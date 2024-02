Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Zoo Zlín. Ilustrační video | Video: Dominik Pohludka

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

ZLÍNSKO

Hokejový benefiční zápas Zlín Stars – Real Top Praha

KDY: 23. února v 18 hod

KDE: Trinity Bank Arény Luďka Čajky, Zlín

ZA KOLIK: Děti 30 korun, dospělí 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Konec jarních prázdnin bude patřit milovníkům sportu a dobrých skutků. Ledová plocha hokejového stadionu ve Zlíně bude hostit benefiční hokejové utkání mezi domácím výběrem „Zlín Stars“ a týmem osobností Real Top Praha. Svůj hokejový um v domácím výběru představí bývalí hokejisté a fotbalisté Zlína. Taktiku zlínského výběru bude koučovat dvojice Zdeněk Venera a Juraj Jurík, Real Top Praha bude přijímat pokyny od neméně věhlasného dua Vladimír Vůjtek starší a Zdeněk Čech.

V brankovištích bude vařit, jako vaří spoustu svých skvělých pokrmů na pánvích, šéfkuchař Přemysl Forejt. Na opačné straně pak bude puky z hokejek hvězd lapat bývalý střelec fotbalového Zlína a vášnivý hokejový „hobík“ Lukáš „Palič“ Železník. Mezi hráči týmu Real Top Praha se představí například nejlepší střelec české fotbalové reprezentace, Jan Koller, třináctinásobný fotbalový mistr ČR Jiří Novotný, Leo Gudas, Martin Latka, Bobby Zlámal. V domácích barvách se můžete těšit na oblíbeného čaroděje mezi tyčemi Martina Altrichtera, Ondřeje Veselého, nebo fotbalové kolegy Zdeňka Grygeru či Davida Hubáčka. Celý výtěžek akce bude věnován zlínským holkám Vaněčkovým, přesněji mamince Marii (taneční centrum Orianadance) a dceři Mariance, kterou upoutala na invalidní vozík spinální atrofie.

Prohlídky chovného zázemí pro slony v Zoo KDY: 24. února v časech 9, 10.30,13 a 14.30

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: 150 korun (nutná rezervace předem) PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci si opět mohou prohlédnout zblízka chovné zařízení pro slony africké v Zoo Zlín.

Pavilon pro slony v Zoo Zlín patří k nejmodernějším a největším zařízením na světě. Pro veřejnost není běžně přístupný, díky speciálním prohlídkám s průvodcem však mají návštěvníci jedinečnou příležitost zavítat dovnitř. Sloni mají k dispozici skutečně obrovský prostor, jejich chovatelé zase používají moderní postupy a technologie. Během prohlídky si zájemci vše důkladně prohlédnou, chovatelé jim představí přilehlé výběhy, svou práci i celý koncept Karibuni. Ředitel Zoo Zlín o slonech, druhé etapě Karibuni i záchranném centru pro lvy

Národní balet Gruzie SUKHISHVILI

KDY: 24. února 16 a 19 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: 790 – 1590 korun

PROČ PŘIJÍT: Za svou historii Národní Balet Gruzie "Sukhishvili" uskutečnil více než 300 turné, jedenáctkrát cestoval přes 5 kontinentů a 90 zemí, uskutečnil více než 12 000 představení a jeho show zhlédlo více než 15 milionů nadšených diváků. Na americkém kontinentě se o něm psalo jako o "nejlepší show na Broadwayi" v Austrálii jej nazvali osmým divem světa. Na nejprestižnější scéně v La Scale stoupala po představení opona vzhůru čtrnáctkrát a soubor tak překonal rekord legendárního Carusa s jedenácti oponami. Během koncertního turné po Anglii obdivovala výkon baletu sama královna Velké Británie, jež osobně předala zlatou medaili Iliko Suhishvilimu.

Secesní mistr Alfons Mucha – unikátní výstava ve Zlíně KDY: 18. ledna – 28. března 10-18 hodin

KDE: Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: dospělý 220 korun, děti 6-15 90 korun PROČ PŘIJÍT: Více než stovka uměleckých děl a plakátů Alfonse Muchy, ale také jedinečné šperky vyrobené podle jeho návrhů Georgesem Fouquetem v Paříži, či osobní věci tohoto nejslavnějšího secesního umělce na výstavě v Galerii Desítka. Návštěvníci spatří slavné divadelní plakáty a litografie Alfonse Muchy – mezi nimi i více než dvoumetrový plakát Gismonda, který umělec vytvořil pro svou múzu, francouzskou herečku Sarah Bernhardt, nebo slavný plakát Hamlet z roku 1899. Výstava představí také některé naprosto jedinečné šperky, vytvořené legendárním zlatníkem Georgesem Fouquetem v Paříži – Sarah prsten a hadí náramek, náhrdelník Maruška, náušnice Dragon či slavnou brož Chryzantéma. Zpestřením expozice budou také osobní předměty Alfonse Muchy a dokumentární film o jeho životě a díle. Ve Zlíně jsou poprvé k vidění plakáty i šperky Alfonse Muchy

KROMĚŘÍŽSKO

Festival zdraví v Kroměříži

Kdy: sobota i neděle od 9 do 17 hodin

Kde: Výstaviště Kroměříž

Za kolik: základní vstupné 100 korun

Proč přijít: Kromě šperků či oblečení nabídnou vystavovatelé také nejrůznější léčivé přípravky, knihy, kosmetiku a mnoho dalšího. Součástí festivalu budou i tradiční poradny alternativní a klasické medicíny. V neposlední řadě nebude chybět ani výklad karet, snů, frekvenční terapie, čtení z ruky nebo měření aury.

