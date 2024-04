Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

ZLÍNSKO

Dny otevřených sportovišť ve Zlíně

KDY: od 19. do 20. dubna

KDE: Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník Dnů otevřených sportovišť nabídne Zlíňanům pestrou směsici sportů k vyzkoušení. Své brány otevře řada místních klubů i organizací. Dospělí i děti si mohou vyzkoušet pod dohledem profesionálů spoustu tradičních, ale i netradičních sportů.

Zapojená sportoviště: Baseball Club Cobblers Zlín, z.s., Lukostřelba Zlín, Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, FC Zlín, Florbalový klub Zlín Lions, Golf Club Lázně Kostelec u Zlína, Gymnastika Zlín, Handball club Zlín, Inline Piráti Zlín, Klub Taekwondo WTF Zlín, KST Zlín, Kuželkářský club Zlín, Rugby Club Zlín, Sad Gym Zlín, Sky Gym Zlín, Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Sportovní klub P+K Zlín, STG Zlín, STEZA Zlín, spol. s r.o., Lázně Zlín a PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, ŠK Zlín (šachový klub), Taneční klub FORTUNA Zlín, TJ Sokol vzpírání Zlín.

Třetí ročník Dnů otevřených sportovišť nabídne Zlíňanům pestrou směsici sportů k vyzkoušení.Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

Festivalové ozvěny sportovních filmů

KDY: 19. dubna od 15 hodin

KDE: aula Univezity Tomáše Bati

ZA KOLIK: zdarma PROČ PŘIJÍT: Zlínští sportovní fanoušci se mají na co těšit! Vůbec poprvé přijede do města Sportfilm Festival Liberec, který přiveze to nejlepší, co ze sportovních filmů nabídl divákům v roce 2023. Odpolední program pro veřejnost startuje v 15 hodin besedou s hercem Filipem Březinou, kterého fanoušci mohou znát z filmu Zlatý podraz. Následuje promítání snímku Děti Nagana a po něm se diváci můžou těšit na film o ikoně aumobilového sportu jménem Enzo Ferrari. Vstup je zdarma, ale pořadatelé doporučují si rezervovat místa na mailu rezervace@sportfilm.cz.

Největší polštářová bitva

KDY: 20. dubna od 15 hodin

KDE: Baťův Institut 14|15, Zlín

ZA KOLIK: zdrama

PROČ PŘIJÍT: Po deseti letech usiluje Studentská unie UTB o to, získat zpět pro Zlín titul největšího polštářového bitevního pole. O co jde? O zápis do České knihy rekordů, kdy musí minimálně 704 po dobu pěti minut zápasit s polštáři. Přijít může každý, kdo má srdce plné odvahy a chuť se utkat v nelítostném boji s měkkou zbraní. Chceš zbít polštářem svého kámoše? Poměřit svoje síly s taťkou? Nebo si zablbnout s babičkou jak za mlada? Nenechte si v sobotu polštářovou bitvu ujít.

Adrenaline Challenge Zlín

KDY: 21. dubna 14:30 – 18 hodin

KDE: náměstí Míru, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Všichni milovníci kol, freestylu a triků mohou v neděli zažít adrenalin a posunout své limity. Připravena bude trailová zóna, mobilní lezecká stěna, trial bike show a BMX SHOW big AIR arena, stanoviště Barum Czech Rally Zlín nebo trampolínky, hula hop kruhy a další sportovní stanoviště. Návštěvníci se mohou těšit na špičkové freestylové a technické biketrialové triky, vicemistry světa ve freestyle MTB či hudební doprovod DJ Fatte.

Slam poetry – Improvizátoři vs. textaři tour

KDY: 21. dubena 19-21 hodin

KDE: Zelenáčova sopa, Zlín

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Co je to slam? Tak jako rituální totem vprostřed prérie stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed pódia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání.

Již deset let po sobě vítězí na finálových prknech Mistrovství příznivci předem připravených textů. Došla inspirace? Není konkurence? Nerodí se nová improvizační generace? V unikátní slamové tour se návštěvníci možná dozví odpověď.

Den země v Zoo

KDY: 21. dubna

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: Dětská vstupenka zdarma platí pro prvních sto odevzdaných spotřebičů, které budou předány k recyklaci v informačním stánku před zoo v neděli 21. dubna. Jinak dle běžného ceníku PROČ PŘIJÍT: Již popatnácté se v zoologické zahradě Zlín pořádá akce S vysloužilci do zoo. Za tuto dobu prošlo branami zoologické zahrady více než 51 000 návštěvníků. Akce se koná v rámci osvětové kampaně Zaostřeno na elektro. Před vstupem do zoo mohou návštěvníci odevzdat například nefunkční rychlovarnou konvici, toustovač, žehličku či fén, prostě staré elektro, které doma už jen překáží.

