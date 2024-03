Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Velikonoční jarmark v Uherském Hradišti. Ilustrační foto

SLOVÁCKO

Od fašanku do Velikonoc (foto: ID: 13043820 )

Kdy: V sobotu 23. března od 13 do 17 hodin

Kde: Skanzen Rochus Uherské Hradiště

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Prezentace lidových tradic končící zimy a začínajícího jara

Víkendové tipy Slováckého deníku na 22. až 24. března

21. Derflanský košt slivovice, ostatních pálenek a likérů (foto: ID: 13043821 ) Kdy: V sobotu 23. března od 15 hodin

Kde: Kulturní dům v Sadech

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Součástí koštu je košt domácích štrůdlů a klobásek. Od 20 hodin hrají Rumbase Víkendové tipy Slováckého deníku na 22. až 24. březnaZdroj: archiv pořadatele

Velikonoční jarmark v Uherském Hradišti

KDY: Sobota 23. března a neděle 24. března od 10 hodin

KDE: Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT:

Sobotní doprovodný program – Od 10 hodin FSPT Handrlák a CM Čarapata, od 11 hodin FS Včelaran a CM Čarapata, v 11.45 PS Kalinka a CM Tramín, od 13 hodin DH Rozmarýnka, od 15 hodin Mirek Oliver s Kapelou.



Nedělní doprovodní program: V 10 hodin FS Míkovjan a CM Litera. V 11.15 Staroměstští mládenci a CM Bálešáci, od 13.30 JMF Derfla, od 14.30 CM Svobodica. V 16 hodin Nedělní Martini.

Velikonoční trhy v Uherském Hradišti. Ilustrační foto

Konečně akty Zdeňka Kupa KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou. Galerie 9 fotografií ›

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.

VALAŠSKO

Lucie Bílá, Petr Malásek a Boni Pueri KDY: sobota 23. března od 19 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury, velký sál

ZA KOLIK: od 800 Kč PROČ PŘIJÍT: Velký sál Domu kultury Vsetín bude v sobotu 23. března hostit výjimečnou hudební událost – Recitál zpěvačky a několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé. Zpěvačku doprovodí klavírista Petr Malásek a úspěšný chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri. Lucie Bílá a sbor Boni Pueri.

Ondřej Fencl a Hromosvod

KDY: pátek 22. března od 19 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury, malý sál

ZA KOLIK: od 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Malý sál vsetínského domu kultury bude po dvou letech opět hostit srdcový projekt hudebníka Ondřeje Fencla – kapelu Hromosvod. Pětičlenný pražský band představí novou desku Sen nenasytných kluků.

„Ondřeje Fencla není třeba vsetínskému publiku příliš představovat. Leader kapely Hromosvod ve Vsetíně již zahrál mnohokrát s kapelou 5P Luboše Pospíšila nebo v triu s Janem Hrubým a Vladimírem Mertou,“ připomněla za pořádající Dům kultury Vsetín Eva Hennelová.

Fencl založil Hromosvod v roce 1994 jako dětskou skupinu a i po třiceti letech je její vůdčí osobností. První album kapela vydala v roce 2004, celkem jich má na kontě již šest, tu nejnovější z loňského roku.

Kapelu tvoří elitní čeští hudebníci z doprovodných skupin Kamila Střihavky, Lucie, Inflagranti či Kollerbandu. Na pódiu se vedle Ondřeje Fencla objeví Vojtěch Jindra (elektrická kytara), Hana K. Vyšínská (housle), Jaryn Janek (basová kytara) a Tomáš Marek (bicí).

Ondřej Fencl & Hromosvod.

Amadeus (divadlo) KDY: pátek 22. března od 19 hodin

KDE: Vsetín, Divadlo v Lidovém domě

ZA KOLIK: od 200 Kč PROČ PŘIJÍT: Pátá repríza inscenace Amadeus v podání herců Divadla v Lidovém domě ze Vsetína. Nesmrtelný příběh dramatika Petera Shaffera, jehož světoznámá filmová verze v režii Miloše Formana letos slaví 40 let, nastudovali vsetínští divadelníci ve spolupráci se současnými studenty a čerstvými absolventy Divadelní fakulty JAMU v Brně v překladu Martina Hilského za doprovodu živého hudebního tělesa. V hlavních rolích se představí Adam Kaňák a Pavel Rejman. Vsetínské Divadlo v Lidovém domě uvede v premiéře inscenaci Amadeus.

Květná neděle ve skanzenu

KDY: neděle 24. března od 9.30 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Mše svatá v kostele svaté Anny v areálu Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Květná neděle ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm - plakát.

