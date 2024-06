Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

VALAŠSKO

12. MFF Vsetínský krpec

KDY: pátek až neděle 21. až 23. června

KDE: Vsetín, Svárov, Panská zahrada, Dům kultury

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Pestrý program, který skloubí taneční, divadelní i hudební pořady souborů z Čech, Moravy, Slezska i ze zahraničí, nabídne letošní 12. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Vsetínský krpec.

Pozvání letos přijaly zahraniční soubory z Mexika, Rumunska, Slovenska i Polska. Všichni hosté se nejprve představí 21. června od 19 hodin v domě kultury v úvodu slavnostního zahajovacího pořadu s názvem Tančíme Docuku.

Samotný slavnostní pořad pak obstará právě valašskomeziříčská folklor-beatová kapela Docuku spolu se vsetínskými folklorními soubory Vsacan, Jasénka a Kotár.

Během celého festivalu se pak mohou diváci kromě místních souborů a představitelů dalších směrů českého, moravského i slezského folkloru těšit znovu také na zmíněné zahraniční hosty.

Nedílnou součástí Vsetínského krpce bude tradiční soutěž o titul nejlepšího tanečníka valašského odzemku a obuškového.

V komponovaném pořadu věnovanému Jarmile Šulákové, Josefu Lažovi a Zdeňce Straškrabové pak zazpívají pěvecké sbory a skupiny Jasénčanky, Blaženky a Surovo drevo.

Přestaví se také dětské soubory Malá Jasénka a Vsacánek ze Vsetína, Dětský folklorní soubor Danájek a cimbálová muzika Vojšica (Strážnice), Dětský folklorní soubor a cimbálová muzika Omladinka (Uherské Hradiště).

Novinkou je přesun hlavního programu z Panské zahrady, kde se v minulých letech konal celý program, zpět do centra města. Doprovodné pořady se i nadále budou konat v Panské zahradě, kde již od dopoledních hodin návštěvníci najdou oddychovou zónu, workshopy, dílničky, divadélko nebo živá zvířata.

42. Valašský špalíček

KDY: čtvrtek až sobota 19. až 22. června

KDE: Valašské Meziříčí, nádvoří zámku Žerotínů

ZA KOLIK: od 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Folk blues beat festival Valašský špalíček patří nepřerušenou tradicí dvaačtyřiceti ročníků ke stálicím moravské festivalové scény. Letošní ročník od 19. do 22. června nabídne na několika pódiích v areálu zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí bezmála třicítku účinkujících z Velké Británie, USA, Polska, Slovenska i České republiky.

Mezi účinkujícími nebudou chybět legendární Plastic People of The Universe, Jaromír Nohavica, Iva Bittová, Milan Kňažko, Jan Hrubý, Emil Viklický, Vladimír Merta, Gerald Clark Band, Jazz Q Martina Kratochvíla a mnozí další. Dave Kelly Band.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Svatojánský večer

KDY: pátek 21. června od 21 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Valašská dědina

ZA KOLIK: základní 150 Kč, snížené 120 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Magickou noc mohou v pátek 21. června od 21 hodin zažít návštěvníci amfiteátru ve Valašské dědině, největším areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pořad nazvaný Svatojánský večer navodí atmosféru obřadů spojených se slunovratem.

„Folklorní soubor Považan nám připomene vítání letního slunovratu. Komponovaný pořad zpestří koncert skladatelky a klavíristky Báry Zmekové a akordeonisty Michaela Mihoka. Součástí večera bude povídání o historii pálení svatojánských ohňů a o svatojánských bylinách,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě. Nebude chybět svatojánský oheň a ochutnávka čaje z devatera kvítí.

Svatojánský večer ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto.Zdroj: VMP/Jan Kolář

Rožnov mě baví

KDY: pátek a sobota 21. a 22. června

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, městský park

ZA KOLIK: bez vstupného

PROČ PŘIJÍT: Také letos se můžete těšit na dny města s názvem Rožnov mě baví. Dvoudenní akce proběhne v pátek a sobotu 21. a 22. června v okolí Společenského domu.

„V pátek odpoledne zveme všechny k sousedskému stolu na Lázeňské ulici. Přineste něco vlastního na ochutnání, zapojte se do soutěže o nejchutnější frgál a poseďte se svými přáteli a známými u nejdelšího stolu v historii Rožnova,“ zvou pořadatelé.Pro ty, kteří se aktivně zapojí, mají organizátoři připravené vstupenky na Svatojánský večer, který začíná ve 21 hodin v amfiteátru Na Stráni v rožnovském skanzenu.Lázeňská ulice pak v podvečer ožije tancem. Koná se taneční soutěž, workshop a taneční zábava v Robe Show Trucku, vše pod taktovkou Eriky Ruthar Černé.V sobotu bude městský park patřit koncertům a dobrému jídlu a pití. Na pódiu se představí Beskydský orchestr pod vedením Zdeňka Valy a pěvecký sbor Rosénka, zatančí Line Dance a Heart2Beat/SB. V podvečer vystoupí Hradišťan s Jiřím Pavlicou a kapela Mňága a Žďorp.Po celý den budou k dispozici aktivity a hry nejen pro děti, o které se postará středisko volného času, městská policie, fotbalový klub FC Rožnov, Spolek rožnovských žen a Autoklub ČR Rožnov. Rožnov mě baví - banner.Zdroj: Téčko Rožnov

O lidech a koních na Valašsku (výstava)

KDY: do 28. července

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Působivou sondu do světa lidí a koní na Valašsku přináší výstava renomovaného regionálního fotografa Josefa Vrážela, která je k vidění v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. Josef Vrážel se narodil 25. srpna 1966 na Vsetíně. Vyrůstal a dosud žije v Karolince. Cyklus černobílých snímků o životě „koňáků“ na Valašsku tvořil zhruba 3 roky. „Mým cílem bylo zachytit vztah ,člověk – zvíře´. Postupně jsem přitom odhaloval svéráznou komunitu navenek drsných, nepřístupných, vzájemně soudržných a pracovitých lidí. Uvnitř však citlivých, s obrovskou láskou ke koním, které nevnímají jako výrobní prostředek, ale spíše jako své parťáky,“ přiblížil Josef Vrážel.

Snímky na výstavě pochází z různých oblastí Valašska. Jsou na nich zachyceni lidé z formanského prostředí i oblasti profesionálního i amatérského dostihového sportu.

Výstava Josefa Vrážela O koních a lidech na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Magičtí Lucemburkové

KDY: od soboty 1. června do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem. Výstava Magičtí Lucemburkové.Zdroj: MaGC Valašské Meziříčí

KROMĚŘÍŽSKO

Holešovská Regata

KDY: 21. června od 16 hodin, 22. června od 11 hodin

KDE: zámecký park Holešov

ZA KOLIK: dospělí 790 korun/den nebo 1090 korun/dva dny, děti od 7 let 390 korun/den nebo 590 korun/ dva dny

PROČ PŘIJÍT: Rodinný festival letos láká na koncerty Davida Kollera, Monkey Business, Desmod, Janka Ledeckého, Pokáče, Kapitána Demo, Fleret, The Silver Spoons či Circus Problem. Zpestřením festivalu budou bubenické happeningy, talk show 7 pádů Honzy Dědka nebo DJ show Leoše Mareše, ale také tradiční přehlídka netradičních plavidel či přejezd vodní lávky.

Holešovská Regata se blíží, přiveze skvělé muzikanty i podivná plavidla

Otevření skateparku v Kvasicích

KDY: 21. června od 16 hodin

KDE: skatepark Kvasice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky čekají ukázky špičkových jezdců BMX, skateboardingu a freestyle koloběžek, workshopy, autogramiáda. Otevření skateparku v KvasicíchZdroj: archiv pořadatele

Army fest

KDY: 23. června od 6 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: dospělí 80 korun, děti do 150 centimetrů a návštěvníci v uniformě zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prodejní výstava historického a moderního vojenství nabídne návštěvníkům možnost rozšířit sbírku, ale i setkat se s dalšími nadšenci vojenské problematiky, nasát zážitky a diskutovat o tématu, které je spojuje. Za rázných tónů dobové hudby se mohou společně přenést v čase do dob mládí, připomenout si výstroj, výzbroj a ostatní technické vybavení.

ARMY FEST na Výstavišti Kroměříž: Prodejní výstava historického a moderního vojenství.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Otevření relaxační zóny

KDY: 22. června od 11 hodin

KDE: Velké náměstí Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Relaxační zóna během léta nabídne příjemné zázemí v historickém centru města, slouží k oddechu, je místem pro setkávání lidí, kteří si zde mohou užít různé aktivity pro děti i dospělé. Zajištěno je občerstvení i doprovodný program. V sobotu je na programu od 16 hodin Den hudby s hudební školou Yamaha, akce jsou naplánované téměř na každý den až do 14. září. Relaxační zóna bude na Velkém náměstí v Kroměříži letos už posedmé.Zdroj: Město Kroměříž

Ibérica 2024

KDY: 23. června od 19 hodin

KDE: zámek Zdounky

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Tanečnice, choreografka a lektorka, formovaná u nejlepších španělských mistrů současné flamenkové taneční scény Lucie Bevalaqua předvede v rámci 21. ročníku festivalu iberoamerických kultur flamenkový tanec za doprovodu kytaristů Daria Piga a Petra Víta.

SLOVÁCKO

Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto

KDY: Od pátku 21. června do neděle 23. června

KDE: Kunovice Areál Jízdy Králů

ZA KOLIK: Páteční večer 200 Kč, v sobotu vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Milovníci národopisu se mohou těšit na 31. mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto, který se uskuteční od 21. do 23. června převážně v Areálu Jízdy Králů v Kunovicích. Těšit se lze na národní přehlídku dětského verbuňku, vystoupení dětských souborů a speciální pořad hodových chas, ale také na tvůrčí dílny, gulášfest i profesionální umělecký soubor TECHNIK z Bratislavy.

Zatímco páteční pořad Věnováno Vám, bude slavnostním vystoupením, kdy vstupné přijde na 200 Kč, děti do10 let zdarma, v sobotu pak bude vstupné dobrovolné na všechny programy. Víkendové Tipy Slováckého deníku 21. – 23. červnaZdroj: archiv pořadatele

Koncert Hradišťanu oslaví 100 let Uherskohradišťské nemocnice

Kdy: V pátek 21. června

Kde: Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Velká oslava 100 let Uherskohradišťské nemocnice na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti láká koncertem Jiřího Pavlici a Hradišťanu od 19 hodin i Golden Delicious od 21 hodin. Je připravený program pro děti i dospělé. Už od 15.15 se představí In Process ze ZUŠ Uherské Hradiště.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 21. – 23. červnaZdroj: archiv pořadatele

V Nivnici se vydají podpořit Domácí hospic Antonínek

Kdy: V sobotu 22. června od 13 hodin

Kde: Nivnice a okolí

Za kolik: Neupřesněno

Proč přijít: Zvány jsou všechny věkové kategorie, trasa vhodná i pro kočárky. Účastníci si mohou vybrat ze tří tratí - 1,5 km vesnicí, 2,3 km a 7 km vesnicí a polními cestami. Registrovat se zájemci mohou od 12 hodin a základní informace dostanou u místního kostela sv. Andělů Strážných. Start je naplánován na 13. hodinu. Zázemí vytvoří misijní kavárna. Na aktéry čeká výborný zvěřinový guláš. Výtěžkem účastníci podpoří Domácí hospic Antonínek. Při loňském premiérovém ročníku jej podpořilo 323 lidí. Víkendové Tipy Slováckého deníku 21. – 23. červnaZdroj: archiv pořadatele

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky v Galerii Joži Uprky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 21. – 23. června. Ladislav Pálka.Zdroj: archiv pořadatele

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky. Výstava Krajina, sem tam zvíře.Zdroj: archiv Slováckého muzea

ZLÍNSKO

Milované město

KDY: neděle od 15 do 19.30

KDE: náměstí Míru, Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nadační fond Credo pořádá v neděli na náměstí Míru ve Zlíně kulturně-benefiční odpoledne pro rodiny s dětmi. Na pódiu vystoupí Michal z Kouzelné školky, kapela Dobrá otázka nebo dětský folklórní soubor Trnečka. Bude připravena relaxační zóna a prezentace místních organizací a církví. Nebude chybět ani balonkový klaun, tvořivé dílny a spousta atrakcí.

Milované město na náměstí Míru ve Zlíně.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Valašské kumštování 2024

KDY: středa až sobota

KDE: Dolní náměstí, Valašské Klobouky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Řezbáři, sochaři, malíři, keramici a další výtvarníci budou od 19. do 22. června tvořit svá díla pro potěšení návštěvníků Valašského kumštování. Akce nabídne také bohatý program v podobě hudebních koncertů, folklórních vystoupení, výstav výtvarného umění, výtvarných dílen či dětského kumštování.Stejně jako předchozí roky jsou i letos vyhlášeny soutěže Sochy do města a Obrazy do města.Řezbáři budou vyřezávat sochy na téma: Valašské báje a pověsti. Tyto sochy budou návštěvníky hodnoceny a ta s největším počtem hlasů bude zakoupena a trvale umístěna na náměstí ve Valašských Kloboukách. Přiřadí se tak k předchozím 11 sochám, které zdobí náměstí ve Valašských Kloboukách už nyní. Obdobně tomu bude v soutěži Obrazy do města. Vítězný obraz lidového hlasování bude následně umístěn v prostorách Městského úřadu ve Valašských Kloboukách, kde vznikne výstava obrazů z Valašského kumštování. Klobucké kulturní léto - Valašské kumštováníZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Festival malých pivovarů na radničním nádvoří v Napajedlích

KDY: sobota od 15 do 22 hodin

KDE: radniční nádvoří, Napajedla

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci akce si během sobotního odpoledne mohou poslechnou hned čtyři napajedelské kapely – Stimulant, The Pohoda, Street Crew a Mertons – a ochutnat ze dvou desítek pivních speciálů. K dispozici bude zlatavý mok například z pivovaru Zlínský Švec Malenovice, Záhlinického pivovaru, Topolského pivovaru, Jarošovského pivovaru, Rožnovského pivovaru a další. Chybět nebude ani rotující pípa ze speciálních „bierwagenů“ jako na Oktoberfestu v Německu. Pro děti je připraven skákací hrad a malování na obličej.

Festival malých pivovarů. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Festival zlínských kapel

KDY: sobota od 18 hodin

KDE: Svah Zlín

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: První ročník Festivalu zlínských kapel, který se uskuteční pod širým nebem.Na co se můžete těšit? Organizátoři slibují pět zlínských kapel, profesionální ozvučení a osvětlení, čepované pivo, a hlavně skvělou zábava, přátelskou atmosféru a nezapomenutelnou show.

Farmářské a řemeslné trhy ve Slušovicích

KDY: neděle od 9 do 13 hodin

KDE: náměstí Svobody, Slušovice

ZA KOLIK: zdarma

Farmářské a řemeslné trhy ve Slušovicích. Návštěvníci si mohou zakoupit čerstvé potraviny od regionálních farmářů či rukodělné a řemeslné výrobky.

130 let SDH Kvítkovice

KDY: sobota od 9 do 17 hodin

KDE: hasičská stanice v Kvítkovicích

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: 130 let od svého založení oslaví v sobotu SDH Kvítkovice. Po celou sobotu bude na návsi i na hasičárně v Kvítkovicích připravený bohatý program. Už od rána bude probíhat výstava historické i současné hasičské techniky a bude také zpřístupněno tamní unikátní hasičské muzeum. Od 14 hodin pak program vyvrcholí dynamickými hasebními ukázkami. 130 let SDH Kvítkovice.Zdroj: archiv pořadatele

Den plný zábavy s živou hudbou

KDY: V sobotu od 14. hodin

KDE: na fotbalovém hřišti na Kudlově

PROČ PŘIJÍT: Pořadatelé z místního fotbalového klubu připravili pro děti bohatý program. Děti se mohou těšit na jízdu na čtyřkolce, tvořivé dílny, ukázku sanitního vozu, spoustu soutěží o krásné ceny, tombolu, ale chybět nebudou ani skákací hrady. Připraveno bude i bohaté občerstvení a po skončení dětského programu bude od 19.hodin následovat taneční zábava s kapelou Tramontana Rock.

