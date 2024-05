Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

VALAŠSKO

Vsetínský Majáles

KDY: pátek 24. května od 17 hodin

KDE: Vsetín, náměstí Svobody

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Další ročník Vsetínského Majálesu je tady. Program věnovaný oslavě studentského života se uskuteční na pódiu na náměstí Svobody v pátek 24. května od 17 hodin.

„Letos se na Majálesu svezeme na bezstarostné a zábavné hudební vlně,“ láká na Zdeněk Holoubek, produkční vsetínského Domu kultury a dramaturg festivalu.

Line‑up letos představí mladého písničkáře s kapelou, oblíbenou zpěvačku i vtipálka v převleku. „Thom Artway i Kapitán Demo nedávno vydali nová alba, doplní je Berenika Kohoutová,“ prozradil Zdeněk Holoubek.

Thom Artway vydal v únoru třetí studiové a zároveň první česky zpívané velmi osobní a optimistické album. Nové písně přináší akustické kytary, jemné aranže, ale i velké synťáky.

„Věřím, že se v řadě písní posluchači ztotožní s texty a že jim třeba nějaká z nich pomůže kráčet životem dál,” říká k nové desce Thom Artway. Angličtinu však zpěvák úplně neopouští, a tak třeba zazní i nejznámější pecka I Have No Inspiration.

Česká zpěvačka a herečka Berenika Kohoutová boří žebříčky hitparád, hraje ve známém divadle Studio DVA i v celovečerních filmech. Její práce je ověnčena cenami, mimo jiné Thalií, Českým lvem a několika Anděly. Na Vsetínský Majáles přiveze kapelu i své vtipné pohodové písničky.

„Letošní Majáles uzavře alter ego českého muzikanta Jiřího Buriana – Kapitán Demo,“ představil závěrečný bod programu Zdeněk Holoubek.

Kromě nových písní z alba Všechno v pořádku, chutnalo Vám?, které Kapitán Demo vydal v listopadu, zazní i už notoricky známé hitovky obtloustlého milovníka luxusu.

„Vsetínský Majáles proběhne na pódiu na náměstí Svobody a vstup na akci je jako každý rok volný,“ dodal závěrem Zdeněk Holoubek.

Vsetínský Majáles 2024 - plakátZdroj: DK Vsetín

Jaro na dědině

KDY: sobota 25. května od 9 do 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: dospělí 150 Kč, studenti/senioři 120 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 300 Kč, zvíře 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradičními řemesly ale také muzikou a jarními zpěvy ožije v sobotu 25. května areál Valašské dědiny ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pracovníci skanzenu připravují na tento den každoroční program nazvaný Jaro na dědině. „Při procházce Valašskou dědinou se přeneseme do světa jarních prací a budeme přihlížet, jak hospodáři strouhají šindel, svazují březové metly, pletou proutěné koše a ošatky, kují koně a stříhají ovce,“ popsal Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.Hospodyně pozvou návštěvníky do kuchyně, kde stloukají máslo, pečou pagáčky a dojde i na ochutnávku tradičních pokrmů z jarních ingrediencí. „V kuchyni hájovny budeme letos zavařovat jahody a smažit palačinky. Návštěvníky pozveme na komentované prohlídky do nově vznikajícího areálu Kolibisek,“ doplnil Ondruš.V areálu budou po celý den hrát gajdoš Petr Sovják a muzika Radhošť. Od 13 do 15 hodin atmosféru dokreslí dívčí sbor Souboru písní a tanců Radhošť jarními lidovými písněmi. 1/10 Zdroj: VMP/Jan Kolář Kácení máje ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto. 2/10 Zdroj: VMP/Jan Kolář Pořad Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto. 3/10 Zdroj: VMP/Jan Kolář Pořad Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto. 4/10 Zdroj: VMP/Jan Kolář Pořad Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto. 5/10 Zdroj: VMP/Jan Kolář Pořad Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto. 6/10 Zdroj: VMP/Jan Kolář Pořad Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto. 7/10 Zdroj: VMP/Jan Kolář Pořad Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto. 8/10 Zdroj: VMP/Jan Kolář Kácení máje ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto. 9/10 Zdroj: VMP/Jan Kolář Kácení máje ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto. 10/10 Zdroj: VMP/Jan Kolář Kácení máje ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto.

