstava ke 130. výročí založení firmy Baťa a 100. výročí filmové tvorby ve Zlíně představuje vybrané černobílé snímky z originálního baťovského fotoalba z roku 1919 za pomocí umělé inteligence v barvě a v pohybu. Nové technologie vrací zašlým místům a dávným okamžikům život a uvádí v úžas.

Alba jsou nejstarší dochovanou ucelenou fotografickou dokumentací firmy Baťa a současně mimořádně cenným vhledem do obuvnického podniku na prahu národní a zakrátko mezinárodní expanze. Umělá inteligence oživí Baťovy závody 130 let po jejich založení

Secesní mistr Alfons Mucha – unikátní výstava ve Zlíně

KDY: 18. ledna – 28. března 10-18 hodin

KDE: Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: dospělý 220 korun, děti 6-15 let 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Více než stovka uměleckých děl a plakátů Alfonse Muchy, ale také jedinečné šperky vyrobené podle jeho návrhů Georgesem Fouquetem v Paříži, či osobní věci tohoto nejslavnějšího secesního umělce na výstavě v Galerii Desítka. Návštěvníci spatří slavné divadelní plakáty a litografie Alfonse Muchy – mezi nimi i více než dvoumetrový plakát Gismonda, který umělec vytvořil pro svou múzu, francouzskou herečku Sarah Bernhardt, nebo slavný plakát Hamlet z roku 1899. Výstava představí také některé naprosto jedinečné šperky, vytvořené legendárním zlatníkem Georgesem Fouquetem v Paříži – Sarah prsten a hadí náramek, náhrdelník Maruška, náušnice Dragon či slavnou brož Chryzantéma. Zpestřením expozice budou také osobní předměty Alfonse Muchy a dokumentární film o jeho životě a díle.

VALAŠSKO

Markéta Irglová (klavírní recitál)

KDY: neděle 10. března od 18 hodi

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál KZ Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: na místě 320 Kč, v předprodeji 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Klavírní recitál valašskomeziříčské rodačky Markéty Irglové bude v neděli 10. března večer hostit velký sál Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí. V hlavní roli tohoto speciálního recitálu bude kromě Markétiných písní i zcela nové piano Petrof P 284 Mistral, které město pořídilo za účelem zvýšení kvality zvuku nejen u koncertů vážné hudby a které tak bude představeno veřejnosti. Markéta Irglová nehraje v Česku často. Ne, že by nechtěla, naopak, české publikum má moc ráda, a v rodném Valmezu o to víc. Ale osud ji zavál na Island a posledních deset let se věnovala především výchově svých tří dětí. Že na ni svět nezapomněl potvrdila v posledních dvou letech vyprodaná turné v prestižních sálech ve Spojených státech, které absolvovala spolu s Glenem Hansardem ve znovuobnovené sestavě Swell Season. Recenzenti nešetřili chválou a posluchači nadšením. Na obzoru se tak po patnácti letech možná rýsuje nové společné album nezapomenutelné dvojice z filmu Once, který je označován za „muzikál celé jedné generace“. Z něj pochází i slavná oscarová píseň Falling Slowly. Klavírní recitál Markéty Irglové v KZ Valašské Meziříčí; neděle 10. března 2024Zdroj: archiv pořadatele

Dukla, Anki, Rivermons

KDY: pátek 8. března od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 200 Kč, v den akce a na místě 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Třikrát alternativu – indierock, hiphop a kytarovo elektronickou melancholii – nabídne v pátek 8. března Hudební klub Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm. Vystoupí Dukla, Anki a Rivermons.

Dukla je pražská kapela hrající kytarový pop nesoucí odkaz nové vlny, post punku i současné klubové hudby. Mají na kontě řadu singlů, několik EP a album Honza, za které sklidili pozitivní ohlasy a nominaci na hudební ceny Apollo za desku roku 2020. Letos v polovině února kapela vydala nové album pod labelem Bumbum Satori.

Druhý vystupující Raper Anki, celým jménem Tran Viet Anh, má za sebou hodně životních peripetií. Narodil se v Německu, s matkou však byli vyhoštěni do Čech. V Karlovarském kraji jeho rodina provozovala stánek na tržnici a později večerku, kde jako teenager proseděl většinu volného času. Jeho singl s klipem natočeným v ponurých kulisách vyloučených oblastí Krušných hor působil na české rapové scéně jako zjevení.

Raper Anki a kapely Dukla a Rivermons vystoupí v pátek 8. března 2024 v hudebním klubu Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm.Zdroj: archiv pořadatele

Třetí kapelou do party budou v pátek valmezští Rivermons

MDŽ – Muzikantky, dámy, ženy

KDY: sobota 9. března od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji s místenkou 150 Kč, na místě 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Čtyři ženy, čtyři hlasy a osm hudebních nástrojů nabídne sobotní koncert uskupení MDŽ – Muzikantky, dámy, ženy v rožnovském klubu Vrátnice. Lucie Redlová, Beata Bocek, Eva Ludvík Kudrnová a Alžběta Jamborová navazují na úspěšný stejnojmenný projekt, pod kterým v letech 2013 až 2016 vystupovaly Lucie Redlová a Beata Bocek společně houslistkou Jitkou Šuranskou. Tyto tři významné osobnosti moravského folku a folkloru spolu tehdy odehrály téměř třicet koncertů, jež se vyznačovaly dramaturgickou pestrostí a ženskou živelností. Po úmrtí Jitky Šuranské na podzim 2019 to vypadalo na smutný konec projektu, Beata navíc žila dlouhodobě ve Švédsku. Před Vánoci 2020 se ale dala Beata s Lucií znovu dohromady a s pomocí posil, dalších kamarádek a muzikantek Evy Ludvík Kudrnové (housle) a Alžběty Jamborové (hoboj, flétny), si spolu zahrály ve streamovaném koncertu své písničky i „Jitčiny“ lidovky. Na jaře 2023 čtveřice vyrazila na turné kolem data MDŽ po moravských městech Zlín, Valmez, Ostrava a Frýdek-Místek. Vystoupení měla velmi pozitivní ohlasy a následovaly nabídky hrát na festivalech v Hrozenkově, v rožnovském skanzenu, na Folkových prázdninách v Náměšti či na tradičních vánočních akcích ve Zlíně a Valašském Meziříčí. MDŽ - Muzikantky, dámy, ženy; koncert v klubu Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm; sobota 9. března 2024Zdroj: archiv pořadatele Základem programu zůstávají hlavně autorské písně Lucie Redlové a Beaty Bocek a lidovky z Valašska, Slezska i Slovácka a vytříbená dramaturgie založená na pestrosti aranží i doprovodných nástrojů. MDŽ hraje od roku 2023 ve složení: Lucie Redlová – kytara, mandolína, zpěv, Beata Bocek – kytara, ukulele, koncovka, akordeon, zpěv, Eva Ludvík Kudrnová – housle, zpěv, Alžběta Jamborová – hoboj, flétna, zpěv.

Cocotte Minute

KDY: sobota 9. března od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 450 Kč, v předprodeji 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Česká crossover kapela Cocotte Minute se v sobotu 9. března večer na svém turné s názvem Vostrý jaro tour 2024 zastaví ve valašskomeziříčském M-klubu. Skupina se řadí mezi absolutní špičku v rámci svého žánru ale i celé české klubové scény. Je oceňována za svůj hudební nadhled a silné české texty. Během svého působení již absolvovala turné po Ukrajině, Bělorusku či Francii a má za sebou jednotlivá vystoupení v Itálii, Chorvatsku a na Slovensku.

Cocotte Minute, koncert v M-klubu ve Valašském Meziříčí; sobota 9. března 2024 - bannerZdroj: archiv pořadatele

To je folklór (výstava)

KDY: od soboty 2. března, 14 hodin

KDE: Soláň, Informační centrum Zvonice

ZA KOLIK: na místě 190 Kč, v předprodeji 170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Výstavu fotografií Josefa Bosáka pod názvem To je folklór nabízí od začátku března galerie Informačního centra Zvonice na Soláni na Horním Vsacku.

Josef Bosák se ve své tvorbě zaměřuje na podoby člověka, fotí reportážní snímky, zachycuje také hudební skupiny. Další inspiraci mu přineslo cestování například po Arménii, Kyrgyzstánu, Náhorním Karabachu, Bosně a Hercegovině. Výstava potrvá do 23. dubna 2024.

Perníkářství na Valašsku (výstava)

KDY: do 21. dubna

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských výstavu, která přibližuje historii perníku a perníkářského řemesla, jeho doklady na Valašsku, i současnost zdobeného perníku v regionu.

Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem, jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Výstava Perníkářství na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

SLOVÁCKO

Klub Mír přivítá kapelu Doga

Kdy: V sobotu 9. března od 20.30 hodin

Kde: Klub Mír v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: 420 Kč PROČ PŘIJÍT: Hradišťský rockový svatostánek se stane jednou ze třinácti zastávek aktuální Harley-Davidson Ostrava tour 2024, v rámci které se kapela Doga prožene celou Českou republikou. A že se bude na co dívat!!! Kapela slibuje show plnou dýmu, ohňů, sněhu či svítících lebek, to vše pak doplní zadní kulisa v motorkářském stylu. Mír se díky kapele Doga stane součástí legendární Route 66Zdroj: Vizualizace: Doga

Czech Virtuosi & Jiří Pospíchal zahrají Paganiniho

KDY: V neděli 10. března od 19 hodin

KDE: Reduta Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 400 a 200 Kč (senioři a studenti)

PROČ PŘIJÍT: Koncertní řada světových houslový koncertů, které v Uherském Hradišti připravuje houslista Jiří Pospíchal ve spolupráci s orchestrem Czech Virtuosi má další pokračování v podobě díla Nicola Paganiniho. První houslový koncert D dur patří mezi legendární díla tohoto italského mistra. A protože je rok 2024 rokem české hudby nemůže chybět hudba Dvořákova, konkrétně monumentální symfonie č.7.

Výstava Setkání – Stretnutí míří do Reduty

KDY: Do 29. března

KDE: Reduta v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: 39. ročník tradiční výstavy Setkání-Stretnutie, pořádá Klub kultury Uherské Hradiště a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíně. Po slavnostním zahájení 6. března bude expozice v Redutě k vidění do 29. března.

Konečně akty Zdeňka Kupa

KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou. Vernisáž 29. února od 17.30 hodin doprovodí Vencas group.

