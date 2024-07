Jubilejní dvacátý ročník Masters odstartoval ve čtvrtek před polednem, kdy se poprvé otevřely brány likérky Rudolf Jelínek a první návštěvníci začali proudit do důvěrně známého areálu.

Program na hlavním pódiu letos odstartovala valašská folkrocková skupina Fleret. Své čtyřicáté výročí poté ve Vizovicích oslavila slovenská kapela Metalinda.

Na hlavní stagi se během odpoledne vystřídali dále třeba italští power-metaloví Dragonhammer, Slope, black-metalová kapela Melechesh, finská industrial metalová skupina Turmion Katilot nebo němečtí Sodom.

Od deváté hodiny si pak vizovické publikum čítající tisíce metalových fanoušků podmanila hudební ikona Bruce Dickinson, který na festival přijel se svým novým albem.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Zahajovací den čtyřdenního festivalu metalové a rockové muziky Masters of Rock, 11. července 2024, Vizovice. Bruce Dickinson.

Po anglickém zpěvákovi a skladateli se na Ronnie James Dio Stage dále představili také Stratovarius a Moonspell.

Páteční program na hlavním pódiu odstartuje v deset hodin brněnská kapela Denoi. Návštěvníci se během odpoledne mohou těšit například na Die Happy či Doro, která na festivalu slaví své čtyřicáté výročí.

Jedním z pátečních hlavních taháků pak bude vystoupení anglické heavy metalové skupiny Judas Priest. Kapela se zformovala v roce 1969 v anglickém Birminghamu a za dlouhá desetiletí na scéně prodala přes 50 milionů alb a je často řazena mezi největší metalové kapely všech dob. Na Masters se vrací po dvou letech. S sebou přiveze zbrusu nové album „Invincible Shield“, které tam představí se svou obří pódiovou mega-produkcí od půl deváté večer.

PÁTEČNÍ PROGRAM MASTERS OF ROCK 2024

Ronnie James Dio Stage

10:00 – 10:40 Denoi

10:55 – 11:35 Osyron

11:50 – 12:30 Dark Sky

12:45 – 13:30 Any Given Day

13:45 – 14:35 Serious Black – slaví 10 let

14:50 – 15:45 Die Happy – slaví 30 let

16:00 – 16:55 Unleash The Archers

17:15 – 18:15 Doro – slaví 40 let

18:40 – 19:50 Electric Callboy

20:30 – 22:00 Judas Priest

23:10 – 00:20 Alestorm

00:50 – 02:00 Soilwork

Druhá stage

14:00 – 14:45 Metal Factory

15:05 – 15:50 Fat Bat

16:15 – 17:00 Torrax

17:25 – 18:10 Epidemy

18:35 – 19:20 The Pant

19:45 – 20:30 Steelfaith

20:55 – 21:40 T-A-K

22:05 – 22:50 Absolut Deafers

23:15 – 00:00 V.A.R.