Evropa z ptačí perspektivy KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Netradiční pohled z výšky na známá i méně známá místa Evropy nabídne návštěvníkům Muzea Kroměřížska nová výstava Evropa z ptačí perspektivy s podtitulem Putovní výstava dronových fotografií Tomáše Neuwirtha. Zájemci si tam mohou prohlédnout velkoformátové snímky míst z dvanácti zemí. Díla dávají vyniknout přírodním scenériím i tvořivému lidskému umu. Českou republiku v tomto projektu zastupují Priessnitzovy lázně v Jeseníku, které se staly prvními vodoléčebnými lázněmi na světě. K vidění jsou i turistické perly jako například klášter Mont Saint Michel nacházející se na přílivovém ostrově v Dolní Normandii ve Francii nebo alpské jezero Bled se stejnojmenným ostrovem a kostelem ve Slovinsku. V Muzeu Kroměřížska bude k vidění Evropa z výšky

SLOVÁCKO

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

Kdy: V sobotu 24. února od 14 hodin

Kde: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek.

Komentovaná prohlídka Galerie Joži UprkyZdroj: Galerie Joži Uprky

Myslivecký ples v Břestku KDY: 24. února ve 20 hodin

KDE: Břestek

ZA KOLIK: 200 Kč PROČ PŘIJÍT: Zahraje Zdounečanka, chybět nemá bohatá tombola a zvěřinové speciality. Víkendové tipy Slováckého deníku 23. - 25. únoraZdroj: archiv pořadatele

Konečně akty Zdeňka Kupa

KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou. Vernisáž 29. února od 17.30 hodin doprovodí Vencas group.

Víkendové tipy Slováckého deníku 23. - 25. únoraZdroj: archiv pořadatele

Výstava obrazů Dany Burdové a Dany Šarbortové Kdy: Do 31. března

Kde: Galerie obce Ostrožská Nová Ves

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Své obrazy vystavují v novoveské galerii výtvarnice Dana Burdová a Dana Šarbortová

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.Zdroj: archiv Slováckého muzea

VALAŠSKO

Na Vánoce budu gay KDY: sobota 24. února od 18 hodin

KDE: Vsetín, velký sál Domu kultury

ZA KOLIK: od 490 Kč PROČ PŘIJÍT: Pikantní komedie o nelehkém životě zadaných heterosexuálních mužů, taková je divadelní hra Na Vánoce budu gay. Inscenaci plnu groteskních scén z pera italského autora Pina Ammendoly nastudovali členovou souboru pražského Divadla Metro. V hlavních rolích se blýsknou známí čeští herci a herečky, například Martin Zounar, Martina Randová, Filip Blažek, Denisa Nesvačilová nebo Michaela Dittrichová a Zdeněk Maryška. Na Vánoce budu gay vypráví o netradičním období života dvou mladých, heterosexuálních mužů, kteří ve snaze dosáhnout blahobytu, čelí neobvyklé výzvě. „Jak získat prosperující řetězec pizzerií a zajistit si skvělou budoucnost? Stačí tak málo – stát se na Vánoce gayem,“ přibližují divadelníci zápletku komedie. Na Vánoce budu gay, Divadlo Metro PrahaZdroj: KZ Valmez

Putin lyžuje (Divadlo Líšeň)

KDY: pátek 23. února od 19 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál Kulturního zařízení

ZA KOLIK: na místě 320 Kč, v předprodeji 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jevištní reportáž o nástupu Putina k moci a směřování Ruska k totalitě na motivy textů zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské. Po představení bude beseda s režisérkou Pavlou Dombrovskou a pozvanými hosty z řad ukrajinistů, rusistů a novinářů.

Inscenace se hraje ve vojenském stanu okolo velkého psacího stolu sloužícího jako dějiště pro výjevy z Ruska. „Hru Putin lyžuje hrajeme vytrvale již třináctým rokem. Bohužel až poslední dobou je zcela zjevné, proč to děláme. Zprvu měla naše hra podtitul: to, co nechceme vědět. Od začátku invaze v únoru 2022 ji uvádíme s podnázvem Hra o zrození vraha,“ přibližují svou hru autoři.