Zlínská ZOO Lešná Zdroj: Deník/Šárka Šarmanová

SLOVÁCKO

Gastro Brod Festival

KDY: Sobota 20. dubna od 10 do 19 hodin

KDE: Nad Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zahájení hudebního programu Gastro Brod Festivalu se ujme skupina 3lo3 – tři rockoví muzikanti, kteří zahrají cover verze písní české a slovenské hudební scény. Následně se na podiu vystřídají zajímavé aktivity: kuchařská show oblíbeného Jiřího Krále, lidová tvorba od známého Dua Aramis nebo v 17 hodin rozproudí festivalovou náladu Honza Grebík s kapelou. Pro ty, kteří hledají zábavu i mimo gastronomické zážitky, přichází Gastro Brod Festival s bohatým programem i pro děti. Festivalové hraní, vystoupení šermířského klubu, aktivity se skauty nebo třeba divadelní představení jistě potěší každého.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 19. – 21. dubnaZdroj: archiv pořadatele

Během a chůzí pro Domácí hospic Antonínek

KDY: Sobota 20. dubna od 14 hodin

KDE: Dolní Němčí

ZA KOLIK: Startovné dobrovolné PROČ PŘIJÍT: Registrace, start a cíl budou v Muzeu Na Mlýně, které je v ulici Rybníky 105. Registrace bude od 14 do 15 hodin. První start je naplánovaný na 14.15 a poslední bude v 15 hodin. Akce se skuteční za každého počasí, neboť trasy v délce 3,5 a 7 kilometrů povedou po cyklostezce kolem Dolního Němčí. Pořadatelé účastníkům zajistí zázemí se sociálním zařízením a v cíli také občerstvení s možností posezení. K dispozici bude v rámci občerstvení také dolněmčanská česnečka. Víkendové Tipy Slováckého deníku 19. – 21. dubnaZdroj: archiv pořadatele

Den vína a literární konference v hotelu Buchlov

KDY: V sobotu 13. dubna od 13.30 hodin

KDE: Hotel Buchlov

ZA KOLIK: Buď 50 korun pouze na literární konferenci, nebo 300 korun na výstavu vín včetně konference.

PROČ PŘIJÍT: Program Dne vína zahájí ještě před samotným koštováním v 16 hodin, literární konference ve 13.30, letos na téma Víno a rozum. Dobročinná aukce vzácných lahví, naplánovaná na 18. hodinu má pomoct hendikepované Janě Mošťkové z Hradčovic.

Den vína letos uspořádají v areálu hotelu Buchlov.Zdroj: Folklorní studio Buchlovice

Konečně akty Zdeňka Kupa

KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou. Vernisáž kolekce obrazů s názvem Konečně akty výtvarníka Zdeňka Kupa ve Veselí nad Moravou; 29. února 2024Zdroj: Miroslav Potyka

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.Zdroj: archiv Slováckého muzea

VALAŠSKO

APOA a Few Flowers

KDY: pátek 19. dubna od 19 hodin

KDE: Vsetín, malý sál Domu kultury

ZA KOLIK: od 200 Kč PROČ PŘIJÍT: Dvě osobité hudební formace z regionu vystoupí v pátek 19. dubna na společném koncertu v malém sále vsetínského kulturního domu. Zlínsko‑vsetínští APOA v čele se zpěvačkou Věrou Pavlíkovou a kapela Few Flowers z Valašska se zpěvačkou Natálií Kozubíkovou představí publiku svou autorskou tvorbu v rytmu pop music, soulu a R'n'B.

„Poznávacím znamením obou kapel je podmanivý zpěv osobitých zpěvaček,“ láká do domu kultury produkční Zdeněk Holoubek.

Zlínsko‑vsetínská kapela APOA zaujme nápaditými hudebními aranžemi a ryzím hlasovým projevem Věry Pavlíkové střídající bezstarostné, intimní a melancholické nálady. Rozmanitá hudební mozaika je čistě autorskou tvorbou, na které se podílejí i ostatní členové: Jiří Olšan (klávesy), Karel Cinibulk (kytara), Jakub Lutner (baskytara), Vladan Kubíček (bicí).

Druhá kapela Few Flowers je složená z muzikantů z Valašska a okolí. „Kapela se zformovala z autorského hudebního projektu a její tvorba rovněž vychází ze soulu a popové hudby,“ upřesnil Zdeněk Holoubek.

Few Flowers hrají skladby s českými i anglickými texty ve složení Natálie Kozubíková (zpěv), Vojtěch Kozubík (klávesy), Marek Bogar (baskytara), Martin Tomeček (kytary), David Filák, (bicí, zpěv), Václav Kozubík (perkuse, zpěv). Kapely APOA a Few Flowers vystoupí v Domě kultury ve Vsetíně v pátek 19. dubna 2024Zdroj: archiv pořadatele

Lake Malawi (10-Year Club Tour)

KDY: pátek 19. dubna od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 350 Kč, v předprodeji 300 Kč (https://goout.net/cs/lake-malawi-10-year-club-tour/sztaxsw)

PROČ PŘIJÍT: Česká kapela Lake Malawi slaví deset let od svého založení a do M-klubu ve Valašském Meziříčí dorazí v pátek 19. dubna u příležitosti speciálního, jubilejního klubového turné 10-Year Club Tour.