Josefský jarmark KDY: pátek a sobota 22. a 23. března vždy od 9 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: --- PROČ PŘIJÍT: Tradiční dvoudenní jarmark na rožnovském Masarykově náměstí, který ve spolupráci s místní kulturní agenturou Téčko pořádá město Rožnov pod Radhoštěm.Po oba dny více než 80 prodejců nabídne mimo jiné tradiční jarmareční zboží jako kytice, květinové vazby, keramiku, svíčky, sýry, perníčky, masné výrobky, nejrůznější občerstvení a mnoho dalšího zboží, které neodmyslitelně k městskému jarmarku a k blížícímu se jaru patří.Pro děti bude připravená tradiční rukodělná dílna, ve které si mohou vyrobit z korálků a drátků drobnost pro potěšení a jako památku na jarmark. V doprovodném programu se na pódiu v centru náměstí představí například brněnsko-rožnovská cimbálová muzika Jánoch, která obstará většinu pátečního programu.Ve stejný den v 16.30 jarmark oficiálně zahájí vedení města Rožnova pod Radhoštěm. Po nich pak podium bude patřit písničkáři Slávkovi Janouškovi. Závěr pátečního programu obstará rocková kapela A.C. & Friends.V sobotu dopoledne vystoupí jazz-swingová formace La Boujeau, po poledni pak hudební štafetu převezme vsetínská country kapela Gympleři. Doprovodný program Josefského jarmarku v Rožnově:

pátek 22. března

10.00 – 16.00 cimbálová muzika Jánoch

16.30 pozdrav vedení města

16.30 – 17.30 Slávek Janoušek / folk

18.00 – 20.00 A. C. & Friends / rock sobota 23. března

10.00 – 12.00 La Boujeau / jazz-swing

12.30 – 14.00 Gympleři / country Josefský jarmark 2024 v Rožnově pod Radhoštěm - banner.

Brave Rival (UK) KDY: neděle 24. března od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Malá scéna za oponou, velký sál KZ

ZA KOLIK: na místě 220 Kč, v předprodeji 190 Kč PROČ PŘIJÍT: Brave Rival jsou zbrusu novou bluesrockovou a soulovou mašinou jihovýchodní Anglie. Kapela, která proměnila ve vítězství nominaci na British Blues Award 2022, pochází z přístavního Portsmouthu. Nabízí silné a krásné zdvojené vokály (Chloe Josephine a Lindsey Bonnickové). Na sólovou kytaru nabízí dramatická kytarová sóla a tvrdé rockové riffy Ed Clarke. A to vše drží pohromadě rytmická lokomotiva Billyho Dedmana (baskytara) a Donny Petersové (bicí).Brave Rival, inspirováni hudebníky jako jsou či byli John Mayer, Aretha Franklin, Fleetwood Mac a Led Zeppelin, nabízí styl a zvuk, který jste jako by vždy znali, a přesto jste ho nikdy předtím neslyšeli. Jejich jedinečná koncertní kombinace nádherně harmonických hlasů, kytarových sól, bušících bubnů a silných basů nabízí nakažlivý zvuk, který si nesmíte nechat ujít. Britská kapela Brave Rival bude dalším hostem Jarních jazz & bluesových dnů 2024 ve Valašském Meziříčí.

Zdroj: Youtube Brave Rival – Run And Hide

Zdroj: Youtube Brave Rival – Heart Attack

Zdroj: Youtube

44. Setkání divadel – Malé jevištní formy 2024

KDY: pátek až neděle 22. až 24. března

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub, KZ Valmez

ZA KOLIK: třídenní 200 Kč, jednodenní 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Regionální kolo Celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, Celostátní přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a Celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov.

Program:

pátek 22. března

16.30 Los Renegados Kopřivnice – Kurare

18.00 My² Rožnov – Člověče, nezlob se…

19.10 NDZŠ Tom A Jeff Havířov – Na každém šprochu – pravdy trochu

20.00 Tancovaczka (studenti DAMU) – doprovodný program – 100 Kč / 150 Kč

sobota 23. března

10.00 Divadlo Drgan Branky – 3 dny v Gran Valle

11.40 Divadlo v oblacích Valmez – Vyprázdněte sklady!

13.30 Červiven Krnov – Adam Stvořitel

16.30 Valouny Valmez – Metys

18.00 Divadlo v oblacích Valmez – Na Godota Čekání

19.00 Láhor/Soundsystem Praha – Perfektní den

neděle 24. března

10.00 Škola Malého stromu (Divadlo Kampa / Divadelní soubor Cylindr) – doprovodný program – zdarma

12.00 Volné divadlo Zlín – Stařec a moře

44. setkáni divadel - Malé jevištní formy. Logo.

Perníkářství na Valašsku (výstava) KDY: do 21. dubna

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: --- PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských výstavu, která přibližuje historii perníku a perníkářského řemesla, jeho doklady na Valašsku, i současnost zdobeného perníku v regionu.Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem, jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava Perníkářství na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

KROMĚŘÍŽSKO

Jaro na zámku

KDY: pátek, sobota a neděle od 9.30 do 16 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 260 korun

PROČ PŘIJÍT: Jaro už klepe na dveře a s ním přichází nová návštěvnická sezona na Arcibiskupském zámku v Kroměříži, kterou tam zahajují tradičně týden před Velikonocemi. Jako každé jaro i letos nebude chybět pro otevření zámku unikátní květinová výzdoba reprezentačních sálů. Velké sály provoní jarní květiny, letní byt arcibiskupa se nakrátko promění v hudební salonek a symbolicky se rozezní tóny stylizovaných květinových hudebních nástrojů. Zámeckou Květnici jara doprovodí výstava sochaře Jiřího Netíka a nejmenší návštěvníky zvou zástupci zámku do tvořivé dílničky.

Jaro na zámku v Kroměříži 2024.

SEVA – český fenomén na zámku Holešov KDY: sobota i neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, chybět nebudou doprovodné texty a herna pro děti. Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.

Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby.

Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.

Evropa z ptačí perspektivy KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Netradiční pohled z výšky na známá i méně známá místa Evropy nabízí návštěvníkům Muzea Kroměřížska výstava Evropa z ptačí perspektivy s podtitulem Putovní výstava dronových fotografií Tomáše Neuwirtha. Zájemci si tam mohou prohlédnout velkoformátové snímky míst z dvanácti zemí. Díla dávají vyniknout přírodním scenériím i tvořivému lidskému umu.

Českou republiku v tomto projektu zastupují Priessnitzovy lázně v Jeseníku, které se staly prvními vodoléčebnými lázněmi na světě. K vidění jsou i turistické perly jako například klášter Mont Saint Michel nacházející se na přílivovém ostrově v Dolní Normandii ve Francii nebo alpské jezero Bled se stejnojmenným ostrovem a kostelem ve Slovinsku. V Muzeu Kroměřížska bude k vidění Evropa z výšky

ZLÍNSKO

Jógafest

KDY: 22. - 24. března

KDE: Zámek Zlín, Městské lázně Zlín

ZA KOLIK: od 220 korun

PROČ PŘIJÍT: Festival, který spojuje lidi láskou k józe a zdravému pohybu. Ve ZLínském zámku a městských lázních nabídne tři dny plné lekcí jógy, workshopů a přednášek. Festival představí nejen zlínské lektory, ale nabízí možnost setkat se a praktikovat se zajímavými a inspirujícími lektory z celé republiky a zahraničí.

Yogafest ve Zlíně. ilustrační foto

Slavnost jara KDY: 24. března 14-18 hodin

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Oslava jara u Zlínského zámku nabídne řemesla a jarní tvoření (květinové věnečky a čelenky, brože, výroba ručního papíru a další), vystoupení folklorních souborů, pouliční divadlo, domácí dobroty, swap knih a oblečení, unikátní zlínský symbol jara, malování na obličej a mnoho dalšího.Vystoupí folklorní soubory - Bartošův dětský soubor, Luženky – rozverné jarní písně z Valašska, Děvčice z Vonice, Ženský sbor z Kudlovic a Ďyvina. Akce o víkendu 22.-24.3.

Velikonoční zastavení

KDY: 24. března 14-18 hodin

KDE: Ekocentrum na pasece Velíková, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rodinné odpoledne v ekocentru s bohatým programem pro děti, nabídne přírodovědný koutek, ukázku košíkářské práce, barvení vajíček, jarní stezku přírody nebo ukázku ze života včel.

Akce o víkendu 22.-24.3.

Jelen – divadelní turné KDY: 24. března, 15 a 19 hodin

KDE: Městské divadlo Zlín

ZA KOLIK: 890 – 990 korun PROČ PŘIJÍT: Oblíbená hudební skupina Jelen si nadělila k narozeninám vyprodanou O2 arenu, na kterou naváže v roce 2024 nečekaným turné. Po deseti letech na koncertních prknech sálů a festivalů vyrazí se speciálním programem na svoji první šňůru v divadelním stylu. Po velkolepé show v největší domácí hale se tak Jelen vrací do minimalistického prostředí divadel a sálů s intimní atmosférou. Tam svým fanouškům nabídne unikátní zážitek v podobě jim tak blízkého akustického koncertu s povídáním. Bude se nejen zpívat a hrát, ale bude se i vyprávět, diskutovat, smát se a možná i zatlačovat slzy dojetí při vzpomínkách na cestu ze zkušebny až na vrchol české hudební scény. Akce o víkendu 22.-24.3.