Představení jsou doprovázena besedami s těmi, kteří na Ukrajině pomáhají či riskují svůj život, aby o situaci přinesli osobní svědectví. Inscenace získala v roce 2011 cenu za režii a Cenu Jana Wilkowskiego v oboru loutkové animace na mezinárodním festivalu Spotkania v Toruni. Na festivalu Valise 2012 v Łomże ocenila porota herce účinkující v inscenaci – Luďka Vémolu a Tomáše Machka.

1/8 Zdroj: KZ Valmez Inscenace Putin lyřuje, Divadlo Líšeň, KZ Valašské Meziříčí - banner. 2/8 Zdroj: Matěj Sýkora Inscenace Putin lyřuje - Divadlo Líšeň. 3/8 Zdroj: Matěj Sýkora Inscenace Putin lyřuje - Divadlo Líšeň. 4/8 Zdroj: Jan Kůrka Inscenace Putin lyřuje - Divadlo Líšeň. 5/8 Zdroj: Bořivoj Hájek Inscenace Putin lyřuje - Divadlo Líšeň. 6/8 Zdroj: Bořivoj Hájek Inscenace Putin lyřuje - Divadlo Líšeň. 7/8 Zdroj: Bořivoj Hájek Inscenace Putin lyřuje - Divadlo Líšeň. 8/8 Zdroj: Jan Kůrka Inscenace Putin lyřuje - Divadlo Líšeň.

Sávitrí (Divadlo Líšeň) KDY: neděle 25. února od 10 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M klub

ZA KOLIK: vstup zdarma PROČ PŘIJÍT: Loutková stínohra o lásce a síle, překonávající zlý osud. Příběh na motivy staroindické báje z Mahábháraty pojednává o lásce a síle princezny Sávitrí, která vysvobodí svého muže ze zajetí smrti.

Obrazy z barevných pohyblivých stínů na velkém plátně doprovází vypravěč-hudebník vlastnoručně vyrobenými, netradičními zvukovými instrumenty. Inscenace je inspirována orientálním divadlem a vytváří svébytný tvar.

Inscenace se od svého vzniku s úspěchem účastní festivalů v ČR i zahraničí (byla uvedena například v Belgii, Velké Británii, Německu, Rakousku, Španělsku, Itálii, Polsku, Turecku, Rusku na Ukrajině nebo na Slovensku).

Burza LP & CD

KDY: neděle 25. února od 11 do 15 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Divadelní kavárna

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Máte rádi zvuk vinylových desek? Právě pro vás je tady burza LP a SP, která se uskuteční v neděli v Divadelní kavárně ve Valašském Meziříčí. Vedle bohaté nabídky vinylových desek slibují pořadatelé také velký výběr hudebních titulů CD.

Burza LP, SP a CD v Divadelní kavárně ve Valašském Meziříčí - banner.Zdroj: KZ Valmez

Nigel Price Trio (UK/CZ) KDY: neděle 25. února od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, KZ Valmez – Malá scéna za oponou

ZA KOLIK: na místě 190 Kč, v předprodeji 170 Kč PROČ PŘIJÍT: Během své více než čtvrtstoletí trvající kariéry se jazzový kytarista Nigel Price propracoval mezi nejuznávanější jazzmany Velké Británie. Mezi vrcholy jeho kariéry patří koncert s Gladys Knight v Royal Albert Hall či nahrávání alba Van Morrisona „Keep Me Singing“.

Na počátku své profesionální kariéry se věnoval reggae a funky, aby posléze obrátil svou pozornost k jazzu. Kytaristé, kteří ho ovlivnili, jsou veličiny jako Wes Montgomery, Joe Pass, John McLaughlin a jeho Mahavishnu Orchestra. Nigel hrál na více než 80 albech včetně svých sedmi jako lídr, strávil dvanáct let na turné s acid jazzovou skupinou The Filthy Six, byl tři roky členem kapely Jamese Taylora (s ním nahrál 5 alb) a hrál též s legendárním Davidem Axelrodem. Také učil v Mezinárodní kytarové nadaci (The International Guitar Foundation) na King's Place v Londýně. Neúnavně léta pracoval na organizaci svých vlastních turné a získal mnohé ceny: například Parliamentary Jazz Award (nejlepší jazzová kapela roku 2018). V letech 2014 a 2015 byl nominován jako kytarista na British Jazz Award, aby výroční cenu pro nejlepšího jazzového kytaristu roku 2019 nakonec získal. Nigel je pravidelným hostem v legendárním a nejslavnějším londýnském jazzovém klubu Ronnie Scott v Soho, kde se zúčastnil již více než 700 vystoupení. Nigel Price Trio - banner.Zdroj: KZ Valmez

Perníkářství na Valašsku (výstava)

KDY: do 21. dubna

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských výstavu, která přibližuje historii perníku a perníkářského řemesla, jeho doklady na Valašsku, i současnost zdobeného perníku v regionu.

Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem, jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Výstava Perníkářství na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko