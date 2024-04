Náměstkyně primátora města Zlína pro oblast školství Martina Hladíková, která přehlídku zahájila, vyjádřila obdiv k účastníkům a poděkovala organizátorům i učitelkám za jejich úsilí a přípravu dětí: „Zlínský Škrpálek se v průběhu let stal velmi oblíbenou akcí jak mezi rodiči dětí, tak u veřejnosti. Na letošní přehlídku dorazilo na tři tisíce diváků, kterým tři sta šedesát tři dětí s odvahou předvedlo, co se ve svých mateřinkách naučily. Byla to opravdu krásná podívaná, co vše tak malé děti dovedou. Patří jim můj obdiv a poděkování. Chtěla bych zároveň poděkovat organizátorům akce a hlavně paní učitelkám za úsilí, které nácviku vystoupení dětí věnovaly.“

Letošní ročník akce byl obohacen o mezinárodní prvek díky partnerství mateřské školy Slovenská 1808 ve Zlíně a mateřinkami z Chorzowa. Devatenáct dětí, které přijely s pedagogickým doprovodem z Polska, představily tradiční polský folklor a hudební vystoupení.

„Velmi si vážím práce, kterou věnuje paní ředitelka Mateřské školy Slovenská 1808 Jana Moučková udržování funkčního a živého partnerství mezi mateřskými školami v polském městě Chorzow. Je to příklad dobré praxe, jak se mohou partnerská města vzájemně obohacovat a posilovat vztahy,“ doplnila Martina Hladíková.

Přehlídky aktivit dětí Zlínský Škrpálek se za Zlín zúčastnily městské mateřské školy (MŠ): MŠ Zlín Budovatelská, MŠ Zlín Osvoboditelů, MŠ Zlín Slovenská 3660, Delfín, MŠ Slovenská Stonožka, MŠ Zlín Mladcová, MŠ Zlín Kúty, MŠ Zlín Dětská, MŠ Zlín Prštné a MŠ Zlín Kudlov.

„Velké uznání patří všem mateřským školám, které se do 15. ročníku Škrpálku 2024 zapojily. Potěšil nás i velký zájem a ohlas ze strany diváků,“ uzavřela ředitelka Jana Moučková z Mateřské školy, Slovenská 1808, která se na organizaci akce podílela s ředitelkou mateřské školy ve Velkém Ořechově Alenou Maňáskovou a učitelkou ze stejné školy Marcelou Miklášovou.