Prime Orchestra – film sympho show

KDY: 24. března 19 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: 790 – 1390 korun

PROČ PŘIJÍT: Moderní crossoverový orchestr Prime Orchestra vyjíždí na jaře 2024 na do fascinujícího světa kinematografie.Tato skvělá hudební podívaná zahrnuje exkluzivní vlastní orchestrální verze soundtracků z nejslavnějších kultovních filmů: Harry Potter, Star wars, Matrix, Gladiator, Pirates of Carribbean, Rocky, Misssion Impossiblem Chostbusters a dalších.

Prime Orchestra je seskupením více než 40 charismatických hudebníků a zpěváků, orchestru, expresivní rockové kapely, mistra zvukových efektů - DJ a neuvěřitelně herecky nadaného dirigenta. Během dvouhodinového živého představení vytváří nepřekonatelnou atmosféru magických kouzel, zběsilé dynamiky a třpytivého filmového světa s využitím veškerého tvůrčího a technického arzenálu.

Farmářské trhy KDY: 24. března 9-13 hodin

KDE: Slušovice

ZA KOLIK: Zdarma PROČ PŘIJÍT: Můžete si nakoupit čerstvé, kvalitní potraviny od regionálních farmářů, rukodělné a řemeslné výrobky od šikovných českých ručiček. Další termíny trhů ve Slušovicích jsou 28. dubna, 26. května, 23. června, 28. července, 25. srpna, 22. září 27. října. Farmářské trhy na Tržišti pod Kaštany ve Zlíně, sobota 9. března 2024.

Prohlídka chovného zařízení slonů

KDY: 23. března, 9, 10:30, 13 a 14:30

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: 150 korun (nutná rezervace předem)

PROČ PŘIJÍT: Jak vypadá zázemí pro slony z blízka se dozvíte při prohlídce chovného zařízení pro slony africké v Zoo Zlín. Pavilon patří k nejmodernějším a největším zařízením na světě. Pro veřejnost není běžně přístupný, díky speciálním prohlídkám s průvodcem však máte jedinečnou příležitost zavítat dovnitř. Sloni mají k dispozici skutečně obrovský prostor, jejich chovatelé zase používají moderní postupy a technologie. Během prohlídky si návštěvníci vše důkladně prohlédnou, chovatelé jim ukážou přilehlé výběhy, seznámí je s jejich prací a představí celý koncept Karibuni.

Sloni ve zlínské zoo

Baťa – 130 let poté KDY: od 5. března do 14. dubna, Středa-neděle: 14-18 hodin

KDE: Kolektivní dům Zlín

ZA KOLIK: 160 korun (snížené vstupné 100 korun) PROČ PŘIJÍT: Setkejte se s Baťou a poznejte jeho myšlenky! Unikátní výstava ke 130. výročí založení firmy Baťa a 100. výročí filmové tvorby ve Zlíně představuje vybrané černobílé snímky z originálního baťovského fotoalba z roku 1919 za pomocí umělé inteligence v barvě a v pohybu. Nové technologie vrací zašlým místům a dávným okamžikům život a uvádí v úžas.Alba jsou nejstarší dochovanou ucelenou fotografickou dokumentací firmy Baťa a současně mimořádně cenným vhledem do obuvnického podniku na prahu národní a zakrátko mezinárodní expanze. Umělá inteligence oživí Baťovy závody 130 let od jejich založení

Secesní mistr Alfons Mucha – unikátní výstava ve Zlíně

KDY: 18. ledna – 28. března 10-18 hodin

KDE: Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: dospělý 220 korun, děti 6-15 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Více než stovka uměleckých děl a plakátů Alfonse Muchy, ale také jedinečné šperky vyrobené podle jeho návrhů Georgesem Fouquetem v Paříži, či osobní věci tohoto nejslavnějšího secesního umělce na výstavě v Galerii Desítka. Návštěvníci spatří slavné divadelní plakáty a litografie Alfonse Muchy – mezi nimi i více než dvoumetrový plakát Gismonda, který umělec vytvořil pro svou múzu, francouzskou herečku Sarah Bernhardt, nebo slavný plakát Hamlet z roku 1899. Výstava představí také některé naprosto jedinečné šperky, vytvořené legendárním zlatníkem Georgesem Fouquetem v Paříži – Sarah prsten a hadí náramek, náhrdelník Maruška, náušnice Dragon či slavnou brož Chryzantéma. Zpestřením expozice budou také osobní předměty Alfonse Muchy a dokumentární film o jeho životě a díle.

Ve Zlíně jsou poprvé k vidění plakáty i šperky Alfonse Muchy