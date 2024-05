Loňský úspěšný podnik ve Vizovicích letos pokračuje druhým ročníkem, od kterého si pořadatelé slibují ještě větší účast i zábavu pro celou rodinu. Vstup na akci, kde 25. května vystoupí například Queenie, je zdarma, dobrovolný příspěvek pak podpoří vybraný charitativní projekt ve městě.

Unico mánie 2023 ve Vizovicích | Video: se svolením firmy Unico Modular

Začalo to vlastně nevinně. Oslavou šedesáti let majitele firmy Unico Modular ve Vizovicích. Z akce pro pár desítek hostů se stal firemní den s účastí více než dvou tisíc lidí. Letos ji ředitel společnosti Lukáš Rudy plánuje ještě vylepšit.

„Je to primárně rodinná akce, takže jsme vyšperkovali program, aby byli spokojení opravdu všichni. Děti se vyřádí v kreativních dílničkách, při tvorbě graffiti, na skákacím hradě nebo při lukostřelbě. Dobrovolní hasiči přivezou ukázat svou techniku, od policie by měl dorazit vyšetřovací technik, který dětem ukáže například sběr otisků. A naši zdravotníci jim vysvětlí první pomoc,“ vyjmenoval Lukáš Rudy.

Do areálu firmy se zatoulá také závodní auto z Barum Rally Subaru Impreza. Představí ho řidiči, kteří s ním letos absolvují zkušební sezonu před ostrým startem na Barumce.

Vysvětlí dětem i jejich tatínkům, co to vlastně znamená být závodníkem, jak vypadají přípravy před závody a že zdaleka nejde jen o finální jízdu na okruhu. Nebude chybět ani kouzelník, fotokoutek či oblíbené malování na obličej.

Odvážní muži si pak zasoutěží v páce, při tahání trucku, maminky se mohou zapojit do soutěže o nejlepší frgál.

Večer na pódiu vystoupí Second Hand - Kabát revival, Kiss Revival Czech Republic, Queenie - World Queen Tribute Band, AC/DC revival - Bon Scott Memorial Band a na závěr oblíbená regionální skupina Focus rock, která zde pokřtí své nové album.

Občerstvení zajistí 12 foodtrucků, které přivezou dobroty od lívanečků až po burgery. Loni se na akci vypilo pět tisíc litrů piva, letos padne určitě rekord nový.

Do budoucna by chtěl jít Lukáš Rudy ještě dál. Z jednodenní akce by se měla stát už celovíkendová zábava. „V pátek bychom udělali koncert nějaké mainstreamové kapely, sobota by zůstala klasická pro celou rodinu s rockovým večerem a v neděli bychom to zakončili folklórem,“ plánuje Lukáš Rudy, který při naplnění kapacity areálu šesti tisíci osobami hodlá jít i za jeho brány.

Chceme Vizovice rozvíjet

Není běžné, aby soukromá firma pořádala takovouto akci zdarma. „Jsme velký rodinný podnik,“ směje se ředitel společnosti s téměř dvěma stovkami zaměstnanců.

„Pracují u nás celé rodiny. Chceme podpořit zdejší komunitní život, akce je postavená hlavně pro místní. Máme v plánu v průběhu roku spustit hromadu dalších aktivit. Nejsme soukromý podnik, který se snaží jen generovat zisk, ale naopak chceme Vizovicím a jejich obyvatelům něco vrátit. Pomoci město zvelebovat a být jeho součástí,“ popisuje Lukáš Rudy.

A plány společnosti, vyrábějící hlavně obytné a technologické kontejnery, jsou rozprostřeny všemi směry. Například plánuje vybudování restaurace, která nebude jen pro zaměstnance, ale nabídne kvalitní lokální gastronomii podle babičkovských receptur širokému okolí. A také třeba spolupráci s univerzitami napříč Moravou s cílem vytvořit technologické centrum, kde si děti budou moci prakticky osahat moderní svět techniky.