„Jsem pyšný na to, že jsme na scéně už deset let. Některé kapely, které jsem bral jako vzor, se mezitím stihly rozpadnout a my jsme pořád tady. Od vydání poslední desky v roce 2022, jsme nevyjeli na vlastní turné, a tak se těším, až si konečně zahrajeme pro naše fanoušky v klubech. Dáme do toho všechno,“ slibuje frontman kapely Albert Černý.

V současné době Lake Malawi vystupují v pětičlenné sestavě: Albert Černý (zpěv a kytara) a Jeroným Šubrt (baskytara), David Kandler (kytara), Pavel Plašil (bicí) a Jan Uvira (klávesy).

Jako host se na všech zastávkách turné objeví také Dominika Hašková z kapely We Are Domi.

Kapela Lake Malawi se na turné u příležitosti 10. výročí vzniku zastaví ve Valašském Meziříčí.Zdroj: archiv pořadatele

AF Band

KDY: pátek 19. dubna od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, v den koncertu 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: AF Band, to je kapela Adama Fusky složená z pěti profesionálních muzikantů, z nichž každý je velmi jedinečný a jako puzzle tvoří dohromady barevný a kompaktní celek. Zpracovává neotřelé hity zejména 80. a 90. let světové pop-rockové scény. Aranže jednotlivých skladeb kladou důraz na vokály a detail. Kapela hraje ve složení: Adam Fuska – klávesy, zpěv, Tomáš Fábry – bicí, Jiří Růčka – sólová kytara, zpěv, Ondřej Růčka – basová kytara, zpěv, Václav Hudeček – kytara, zpěv Kapela AF Band.Zdroj: archiv pořadatele Zdroj: Youtube

Dny Země

KDY: neděle 21. dubna od 12 do 18 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, park zámku Kinských

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nenechte si ujít Dny Země v Zámeckém parku Kinských ve Valašském Meziříčí. Přijďte v neděli 21. dubna od 12 do 18 hodin a užijte si zábavné odpoledne pro všechny. Těšit se můžete na koncert Pokáče a vystoupení ZUŠ Alfréda Radoka, science show v podání VIDA Brno nebo ukázku popelářského a hasičského vozu.

Připraveny budou divadla pro děti a dětské soutěže s ekologickou tematikou, malování na obličej, bublinkový klaun, skákací hrady a mnoho dalšího. V pondělí 22. dubna bude pokračovat zábavně naučný program pro školy i veřejnost od 8.30 do 15 hodin.

Dny Země ve Valašském Meziříčí - plakátZdroj: archiv pořadatele

Květinový ohňostroj (výstava tulipánů)

KDY: od 18. do 21. dubna od 9 do 16 hodin

KDE: Nový Hrozenkov, Památník Antonína Strnadla

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum a informační centrum v Novém Hrozenkově zve na výstavu umění přírody a význačných šlechtitelů květin. Ve dnech 18. až 21. dubna se v Památníku Antonína Strnadla koná výstava jarních květin, tentokrát jsou to tulipány. „Vypěstovali jsme pro vás na tři sta tulipánů roztodivných tvarů a barevných kombinací. Těšíme se na vaší návštěvu,“ zvou pořadatelé. Výstava tulipánů v Novém Hrozenkově - plakát.Zdroj: archiv pořadatele

KROMĚŘÍŽSKO

Chovatelské trhy

KDY: neděle od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční chovatelské trhy hostí tuto neděli kroměřížské výstaviště. K vidění i koupi nabídnou papoušky, drůbež, holuby, králíky a další drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.

Jarní blešák

KDY: sobota 20. 4. v 9 hodin

KDE: Knihovna Kroměřížska

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Proč utrácet více, když můžete najít originální kousky za neuvěřitelně nízké ceny? Nechcete zbytečně vyhazovat věci, které by mohly posloužit někomu jinému? Přijďte prodat to, co vám doma přebývá, nebo nakoupit to, co doma ještě nemáte - od nevhodných darů, keramiky, nádobí, výzdoby, obrazů, knih, CD až po hračky a mnoho dalšího. Jarní blešák v Knihovně Kroměřížska.Zdroj: archiv pořadatele

Showdance 2024

KDY: pátek od 18.30

KDE: Dům kultury v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Přehlídka nejlepších tanečních párů a formací ve standardních a latinskoamerických tancích. Originální taneční show na motivy známých melodií. V programu vystoupí několikanásobní mistři České republiky, vicemistři a finalisté ČR v tanečním sportu.

Showdance 2024.Zdroj: pořadatel akce

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek 13 – 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti. Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.Zdroj: archiv pořadatele

Výstava Rudolf II. ožívá

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace. Samotný císař tam „ožije“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Římský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života. V kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična. Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby.

Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly.

Výstava Rudolf II. ožívá na zámku v Holešově.Zdroj: Městské kulturní středisko Holešov

Někdo to rád sušené

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, respektive konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení. Výstava představí unikátní historické exponáty, zajímavé informace, které budou doplněny hravými interaktivitami, například modelem zmenšené tradiční sušárny ovoce. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko. Někdo to rád sušené. Interaktivní výstava přiblíží nejen sušení ovoce

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.

Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby.

Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska