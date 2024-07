ZLÍNSKO

Masters of Rock 2024

KDY: čtvrtek až neděle

KDE: areál likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích

ZA KOLIK: 1500 korun/den

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní open-air festival Masters of Rock si za dlouhá léta vybudoval pozici jedné z největších a nejoblíbenějších kulturních akcí u nás. Letos navíc oslaví kulaté jubileum. Od 11. do 14. července se totiž uskuteční už podvacáté. Stejně jako v předchozích letech se bude hrát na dvou scénách. Kulaté výročí tam letos přijede oslavit celá řada rock-metalových hvězd. Jednou z nich je například anglická heavy metalová skupina Judas Priest, která se na Masters vrací po dvou letech. Představí se ale třeba také frontman skupiny Iron Maiden Bruce Dickinson a mnoho dalších.

Otrokovické letní slavnosti

KDY: pátek a sobota

KDE: Otrokovice, hlavní pódium před Společenským domem

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční venkovní akce s bohatým programem pro celou rodinu. Hlavní pódium se vrací do parku před Společenský dům, kde vystoupí například David Koller, Radek Banga a další.Během soboty od 10 do 20 hodin budou navíc v areálu Freetime zóny Trávníky závody pro veřejnost na skateparku a pumptracku.

Svět hlavolamů a logických her

KDY: denně od 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův institut

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat logické a smyslové hraní. Letní Svět hlavolamů a logických her představí rodinám s dětmi hry podporující logické myšlení a kreativitu. Návštěvníci si budou moci vyluštit hlavolamy a rébusy, nebude chybět Rubikova kostka, která letos slaví padesát let od svého vzniku. Pro nejmenší děti navíc budou připraveny smyslové hračky.

Letní Svět hlavolamů a logických her ve Zlíně. Ilustrační foto.

Zlínské filmové léto

KDY: pátek od 21.30

KDE: sad Svobody ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zlínské filmové léto nabídne v pátek film Jeden život (UK, 2023) s titulky. Promítat se bude na mlatu před zlínským zámkem. Organizátoři zajistili občerstvení, připraveny budou židle.V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Zlínské filmové léto začíná. Na sedmi místech nabídne zdarma šestnáct hitů Zlínsko

Výstava a herna plná kostek Lego

KDY: denně od 10 do 18 hodin

KDE: Obchodní dům ve Zlíně

ZA KOLIK: dospělý a dítě nad 12 let 80 korun, dítě od 3 do 12 let 100 korun, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT:V galerii Desítce na střeše Obchodního domu se otevřela Výstava a herna plná kostek LEGO. Otevřena bude do konce srpna. Čeká na vás expozice unikátních kostkových staveb jako Star Wars, Lunapark, sova od Harryho Pottera a mnoho dalších. Herní část potěší především děti, ale na své si zajisté přijdou i rodiče. V herničce si užijete spoustu zábavy. Z velkých kostek si můžete postavit křeslo, iglů či hradby, děvčátka obléknou figuríny do kostkových outfitů, vytvoříte si mozaikový kostkový obraz a pobavíte se v Duplo bazénku. Novinkou je lovení krokodýlů pomocí udičky mezi kostkami. Prostor pro dětskou kreativitu nabízí rovněž graffiti stěna.

Lego nadchlo všechny. Bez ohledu na věk

Kosení bělokarpatských orchidejových luk 2024

KDY: až do 14. července

KDE: Valašské Klobouky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Už 44. ročník akce kosení luk Bílých Karpat v oblasti Valašských Klobouk na Zlínsku. Přes čtyřicet let se v oblasti Valašských Klobouk scházejí dobrovolníci, kteří se snaží této krásné krajině pomoci. Začátkem července vyrážejí každý den brzy ráno na karpatské louky s kosou a hráběmi.Další ročník tradičního ručního kosení orchidejových luk s krojovanými účastníky, malým jarmarkem tradičních výrobků a cimbálovou muzikou. Folklórně kulturní akce pořádaná v panenské přírodě CHKO Bílé Karpaty, jejímž posláním je navázat a udržet tradice našich předků a seznámit dnešní mladé lidi s jejich těžkou fyzickou prací. Více informací na www.kosenka.cz

SLOVÁCKO

Kopaničárské slavnosti završí koncert kapely Mňága a Žďorp

KDY: Od 12. do 14. července od 13 do 22 hodin

KDE: Amfiteátr ve Starém Hrozenkově

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Tradiční lidové slavnosti moravsko-slovenského pomezí jsou zaměřené převážně na folklor. Ve třídenním programu vystoupí folklorní soubory i dechové muziky, ze zahraničních souborů především takové, kde má Starý Hrozenkov družební styky (Španělsko, Polsko). Slavností se každoročně účastní více než třicet souborů a skupin, sobotní návštěva obvykle čítá kolem deseti tisíc diváků. Koncert kapely Mňága a Žďorp završí slavnosti v neděli 14. července v 17.30 hodin

Ilustrační foto

Brodské kulturní léto: Koncert písničkáře Petera Juháse

KDY: V sobotu 13. července

KDE: Masarykovo náměstí Uherský Brod

ZA KOLIK: Zdarma

Koncert slovenského písničkáře s kapelou. Peter Juhás se hudbě intenzivně věnuje už deset let, rád osciluje mezi žánry (Indie / pop / folk) a působil i v několika kapelách. Úspěch v televizní soutěži The Voice Česko Slovensko v roce 2019 (umístil se na 4. místě) jej motivoval k vlastní tvorbě a sólovému koncertování a s podporou (i producentskou) porotkyně soutěže Jany Kirschner vydal debutové autorské album Poctený životom, ze kterého dýchá kreativní rozmanitost, radost z hudby a zpěvu i vděčnost za splnění snu mladého hudebníka.

Ašot Arakeljan a arménští mistři

Kdy: Do 28. července

Kde: Muzeum Podhradí Buchlovice

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Člen seskupení výtvarných umělců Arménie – Náhorního Karabachu Ašot Arakeljan, žijící v Horním Němčí vystaví výběr ze svých děl i obrazy arménských mistrů ze své soukromé sbírky.

Tipy Slováckého deníku na 28. - 30. června

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši.

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.

VALAŠSKO

Balaton open air 2024

KDY: v sobotu 13. července 2024

KDE: Jezero "Balaton" Nový Hrozenkov

ZA KOLIK: 200,- (smsticket), 300,- (na místě)

Jeden z největších tanečních festivalů na Moravě. Na co se můžete těšit? Stage s obrovskou LED projekcí a světelnou show, velký výběr letních drinků, cocktail bar, grilované maso, GoGo DancersDJs: LUISDEMARK (Slovensko), SHEFA , TOMMY ROGERS , Yannick, Jimo & T-Maxx, Majkl DJ, DJ Basswell https://www.instagram.com/balaton.openair/

68. Kopaničářské slavnosti

KDY: 12. - 14. 7. 2024

KDE: Areál kopaničárských slavností, Starý Hrozenkov

ZA KOLIK: Pátek zdarma, sobota + neděle 400 Kč,

PROČ PŘIJÍT: Letos se koná již 68. ročník těchto slavností.

Tradiční, převážně na folklor zaměřené lidové slavnosti moravsko-slovenského pomezí, které v padesátých letech navázaly na spontánní střetávání se lidu obou zemí ve dvacátých letech minulého století, kdy byla na hranici zasazena Lípa bratrství.

Během třídenního programu se představí špičkové folklorní soubory i vesnické skupiny, dechové orchestry. Vystupují i zahraniční soubory. Celkem se každoročně slavností zúčastní přes třicet souborů a skupin, sobotní návštěva čítá kolem deseti tisíc diváků. V posledních letech se pořadatelé snaží obohatit slavnosti o jarmark lidových uměleckých výrobců.

Program

Pátek

18:00 Setkání u lípy bratrství

19:15 DH Hrozenčané a DH Drietomanka

20:00 Vítejte na Kopanicích

21:00 Huncúti, kapela od Trenčína

Sobota

14:00 jarmark lidových výrobců

14:00 DH Hrozenčané, koncert dechové hudby

15: 30 Do zpěvu a do tance

18:15 Slavnostní zahájení

18:30 ze tří stran hrozenka

20:15 Petr Jablonský , show oblíbeného imitátora

21:00 DH Hanačka, koncert dechové hudby z břestu

21:45 Kandráčovci, koncert populární slovenské kapely

23:00 ohňostroj

23:10 lidové veselice

Neděle

10:30 mše svatá, kostel

11:30 DH Hrozenčané, náměstí

13:30 jarmark lidových výrobců

13:30 DH Kolárovičanka, koncert dechové hudby z Bytče

15:00 Folklórní odpoledne

17:30 Mňága a Žďorp, koncert kapely z Valašského Meziříčí

19:00 lidové veselice

Kopaničářské slavnosti

Sklářský den

KDY: 14. 7. 2024, 9:00–18:00

KDE: Mlýnská dolina, Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhdoštěm

ZA KOLIK: 150 Kč dospělí, 120 Kč student, senior, 70 Kč žáci, 300 Kč rodinné vstupné, 40 Kč zvíře

Představení mistrů sklářského řemesla přinese Sklářský den, který pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v neděli 14. července od 9 do 18 hodin.Představení sklářského řemesla, práce mistrů sklářů na venkovní peci.

Mezinárodní týden turistiky na Valašsku

KDY: v týdnu od 11. do 14. července

KDE: Vsetín a okolí, okr. Vsetín

ZA KOLIK: 300 Kč (220 Kč pro členy KST) na celou akci, nebo 75 Kč (55 Kč pro členy KST) na jeden den

PROČ PŘIJÍT: se na Valašsku koná 33. ročník Mezinárodního týdne turistiky.

Zážitkové trasy do 10 km a na turistické trasy 20 – 30 km.

Program:

Čtvrtek 11. 7.

09:00 – 20:00 Registrace účastníků

19:00 Slavnostní zahájení MTTV na Dolním náměstí, (v případě nepřízně počasí ve Velkém sále Domu kultury)

21:30 Letní kino (Dolní náměstí)

Trasa – Arboretum - Semetín

Pátek 12. 7. Přes Javorník do Rožnova

Sobota 13. 7. Přes rozhlednu na pivo Pod Prales

Neděle 14. 7. Opékání v Janišově

Portášské slavnosti ve Valašské Bystřici

KDY: od pátku 12. července 2024, 17:00 do neděle, 14. července 2024, 11:00

KDE: Valašská Bystřice, Amfiteátr Společenského domu U Pernických

ZA KOLIK: zdarma

Portáši srdečně zvou na jubilejní 10. Portášské slavnosti s bohatým programem pro děti, mládež i dospělé. Zlatými hřeby budou bitevní ukázka s názvem "I my jsme tvoje děti matičko" s připomínkou doby vlády Marie Terezie a s účastí rytířů na koních Štvanců z Brna a večerní koncert Fleretu. Akci konáme s podporou Obce Valašská Bystřice a Zlínského kraje.

Katarzia

KDY: So 13.7.2024, 20:00

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: na místě 440 Kč, v předprodeji 380 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zpěvačka, skladatelka a textařka Katarzia vydala 6.10.2023 šesté studiové album s názvem „Šťastné dieťa“. Díky svým osobitým textům bývá Katarzia často označována za hlas své generace. S otevřeností a empatií v nich mluví o aktuálních pocitech žen skrze obrazy mezilidských vztahů v současném světě

Katarzia

O lidech a koních na Valašsku (výstava)

KDY: do 28. července

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

Působivou sondu do světa lidí a koní na Valašsku přináší výstava renomovaného regionálního fotografa Josefa Vrážela, která je k vidění v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. Josef Vrážel se narodil 25. srpna 1966 na Vsetíně. Vyrůstal a dosud žije v Karolince. Cyklus černobílých snímků o životě „koňáků" na Valašsku tvořil zhruba 3 roky. „Mým cílem bylo zachytit vztah ,člověk – zvíře´. Postupně jsem přitom odhaloval svéráznou komunitu navenek drsných, nepřístupných, vzájemně soudržných a pracovitých lidí. Uvnitř však citlivých, s obrovskou láskou ke koním, které nevnímají jako výrobní prostředek, ale spíše jako své parťáky," přiblížil Josef Vrážel.Snímky na výstavě pochází z různých oblastí Valašska. Jsou na nich zachyceni lidé z formanského prostředí i oblasti profesionálního i amatérského dostihového sportu.

Magičtí Lucemburkové

KDY: od soboty 1. června do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.

Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem.

Výstava Magičtí Lucemburkové.

KROMĚŘÍŽSKO

Tajemství (nejen) staré Kroměříže

KDY: 12. července od 18 hodin

KDE: kašna na Velkém náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné je zdarma

Členové spolku Biskupští manové provedou zájemce městem a povypráví jim historii z pohledu konkrétních osobností, důstojníků biskupské gardy, slavných rodáků či měšťanů. Prohlídky se konají celé léto, každý druhý pátek.

Cabiš fest

KDY: 13. července od 15 hodin

KDE: restaurace Holajka v Holešově

ZA KOLIK: vstupné je zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hudební festival nabízí vystoupení místních kapel, kterým samotní členové říkají veřejné zkoušky. Ty mají na Holajce letitou tradici, teprve před pár lety však dostaly rámec hudebního festivalu.

Cabiš fest

Vinné slavnosti na zámku Kroměříž

KDY: 13. července od 10 do 23 hodin

KDE: arcibiskupský zámek v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné základní 170 korun, pro 8 osob 1360 korun

Přehlídku sedmnácti vinařství doprovodí živá hudba, připravená je teplá i studená kuchyně nebo tombola. Zájemci mohou ochutnat různé druhy vín i míchané nápoje.

Promítání v letním kině

KDY: 12. a 13. července od 21 hodin

KDE: Letní kino Morkovice-Slížany

ZA KOLIK: vstupné zdarma

PROČ PŘIJÍT: Promítání v letním kině má během července dva termíny a to právě tento víkend. V pátek je na programu animovaný film Ptáci stěhováci, v sobotu pak úspěšná česká komedie Matka v trapu. Další příležitost užít si promítání pod hvězdami bude v srpnu.