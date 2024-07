„K večeru je to jiný fofr, to už lidé dostanou hlad a snad se i trochu ochladí,“ přeje si muž.

Vinyly i cédéčka

Nejen jídlo ale fanoušky metalu zajímá. Prakticky neustále je plno i u stánku s hudebními nosiči. Hledají poklady v krabicích s vinylovými deskami i mezi cédéčky.

„Ještě nedávno jsme vinylů vozili tak pětinu z celé nabídky, dneska už to je půl na půl,“ říká prodejce z Mystic Production z Horní Suché.

„Jmenuji se Anděl,“ říká a dotazy na křestní jméno s úsměvem odmávne. „Prostě Anděl.“

Cédéček se obecně stále ještě prodává o něco víc, ale prakticky každý, kdo se u stánku zastaví, začne prohlídkou vinylových desek.

„Lidé to kupují, protože chtějí mít něco v ruce. Muziku si mohou stáhnout, ale to jsou jen data na flešce. U cédéčka mají buklet, fotky, je to i sběratelský kousek,“ vysvětluje Anděl.

Na bouřku si nestěžují

Také v sobotu večer hrozí předpověď počasí bouřkami. Ta páteční na chvíli přerušila koncert Judas Priest, na podium se ale vrátili v okamžiku, kdy přestaly létat blesky.

„Všechny koncerty jsme odehráli, žádné změny v programu nejsou,“ ujistila mluvčí pořádající agentury Pragokoncert Martina Benešová.

Ani návštěvníci festivalu, kteří využívají stanová městečka, si na bouřku nestěžují.

"No, trochu se to převalilo, ale neplavali jsme. Voda se rychle vsákla," ujistil muž, který má stan postavený blízko u potoka.