Kácení máje ve skanzenu

KDY: neděle 26. května od 13 do 15 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: dospělí 150 Kč, studenti/senioři 120 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 300 Kč, zvíře 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční lidová slavnost Kácení máje se uskuteční v neděli 26. května od 13 hodin v areálu Valašské dědiny v amfiteátru na Stráni. K poslechu bude hrát cimbálová muzika Soláň, samotného kácení máje se ve 14 hodin ujme Folklorní soubor Soláň z Rožnova pod Radhoštěm.

Kácení máje ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto.Zdroj: VMP/Jan Kolář

29. Celostátní setkání zástupců Kruhů přátel hudby

KDY: pátek a sobota 24. a 25. května

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál KZ, M klub

ZA KOLIK: 150 Kč případně zdarma

PROČ PŘIJÍT: Devětadvacáté setkání zástupců Kruhů přátel hudby nabídne o víkendu ve Valašském Meziříčí čtyři vystoupení především pro milovníky klasické hudby. Petrof Piano Trio.Zdroj: archiv pořadatele V pátek od 19 hodin vystoupí ve velkém sále KZ Valašské Meziříčí Petrof Piano Trio ve složení Martina Schulmeisterová – klavír, Jan Schulmeister – housle a Kamil Žvak – violoncello. Zazní Elegie Josefa Suka, Klavírní trio č. 2 g moll od Antonína Dvořáka, Pět preludií op. 16 Alexandera Scriabina či Obrázky z výstavy, jejichž autorem je skladatel Modest Musorgskij.V sobotu 25. května ve 14 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční Hudební chvilka s varhanami, ve stejný den od 16.30 hodin vystoupí v kostele Nejsvětější Trojice pěvecký sbor Mibidizo. Do třetice také v sobotu od 18 hodin se v sále Kulturního zařízení uskuteční klavírní recitál Tomáše Vrány a Vojtěcha Trubače. Petrof Piano Trio.Zdroj: archiv pořadatele

Gulášový král a jarní výšlap

KDY: sobota 25. května od 7 hodin

KDE: Ratiboř, myslivecký areál v Červených, obecní úřad (výšlap)

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 25. května se v mysliveckém areálu v Červených v Ratiboři uskuteční tradiční 21. ročník festivalu O gulášového krále. Soutěž začne v 7 hodin, kdy budou slavnostně zapáleny ohně pod kotly. Prodej hotových gulášů začne ve 12.30 hodin. Výsledky soutěže se přítomní kuchaři i návštěvníci dozvědí při slavnostním vyhlášení ve 13 hodin. Po celý den je připravený bohatý nejen hudební doprovodný program.

Již tradičně se v den gulášového klání bude v Ratiboři konat také Jarní výšlap. Startuje se od obecního úřadu od 8 do 10 hodin. Krátká trasa vhodná i pro kočárky má přibližně devět kilometrů, dlouhá trasa, která vede místy s krásnými výhledy na Ratiboř a okolní obce, má letos zhruba 18 kilometrů.

„Navštívit na ní můžete také Vojenské muzeum u Vacků v Borčí,“ upozorňují pořadatelé. Krátká i dlouhá trasa vedou kolem Arboreta Semetín, kde se nabízí občerstvení v Safari bufetu.

Program v areálu v Červených:

10.00 – 12.00 Zdounečanka (v pauzách šerm Alternus)

12.00 – 12.20 Ritmo Factory – bubny

12.30 – 13.00 Gympleři

13.00 – 13.20 Vyhlášení Gulášového krále

13.20 – 13.40 Ritmo Factory – bubny

13.40 – 14.30 Gympleři

14.30 – 15.00 Zdounečanka

15.00 – 16.00 Dětský soubor Kosáček

16.00 – 18.00 Lukáš Kamas band

20.00 večerní zábava s Kosovci

Atrakce pro děti v areálu: aquazorbing, lodičky, lezecká stěna, netradiční šestiboj, letní biatlon s vodními děly a překážkovou dráhou, lunapark, historický kolotoč, lanové hřiště

