Mezinárodní účast doplňuje britské trio The Hara, která loni uchvátilo festival Rock for People. Jejich pódiová show je přirovnávána k rockovým legendám Queen, AC/DC nebo Guns N' Roses. Takže návštěvníci v Otrokovicích se mají na co těšit. Areál otevírá v pátek 14. června v 15 hodin a vstupné na oba dny stojí 1500 korun, pro děti do 6 let je festival zdarma.

Lážo Plážo Fest nabízí kemp pro stany i karavany, který leží hned vedle parkoviště u areálu. Místo v kempu stojí 300 korun na osobu za celý pobyt, pro karavany je to 600 korun. Pokud návštěvníci přijedou osobním autem je pro ně vyhrazeno parkoviště na louce vedle areálu za 200 Kč na celý festival (pátek až neděle).

Milovníci tvrdé muziky budou letos ve Vizovicích slavit. Mezinárodní rock-metalový festival Masters of Rock je na hudební scéně už 20. let. Malé městečko uprostřed zelených valašských kopců bude od 11. do 14. července zase narvané k prasknutí a ulicemi budou korzovat černě odění fanoušci metalu z celého světa.

Na hlavní stage se představí 44 kapel a pořadatelé hlásí, že se jedná o dosud absolutně nejsilnější sestavu hvězd v dosavadní historii festivalu. Akce, která vyniká svým poklidným průběhem a mimořádně spořádanými fanoušky, přestaví mimo jiné Judas Priest, Bruce Dickinsona, Accept, Amaranthe, Die Happy, Flerety nebo Metalindu. K 20. výročí připravují pořadatelé spoustu novinek, mimo jiné tři nové tribuny.

V průběhu celého festivalu je vedle areálu likérky stanování zdarma, ale jen na vyznačených pozemcích. Auta mohou motoristé odstavit například na velkokapacitní nehlídané ploše, kterou je lepší zajistit si dopředu přes on-line rezervaci. Stání po celou dobu festivalu přijde na 600 korun. Do konce dubna je možné zakoupit čtyřdenní vstupenku za 3290 korun nebo jednodenní vstupenku za 1390 korun.

Stejné městečko se o měsíc později, 23.-24. srpna, rozvoní trnkami na všechny způsoby. Festival Vizovické Trnkobraní, jedna z největších hudebních událostí v kraji, letos také slaví. V areálu likérky Rudolf Jelínek se uskuteční 55. ročník. Festival je multižánrovou kulturní přehlídkou, která zahrnuje vystoupení muzikantů české a slovenské hudební scény na dvou pódiích, které doplňuje dětský koutek.

Na pódiu vystoupí Desmod, Fleret, Divokej Bill, Doga, Visací zámek, Tomáš Klus nebo Tublatanka. Tradiční součástí akce je světově proslulá soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Návštěvníci navíc mohou ochutnat v gastrokoutku speciality všeho druhu vyráběné ze švestek a plněné knedlíky vyrobených z rozmanitých druhů ovoce.

Areál se otevře prvním nedočkavcům v pátek v 16 hodin, vstupné na oba dny vyjde na 1700 korun, děti do výšky jednoho metru mají festival zdarma. V místě je možné bezplatně stanovat na ploše vedle parkoviště u areálu. Auto mohou návštěvníci odstavit na některém ze zpoplatněných míst za 250-300 korun.

Přijede Bouček, No Name a Rybičky 48. Vizovické Trnkobraní hlásí řadu novinek

