VALAŠSKO

Starý dobrý western

KDY: pátek až neděle 2. až 4. srpna

KDE: Přehrada Bystřička, Vsetínsko

ZA KOLIK: od 150 Kč (více na www.starydobrywestern.cz)

PROČ PŘIJÍT: Od roku 1999 je první srpnový víkend na přehradě Bystřička na Vsetínsku tradičně vyhrazen hudebnímu festivalu Starý dobrý western. Letos se třídenní největší moravská přehlídka country, bluegrassové, trampské a folkové muziky uskuteční po pětadvacáté, a to ve dnech 2. až 4. srpna. Půlkulatý ročník nabídne divákům na třech scénách to nejlepší, co aktuální hudební scéna jmenovaných žánrů nabízí. Představí se na tři desítky amatérských i profesionálních kapel z České republiky i Slovenska. Fanoušci se mohou mimo jiné těšit na vystoupení Vojty Nedvěda s kapelou Tie Break, Věru Martinovou a kapelu Meritum, Poutníky, legendární K.T.O., Tomáše Linku s kapelou Přímá Linka či kapelu Fleret.

Dny řemesel a setkání kovářů

KDY: sobota a neděle 3. a 4. srpna

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: základní 180 Kč, snížené 140 Kč, dětské 80 Kč, rodinné 360 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dny řemesel a setkání kovářů bude o víkendu 3. a 4. srpna hostit Dřevěné městečko ve Valašském muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.Do skanzenu po třiatřicáté zavítají kováři ze všech koutů Česka a také více než sto mistrů tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů a dalších, aby předvedli své umění, vyměnili si zkušenosti a nadchli přihlížející svou vášní pro řemeslo.V bohatém kulturním programu se v sobotu od patnácti hodin představí Valašský vojvoda z Kozlovic a v neděli ve stejný čas zazpívá písničkář Pokáč. Připravené budou také soutěže zručnosti pro děti i dospělé či ukázky historických parních motorů. Fotogalerie: Dny řemesel a setkání kovářů; Valašské muzeum v přírodě; Rožnov pod Radhoštěm gallery 11 fotografií Objevte kouzlo starých řemesel. Skanzen zve na třiatřicáté setkání jejich mistrů Volný čas

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 3. srpna od 7 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Hledáte výrobky z výhradně domácích farem, s láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět? Zastavte se na Dolním náměstí ve Vsetíně, kde pracovníci vsetínského Domu kultury společně s Městem Vsetín každou druhou sobotu v měsíci připravují farmářské trhy. Ráno od sedmé hodiny je zde možné zakoupit kvalitní potraviny od regionálních farmářů, pěstitelů a výrobců.

Možnost nákupu z domácí produkce bude mít letos veřejnost ve Vsetíně celkem dvanáctkrát – každou druhou sobotu až do 26. října.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Farmářské trhy ve Vsetíně v roce 2024, plakát

We Are Domi

KDY: pátek 2. srpna od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Brillovka – terasa

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: We Are Domi je česko-norské trio v čele s Dominikou Haškovou. Kapela vznikla v roce 2018 v Leedsu ve Velké Británii a hraje směs skandinávského popu, R&B a elektro-popu. „Výsledkem je alternativní popový zvuk, který nutí k zamyšlení. Přesto si zachovává zvukovou krásu a popovou citlivost,“ popisují pořadatelé.We Are Domi charakterizují živá vystoupení s elektrizující atmosférou. V roce 2022 na sebe strhli pozornosti díky Eurovizi, kdy vyhráli národní kolo a stali se reprezentantem ČR. Letos vydali své debutové EP, k němuž odjeli turné po ČR. Po koncertě (zhruba v 21.45) začne promítání filmu Povaha lásky. Fotogalerie: Česko-norské trio We Are Domi gallery 4 fotografie

10. Liptálský gulášfest

KDY: od pátku 2. srpna

KDE: Kulturní areál Liptál

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Obec Liptál zve na jubilejní 10. ročník gulášfestu. Oblíbený pokrm bude k ochutnání v Kulturním areálu v Liptále od 15 hodin. Guláše bude hodnotit veřejnost a také odborná porota.

V doprovodném programu vystoupí během odpoledne a večera Dechová hudba Liptalanka, hudební skupina 1+1, připravená je také ohnivá a žonglérská show před zámkem a ohňostroj. Pro děti budou připravené zábavné atrakce, nebude chybět jízda na koních či koňském povoze.

close info Zdroj: OU Liptál zoom_in Plakát 10. Liptálského gulášfestu.

Valašsko – můj domov (výstava)

KDY: od pátku 2. srpna

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: To nejlepší, co nabídl letošní ročník fotografické soutěže Valašsko – můj domov, nabídne stejnojmenná výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž spojená s oceněním vítězných autorů proběhne v pátek 2. srpna od 16 hodin. K vidění bude 66 nejzdařilejších snímků, které vybrala odborná porota. close info Zdroj: archiv MRV zoom_in Kurátor Pavel Mašláň z Muzea regionu Valašsko při přípravě výstavy fotografií Valašsko - můj domov na zámku Vsetín. Muzeum regionu vystaví nejlepší snímky Valašska, autory ocení na vernisáži Valašsko

Magičtí Lucemburkové

KDY: od soboty 1. června do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.

Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Výstava Magičtí Lucemburkové.

KROMĚŘÍŽSKO

Kostýmové prohlídky historického centra Kroměříže

KDY: 2. srpna v 18 hodin

KDE: u kašny na Velkém náměstí

ZA KOLIK: 80 korun dospělí, snížené 50 korun, platba na místě

PROČ PŘIJÍT: Jaké by to bylo potkat se s našimi předky a pohovořit s nimi o jejich životě a době? Přesně takový zážitek zájemcům dopřejí komentované prohlídky Tajemství (nejen) staré Kroměříže. Reálné postavy o prázdninách ožívají díky členům spolku Biskupští manové z Kroměříže a atraktivní formou představují ty nejzajímavější momenty z kroměřížských dějin. close info Zdroj: Město Kroměříž zoom_in Zájemce znovu provedou Kroměříží kostýmovaní průvodci.

Zahrada Věžky

KDY: 2. až 4. srpna od 9 do 16 hodin

KDE: areál zámeckého parku ve Věžkách

ZA KOLIK: vstupné 90 korun dospělí, snížené 70 korun, rodinné 220 korun

PROČ PŘIJÍT: Zahrádkářská výstava nabízí řadu zahradnických produktů, včetně květin, rostlin a zahradnického nářadí. Návštěvníci si mohou koupit vše potřebné pro dům a zahradu a dozvědět se o nejnovějších zahradnických trendech a technikách, nebo třeba získat inspiraci. Doprovodný program zahrnuje koncerty nejen dechových kapel, zábavné kvízy a hry pro děti, malování na obličej nebo květinovou expozici ve staré sýpce.

close info Zdroj: Deník/Dominik Pohludka zoom_in Jarní Zahrada Věžky, květen 2024.

Den múz na hradě Cimburk

KDY: 3. srpna od 14 do 20 hodin

KDE: hrad Cimburk u Koryčan

ZA KOLIK: vstupné 200 korun dospělí, snížené 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Tvůrčí setkání umělců a řemeslníků na Cimburku, výstava uměleckých děl a historických kostýmů, ukázky řemesel v dílnách, umělecký stánek a výtvarný koutek pro malé i velké, batikovací dílna a mnohé další. close info Zdroj: Deník/Jakub Omelka zoom_in Zřícenina hradu Cimburk, srpen 2021.

Setkání přátel Veterán klubu Kroměříže

KDY: 3. srpna od 8 hodin

KDE: Velké náměstí a Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční akce, která se koná vždy jednou za dva roky letos představí auta, vyrobená před rokem 1989. Na Velkém náměstí budou vozy vystavené během dopoledne, poté se vydají na projížďku po okolí a od 14 hodin pokračuje program v areálu Výstaviště. Tady bude připravení i dráha na jízdu zručnosti.

ZLÍNSKO

Akademie Václava Hudečka

KDY: 29. července – 9. srpna 19:30

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: od 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci lázeňských Luhačovic si mohou přijít poslechnout mladé nadané houslisty v rámci koncertů Akademie Václava Hudečka. Akamedie jsou mistrovské letní kurzy pro mladé houslisty, kteří zde studují pod vedením mezinárodně uznávaného houslisty Václava Hudečka a předního houslového pedagoga Jiřího Fišera. Akademie se koná každoročně v Luhačovicích a účastníci mají kromě individuálních hodin možnost představit se také na veřejných koncertech. Nejlepší účastník Akademie získává mistrovský nástroj a koncertní příležitosti. Václav Hudeček v Luhačovicích cvičí talenty Volný čas 29.07.24 | 19:30 | Zahajovací koncert | KKC Elektra Luhačovice

03.08.24 | 19:30 | Návraty vítězů | Kostel Svaté Rodiny Luhačovice

04.08.24 | 18:00 | Krásné stavby s krásnou hudbou | Poutní chrám Narození P. Marie Ve Štípě

05.08.24 | 19:30 | 1. Absolventský koncert | Lázeňské divadlo Luhačovice

07.08.24 | 19:30 | 2. Absolventský koncert | Lázeňské divadlo Luhačovice

08.08.24 | 19:30 | 3. Absolventský koncert | Lázeňské divadlo Luhačovice

09.08.24 | 19:30 | Galakoncert | KKC Elektra Luhačovice

Sudrockfest

KDY: 2. srpna od 16:30

KDE: Slušovice

ZA KOLIK: od 400 korun

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník rockového festivalu na dostihové dráze. V areálu zazní od 16:30 koncerty skupin Horizont, Panoptiko, Arakain, Traktor a Dymytry.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in SudRockFest

Sraz traktorů Haluzice

KDY: 3. srpna od 13 hodin

KDE: Haluzice, Valašskoklobucko

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník srazu traktorů v Haluzicích. Od 13:45 projedou stroje obcí, ve tři hodiny ukážou řidiči své dovednosti a od 17 hodin budou soutěže pro diváky. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Sraz traktorů Haluzice

Dětský den a fotbalový turnaj v bublinách

KDY: 3. srpna od 14 hodin

KDE: Jestřabí

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník dětské dne a turnaje v Jestřabí přinese spoustu novinek, překvapení a soutěží pro malé i velké. Děti se zabaví na skákacím hradě, rodeo býkovi, u Sváťova divadla, při malování na obličej budou moci vyzkoušet ovládat bagr, bodyzorb, prohlédnou si rally speciály nebo motorky. Všechny určitě pobaví fotbalový turnaj v bublinách, kdy se budou sportovci honit za míčem v nafukovacích koulích.

close info Zdroj: se svolením Tomáše Králíka zoom_in V Jestřabí se koná 2. ročník Fotbalového turnaje v bublinách.

SLOVÁCKO

HamBurger Fest v Havřicích

KDY: Sobota 3. srpna od 15 hodin

KDE: Fotbalové hřiště Tatranu Havřice v Uherském Brodě

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se mohou těšit na bohatou nabídku hamburgerů všech možných druhů, včetně vegetariánských a bezlepkových variant. Nebudou chybět ani hot dogy, tortily, sušené maso a dokonce i červíci nebo také chilli speciality, které k burgerům neodmyslitelně také patří. Pro mlsouny budou připraveny bublinkové waffle, churros s mléčnou belgickou čokoládou, donuty i super zmrzlina. V letním dni vás osvěží lahodné víno a pivo, osvěžující míchané alko i nealko drinky a domácí limonády. Festival ale nenabízí jen skvělé jídlo. Na pódiu vystoupí Voxel, Zoči Voči, Denyho parťáci a Honza Grebík. Pro nejmenší návštěvníky jsme připravili oblíbenou dětskou show s Tlapkovou patrolou. Kromě hudby a jídla čeká návštěvníky spousta dalších atrakcí a soutěží. Děti se mohou těšit na skákací hrady, nafukovací balonky, malování na obličej a dětské tetovačky. Relax zóna nabídne prostor pro odpočinek a načerpání sil. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in HamBurger Fest v Havřicích

Obrazy Vlastimila Mahdala v Uherském Brodě

KDY: Od 2. srpna do 10. září

KDE: Art Galerie info Uherský Brod

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Průřez tvorbou malíře Vlastimila Mahdala. Vlastimil Mahdal se narodil v roce 1955, žil řadu let v Uherském Brodě, nyní v Uherském Ostrohu. Absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti (kresba, malba, grafika u prof. Jana Blažka a Jana Gajdoše). Je členem Unie výtvarných umělců - Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, Sdružení výtvarných umělců moravských a Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí - často se zúčastňuje kolektivních výstav. Mahdalovy vize jsou postaveny na hravém principu kombinování a prolínání několika směrů a stylů moderní malby, vznikají variováním uvedených podnětů, autor si s jejich poetikou pohrává a přetváří k obrazu svému. Často pracuje s metaforou a symbolem, námětově se inspiruje literaturou, historií, vztahem člověka k přírodě, prezentuje i filozofická a etická poselství. Výrazná barevnost, promyšlená kompozice a dokonalost malířského rukopisu jsou dalšími atributy jeho tvorby.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Obrazy Vlastimila Mahdala v Uherském Brodě

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši. close info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Obrazy Ladislava Pálky plné vtípků, erotických narážek a dvojsmyslů uvidíte v Galerii Joži Uprky. Ladislav Pálka na snímku

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

close info Zdroj: archiv Slováckého muzea zoom_in Výstava Krajina, sem tam zvíře.