Soutěž o gulášového krále v Ratiboři; plakátZdroj: archiv pořadatele

Den středověkých řemesel

KDY: sobota 25. května od 10 do 17 hodin

KDE: Liptál, kulturní areál

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Liptálská lovecká družina Jagari, která ztvárňuje život a boj v 9. a 10. století napříč Evropou, pořádá v sobotu 25. května už pátý 5. ročník Dne středověkých řemesel. Uskuteční se v kulturním areálu a amfiteátru v Liptále.„Jde o přátelské setkání řemeslníků a lidí, kteří se zabývají oživlou historií, i všech, kteří mají podobné zájmy případně jen rádi předvedou své dovednosti a um,“ říkají pořadatelé.V sobotu budou k vidění ukázky celé řady starých řemesel, mimo jiné tkaní na karetkách a hřebenovém stávku, výroba z kostí, jantaru či paroží, kovolitectví, přírodní barvířství nebo kovářství.Připravené budou také aktivity pro děti, skákací hrad, projížďky na fjordských koních, malování na obličej, léčivý ateliér a představí se i šermířská skupina Burgmistři.Den středověkých řemesel je bez vstupného. „Zakoupením občerstvení podpoříte SRPŠ Liptál, které se o občerstvení na letošním ročníku bude starat,“ dodávají pořadatelé. Akce se koná za každého počasí. Den středověkých řemesel v Liptále, plakát.Zdroj: archiv pořadatele

City Extreme Enduro Valmez

KDY: sobota 25. května od 11 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, okolí atletického stadionu

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 25. května se okolím atletického stadionu ve Valašském Meziříčí ponese vůně benzínu a burácení silných motorů. Uskuteční se zde další ročník závodu City Extreme Enduro Valmez. Na jeho startu by neměl chybět aktuálně nejlepší český enduro jezdec Matěj Škuta či několik odvážných závodnic. Připravena je také atraktivní show mistra republiky v trialu Mirka Matějíčka a další zajímavý program.

City extreme enduro v překladu znamená městské extrémní enduro – což v praxi znamená závod jezdců na motocyklových speciálech, specifikace enduro. Ti budou zdolávat přírodní a uměle vytvořené překážky uvnitř městské aglomerace nedaleko centra Valašského Meziříčí, v prostoru městských sportovišť a přilehlého průmyslového areálu Agrocentrum.

City Extreme Enduro Valmez, plakát.Zdroj: archiv pořadatele

Včera bylo pozdě, Oměj, REK

KDY: pátek 24. května od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, v den koncertu a na místě 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Alternativní odnože punku na společném koncertě. V rožnovské Vrátnici se v pátek 24. května večer představí instrumentální noisová kapela REK vzešlá z podhoubí budějovického labelu NAAB. Vyniká nekompromisním nářezem bořícím hranice žánrů a útočícím na smysly.Druhým vystupujícím bude valašsko-brněnské punkové uskupení Včera bylo pozdě. Kapela dokončila svou debutní nahrávku Sirena rána, která vyšla na kazetě u Malarie records a dále si šlape svým vlastních chodníčkem – na pořadu je dlouhohrající deska s novým repertoárem.Třetím, kdo doplní páteční line-up ve Vrátnici, bude valašské trio Oměj, jež nabídne jedovatý post-punk s českými texty. Koncert kapel Rek, Včera bylo pozdě a Oměj v klubu Vrátnice v Rožnově, plakát.Zdroj: archiv pořadatele

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 25. května od 7 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Hledáte výrobky z výhradně domácích farem, s láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět? Zastavte se na Dolním náměstí ve Vsetíně, kde pracovníci vsetínského Domu kultury společně s Městem Vsetín každou druhou sobotu v měsíci připravují farmářské trhy. Ráno od sedmé hodiny je zde možné zakoupit kvalitní potraviny od regionálních farmářů, pěstitelů a výrobců.

Možnost nákupu z domácí produkce bude mít letos veřejnost ve Vsetíně celkem dvanáctkrát – každou druhou sobotu až do 26. října.

Farmářské trhy ve VsetíněZdroj: DENÍK/Michal Burda

ZLÍNSKO

Otevření Slunečních lázní

KDY: 25. - 26. května od 10 hodin

KDE: Sluneční lázně, Luhačovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT:Sluneční a říční lázně od architekta Dušana Jurkoviče se po tříleté generální rekonstrukci otevřou návštěvníkům Luhačovic. Srdcem je restaurovaný objekt Vodoléčebného ústavu s expozicí, ve kterém budou celý víkend probíhat komentované prohlídky. V sobotu zahájí program ve 13 hodin Bubble show Pavel Roller & The Crazy Flappers, poté zahraje DFS Dolinečka a cimbálová muzika. V neděli si návštěvníci od jedné hodiny poslechnou muziku Petra Spáleného v podání Ladislava Dobeše & bandu. Nebude chybět pouliční loutkové divadlo Teatro Pimprle, secesní fotoateliér, hry pro děti nebo stánky s občerstvením. Opravené Sluneční lázně představí na jaře expozici Jurkoviče a Janáčka

Unico mánie

KDY: 25. května od 10 hodin

KDE: Vizovice, areál firmy Unico Modular

ZA KOLIK: Zdarma

Ve Vizovicích zahrají Queenie. Na firemní akci je zvána i veřejnost

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník akce, která není zdaleka jen pro zaměstnance, aloe zabaví se na ní veřejnost i celá rodina. Děti se vyřádí v kreativních dílničkách, při tvorbě graffiti, na skákacím hradě nebo při lukostřelbě.

Dobrovolní hasiči přivezou ukázat svou techniku, všetřovací technik ukáže dětem napříkald snímání otisků, zdravotníci jim vysvětlí první pomoc. Nebude chybět ani kouzelník, fotokoutek či oblíbené malování na obličej. Tatínci si zasoutěží v páce, při tahání trucku, maminky se mohou zapojit do soutěže o nejlepší frgál.

Večer na pódiu vystoupí Second Hand - Kabát revival, Kiss Revival Czech Republic, Queenie - World Queen Tribute Band, AC/DC revival - Bon Scott Memorial Band a na závěr oblíbená regionální skupina Focus rock.

Takto vypadal ve Vizovicích den firmy Unico v roce 2023. Archivní foto.Zdroj: se svolením Unico Modular

Burger street festival Čepkov

KDY: 24. - 26. května od 10 hodin

KDE: OC Čepkov, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený zlínský burger festival nabídne vyhlášené kulinářské pochoutky, mítsní podniky a bohatý doprovodný program se soutěžemi. Zlínský Burger street festival, červen 2021.Zdroj: Jakub Omelka

Galerijní a muzejní noc

KDY: 24. května od 19 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Baťův památník atd. Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníkům se v tuto noc opět zdarma otevřou výstavy a expozice muzea a galerie v krajském kulturně vzdělávacím centru 14|15 BAŤŮV INSTITUT a v mnoha dalších kulturních organizacích Zlína. Do letošního ročníku Galerijní a muzejní noci ve Zlíně se se svým programem zapojí také vila Tomáše Bati, Galerie Kabinet T., Galerie pod Radnicí, Galerie G18, Památník Tomáše Bati, Kreativní dílna Robota, Galerie Photogether, Velkokavárna Gulliver.

Připravený je také doprovodný program.

Pro akci bude zřízena speciální linka MHD, po které bude jezdit historický autobus a sveze návštěvníky do blízkosti všech míst, na kterých se akce koná.

Galerijní a muzejní noc bavila, ve Zlíně vzali lidi kulturu útokemZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Repete 90

KDY: 24. května od 19 hodin

KDE: Interhotel Zlín

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Nostalgická Oldies Párty ve stylu devadesátých let! Přijďte si zatančit, zavzpomínat a užít si večer plný zábavy s DJ Miss Renny a kapelou SwingShower.

Ježek a Zdeněk ze Šternberka opět na Lukově

KDY: 25. května od 13:30

KDE: Hrad Lukov

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Těšit se můžete na workshop kejklířský, rytířské hrátky, workshop taneční, soutěže pro děti.

