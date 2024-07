ZLÍNSKO

Czech Tour 2024

KDY: 26. července od 12:30

KDE: náměstí T.G.Masaryka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Cyklistický závod Czech Tour (dříve SAZKA Tour) jehož historie se začala psát v roce 2009 pod názvem Czech Cycling Tour. Závod rychle zvyšoval svou kvalitu a stal se součástí 1. kategorie UCI Europe Tour. Letošní druhá etapa povede ze Zlína na valašské Pustevny. Závodníky čeká první skutečný test vrchařské připravenosti. Kopce v Beskydech jsou náročnou prověrkou každého v balíku. Dvakrát se bude stoupat na Pustevny, přičemž druhý průjezd bude cílový. Množstvím výškových metrů určitě nejde o nejnáročnější etapu, nicméně pokud někdo přijede s cílem vyhrát Czech Tour, musí být vpředu a pohlídat si, aby nikdo nečekaně neodjel.

Červencová noc: Flamengo a drinky

KDY: 26. července 19:30 sad Svobody, Zlín

KDE: sad Svobody, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

Žhavé španělské rytmy budou znít před zámkem ve Zlíně. Výjimečný letní večer nabízí program pro dva i partu přátel. Iveta Rivero pořádá pod jménem Flamenczech taneční flamencové kurzy, semináře a fiesty. Tanec má podle ní lidi spojovat, být čistá radost a svoboda. Miluje tradiční flamenco a stejně se snaží jej posouvat novým vlastním směrem, například na modernější hudbu. Návštěvníci zažijí tradiční flamenco TABLAO se španělskou tanečnicí Martou Aramburu.

Zlínské filmové léto

KDY: 26. - 27. července od 21:30

KDE: Hotel Tomášov – letní terasa, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: I o tomto víkendu se můžete těšit na letní bijáky pod širým nebem. V pátek se bude promítat česká komedie s Tatianou Dykovou a Hynkem Čermákem, Aristokratka ve varu. V sobotu bude na programu slovenský film A máme, co jsme chtěli. Občerstvení je na místě zajištěno, ale klidně si s sebou vezměte věci na piknik. Nezapomeňte na deky. V případě nepříznivého počasí se promítání nekoná.

Zlínské filmové léto.

Hudební neděle u Zámku: Blues Station

KDY: 28. července 17-19 hodin

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

Blues Station je zlínská elektrická bluesová kapela s dechovou sekcí. Počátky kapely sahají do let těsně před sametovou revolucí a s drobnými personálními změnami vystupuje dodnes. Skupina hraje převzaté písně od bluesmanů z USA a Anglie, na festivalu Blues Alive v Šumperku byla vyhlášena objevem roku 1999 a jako první česká kapela účinkovala ve věznici Mírov. Koncertuje v klubech i na festivalech po celé České republice a také v zahraničí – Polsku, Rakousku a na Slovensku. Za dobu svého působení nahrála čtyři alba.

KROMĚŘÍŽSKO

Mezinárodní výstava mečíků

KDY: 27. července od 9 do 18 hodin, 28. července od 9 do 17 hodin

KDE: sály zámku v Holešově

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Jednotlivé květy s popisky zaplní velký sál holešovského zámku, na chodbách a schodišti, po kterém návštěvníci stoupají k sálu, budou připravené květinové vazby. Návštěvníci uvidí květy od renomovaných šlechtitelů nejen z Moravy a Slezska, ale i ze Slovenska. V neděli po skončení výstavy je možné vystavené květiny odkoupit.

Řemeslná sobota

KDY: 27. července ve 14:15 a 15:45 hodin

KDE: Muzeum v přírodě Rymice

ZA KOLIK: vstupné 100 korun, snížené 70 korun, rodinné 235 korun

PROČ PŘIJÍT: V sobotu muzeum navštíví krajkářka a svou práci předvede na trase s chaloupkami na Hejnici. Návštěvníci uvidí paličkování a výrobu frivolitkové krajky.

Koncert Tři sestry

KDY: 26. července ve 17:30

KDE: Letní kino Hulín

ZA KOLIK: vstupné od 650 korun v předprodeji, děti do 135 cm a držitelé ZTP/P a jejich doprovod 325 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Legendární kapela Tři sestry si jako hosty přizvala kapely G.O.C. a E!E.

Ha-Makom festival židovské kultury

KDY: probíhá, končí v sobotu 27. července

KDE: zámek, Šachova synagoga a nám. Dr. E. Beneše v Holešově

ZA KOLIK: část programu je zdarma, u dalších akcí se vstupné pohybuje od 50 do 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Čtyřiadvacátý ročník festivalu židovské kultury nabízí řadu akcí už od úterý, v pátek má na programu například přednášku na téma Izrael před 7. říjnem a po něm či promítání filmu Postava k podpírání z roku 1963. V sobotu čeká zájemce koncert swingového zpěváka s nezaměnitelným hlasem Jana Smigmatora, kterého doprovodí holešovský Big Band, předčítání židovských pohádek nebo závěrečný koncert kapely Mackie Messer Klezmer Band.

SLOVÁCKO

Noc v muzeu. ČSA se vrací do Kunovic

KDY: 20. července od 21 hodin

KDE: Letecké muzeum Kunovice

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Sto let historie páté nejstarší letecké společnosti na světě ožije na jediné a neopakovatelné přehlídce unikátní kolekce uniforem ČSA. Součástí akce bude noční prohlídka muzea s osvětlenými letadly. V ceně vstupenky bude tombola. Přehlídka bude doplněná například promítáním dobových materiálů i rozhovory s hosty. Vzpomínat se bude také na období, kdy bylo Letiště Uherské Hradiště-Kunovice na letových trasách vnitrostátních linek ČSA.

25. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND

25. CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND

KDY: 19. července od 19.30 hodin a 20. července od 10 hodin

KDE: Kolejní nádvoří Uherské Hradiště a v sobotu Cafe Colejní

ZA KOLIK: Neupřesněno

Tradiční letní setkání českých a slovenských jazzmanů v Uherském Hradišti a dalších místech regionu.V pátek od 19.30 – hlavní koncert – Ondřej Štveráček, Yvonne Sanchez, Mária RehákováV sobotu od 10 hodin – Jazzová snídaně, Pavel Procházka Band (Café Colejní)

Ašot Arakeljan a arménští mistři

Kdy: Do 28. července

Kde: Muzeum Podhradí Buchlovice

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Člen seskupení výtvarných umělců Arménie – Náhorního Karabachu Ašot Arakeljan, žijící v Horním Němčí vystaví výběr ze svých děl i obrazy arménských mistrů ze své soukromé sbírky.

Ašot Arakeljan a arménští mistři

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši.

Obrazy Ladislava Pálky plné vtípků, erotických narážek a dvojsmyslů uvidíte v Galerii Joži Uprky.

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.