Mažoretky ovládnou Baťov

KDY: 25. května od 10 hodin

KDE: Baťov, Otrokovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Mažoretková soutěž Mistrovství Moravy a Slezska se po roce opět vrací do Otrokovic. Divácky atraktivní podívaná se uskuteční v sobotu na Baťově v ulici Ml. Stavbařů a ve sportovní hale Střední průmyslové školy Otrokovice. „Jedná se o postupovou soutěž v rámci Národního šampionátu mažoretkových skupin ČR. Vybrané soubory postupují na Mistrovství ČR konané ve dnech 15. - 16. června 2024 v Poděbradech,“ sdělila Dana Mědílková, vedoucí organizačního štábu.První část soutěže bude zahájena v sobotu v 10 hodin dopoledne v ulici Ml. Stavbařů pochodovým defilé. V odpoledních hodinách se mažoretky přesunou do sportovní haly na Štěrkovišti, kde se bude od 14 hod. do večera soutěžit v pódiových formacích. Soutěže se zúčastní přibližně 500 soutěžících ve věku od 4 do 25 let, jejichž skupiny se probojovaly z oblastních kol.

KROMĚŘÍŽSKO

Dny hasičů Zlínského kraje

KDY: pátek od 9 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 22 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Dny hasičů Zlínského kraje na Výstavišti Kroměříž nabídnou například ukázky zásahu proti ohni, dynamické zásahy hasičů lezců a záchrana osob z výšky, simulace boje proti nebezpečným látkám, vyproštění z automobilu po nehodě a mnoho dalšího. Chybět nebudou ani stovky kusů hasičské techniky - od velkokapacitních cisteren, přes výškové plošiny i vyprošťovací speciály. A to jak moderní, tak historické kousky. Organizátoři slibují doslova přehlídku kompletní hasičské výzbroje na ploše celého výstaviště.

Hasičská technika i ukázky dovedností. Kroměříž hostí Dny hasičů Zlínského kraje

Slavnosti piva pod komínem

KDY: čtvrtek až sobota

KDE: Pivovar Záhlinice

ZA KOLIK: základní vstupné na místě 800 korun

PROČ PŘIJÍT: Záhlinice od čtvrtka do neděli hostí tradiční Slavnosti piva pod komínem. Na třídenním festivalu v tamním pivovaru vystoupí Tři sestry, Traktor, Desmond, Trautenberk, Walda Gand, Alkehol, Protheus, Panoptiko a mnoho dalších kapel. Slavnosti piva pod komínem 2024.Zdroj: pořadatel akce

Bystřice žije!

KDY: pátek a sobota

KDE: zámecký park v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: v předprodeji za 290 korun

PROČ PŘIJÍT: Festival Bystřice žije! tradičně láká na spoustu muziky, zábavy pro malé i velké a v neposlední řadě také bohaté občerstvení. Kromě hudebních vystoupení, mezi kterými nebude chybět například Jelen nebo Xindl X, nabídne festival také karneval pro děti nebo pouťové atrakce.

Bystřice žije! 2024.Zdroj: pořadatel akce

Den s lesníky

KDY: sobota od 9 do 16 hodin

KDE: Kroměříž – zámeček (Bílany 62)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Celodenní program s lesnickou a mysliveckou tématikou nabídne sobotní Den s lesníky. Návštěvníci se mohou těšit například na vycházky s lesníkem, hry a soutěže pro děti, ukázky loveckých plemen psů, vystoupení trubačů, sokolníky a mnoho dalšího. Den s lesníky 2024.Zdroj: archiv pořadatele

Závody dračích lodí Kroměřížský drak a Dětský den

KDY: v sobotu od 10 hodin

KDE: Bágrák v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sedmý ročník festivalu malých dračích lodí se uskuteční nadcházející sobotu na Bágráku v Kroměříži. Akce s bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé se uskuteční od 10 do 17 hodin. Souběžně s dračími loděmi bude probíhat také dětský den, který nabídne obří nafukovací překážkovou dráhu a plavbu dětí na dračích lodích.

Kroměřížský drak - závody dračích lodí. Ilustrační fotoZdroj: Deník/ Dominik Pohludka

8. Těšnovický gulášfest

KDY: sobota od 8 hodin

KDE: Výletiště Žlíbek v Těšnovicích

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Ochutnat guláše mnoha chutí a vůní budou moci návštěvníci osmého Těšnovického Gulášfestu, který se uskuteční tuto sobotu na tamním výletišti Žlíbek. Kromě jídla, pití a posezení s přáteli nabídne program také vystoupení DJ CHRISe. 8. Těšnovický gulášfest.Zdroj: archiv pořadatele

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti.

Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.Zdroj: archiv pořadatele

Výstava Rudolf II. ožívá

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace. Samotný císař tam „ožije“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Římský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života. V kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična. Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby.Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly. Výstava Rudolf II. ožívá na zámku v Holešově.Zdroj: Městské kulturní středisko Holešov

Někdo to rád sušené

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, respektive konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení. Výstava představí unikátní historické exponáty, zajímavé informace, které budou doplněny hravými interaktivitami, například modelem zmenšené tradiční sušárny ovoce. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko.

Interaktivní výstava Někdo to rád sušené bude od 12. dubna k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby. Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

SLOVÁCKO

Jízda králů ve Vlčnově

KDY: 25. - 26. května

KDE: Vlčnov

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Jízdou krále Františka Janče vyvrcholí v neděli 26. května program jízdy králů ve Vlčnově.

Sobotní program zahájí ve 13 hodin jarmark v Parku u amfiteátru. O hodinu později začne na návsi Koncert Dechové hudby ZUŠ Uherský Brod. Ve 14.30 hodin pak v Galerii na Měšťance začne vernisáž obrazů Františka Pavlici.

V 15.30 hodin se mohou zájemci těšit v Amfiteátru V Jamně na pořad Ve Vlčnově verbujů, kde vyvrcholí regionální kolo soutěže tanečníků verbuňku. Ve 20 hodin v sále Klubu sportu a kultury v rámci komponovaného pořadu Předávání vlády králů vystoupí loňský král Filip Šobáň, letošní král František Janča, družina legrútů ročníku 2006, děvčata ročníku 2006 a další. Ve Vlčnovských búdách se pak mohou milovníci folkloru, cimbálovývh muzik i vína zabavit u programu Do bílého rána.

V neděli od 8 hodin ránu se v Parku u amfiteátru uskuteční jarmark. Od 8 hodin se v kostele sv. Jakuba Staršího bude konat slavnostní mše svatá. Od 11.45 hodin do 17. hodiny pak pojede Vlčnovem jízda králů s Františkem Jančou a legrúty ročníku 2006. V Amfiteátru V Jamě se pak od 13.15 uskuteční pořad Po královské cestě Vlčnovem, kde se představí domácí folklorní soubory.

Jízda králů ve Vlčnově. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

Kdy: V sobotu 25. května od 14 hodin

Kde: Galerie J. Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uh. Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek. Komentovaná prohlídka Galerie Joži UprkyZdroj: Galerie Joži Uprky

Obrazy Františka Pavlici oživí jízdu králů ve Vlčnově

KDY: Od soboty 25. května do konce srpna a bude otevřena vždy v neděli od 14 do 17 hod., nebo na požádání

KDE: Galerie Na Měšťance

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Jedním z nejzajímavějších a nejoblíbenějších výtvarníků, kteří se ve své tvorbě inspirují folklorem, je bezesporu František Pavlica z Hroznové Lhoty. Žije v regionu s bohatou a pestrou folklorní tradicí, v níž se prolínají vlivy Strážnicka, Horňácka a Dolňácka - v jeho díle pak ožívá mizející svět lidových zvyků, tanců i písní, architektury… Z těchto zdrojů připravil již několik nástěnných kalendářů a udělal tak radost mnoha svým příznivcům. Jeho rukopis je ovlivněn poetikou insitních malířů (někdy se jim také říká malíři něžného srdce nebo naivisté). Výstava ve Vlčnově nese název Doma na Slovácku.

Obrazy Františka Pavlici oživí jízdu králů ve Vlčnově