Chodník slávy před zlínským Velkým kinem se v rámci filmového festivalu rozšíří o další hvězdy. Od úterý 4. června ponesou hned tři nová jména – Tatiana Dyková a bratři Petr a Matěj Formanovi.

Chodník slávy píše svoji historii v doprovodném programu Zlín Film Festivalu již od roku 2006. Ocenění pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájili ve velmi mladém věku a úspěšně ji rozvíjí až do současnosti, se letos pořadatelé Zlín Film Festivalu společně s Nadačním fondem Kapka naděje rozhodli udělit Tatianě Dykové a bratrům Formanovým. Čeká na ně jubilejní 40. a také 41. hvězda.

Tatiana Dyková na své herecké počátky vzpomíná jako na objevení nového světa. „Poprvé jsem stála před kamerou ve svých patnácti letech v seriálu Prima sezona, který natáčel věhlasný Karel Kachyňa,“ uvedla Tatiana.

Herečka během 64. Zlín Film Festivalu zavítá do Zlína nejen kvůli odhalení hvězdy, ale také proto, že má ráda zdejší kraj, přírodu a jeho obyvatele.

„Tatiana patří k předním českým herečkám, a přestože se sama považuje spíše za divadelní herečku, patří k nejvýraznějším osobnostem českého filmu posledních dvaceti letech,“ řekla umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová

Tatiana Dyková získala v roce 2005 Českého lva za hlavní ženskou roli ve filmu Bohdana Slámy Štěstí. Nominována byla naposledy i letos za vedlejší roli maminky ve filmu Bratři.

Pro Formany bude hvězda dárkem k šedesátinám

Potomci slavného režiséra Miloše Formana, výtvarník Matěj a herec, divadelník a loutkoherec Petr, si už jako několikaměsíční miminka zahráli ve filmu Zločin v dívčí škole. Skutečný úspěch je ovšem čekal o pár let později.

„Brácha Petr říká, že svůj vrchol filmové slávy jsme si užili, když nám bylo kolem šesti až osmi let v trilogii o rodině Homolků a od té doby, že už to jen chabě doháníme. U něj mi to úplně nesedí, protože natočil od té doby nemálo pěkných rolí v dobrých a skvělých filmech. Ale u mě to úplně sedí. Od té doby jsem totiž opravdu ve filmu už nic tak zásadního a nepřehlédnutelného nedokázal,“ ohlédl se k počátkům uměleckého života obou bratrů Matěj Forman.

A přidal i reakci na ocenění, které je ve Zlíně čeká: „Pravda, ušetřil jsem ve filmu Akumulátor nemálo peněz produkci za počítačový trik, když jsem zahrál bráchovi jeho druhé já a obešlo se to bez náročných a drahých efektů, ale za to se, předpokládám, hvězdy nedávají. Tedy beru to tak, že moje role v Homolkových září dodnes na nebi české kinematografie tak jasně, že se její odraz promítl i na zlínský chodník. A dobře, že jsme tam s bráchou spolu oba, protože stejně už ani my dnes nepoznáme, kterej je ve filmu kterej.“

Hvězda na Chodníku slávy bude pro oba bratry také předčasným dárkem k jejich srpnovým šedesátým narozeninám.

Společné odhalení hvězd před zlínským Velkým kinem s Kapkou naděje se uskuteční v úterý 4. června v 16 hodin a je každoroční nedílnou součástí doprovodného programu festivalu.

Kapka naděje je charitativním partnerem festivalu již 19 let a během své návštěvy Zlína nikdy neopomene ani návštěvu dětského oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati, kde pomáhá už od roku 2003. Ta patří k jedné z více než 50 nemocnic v ČR kde Nadační fond Kapka naděje přispěl částkou přes 200 milionů korun ke koupi 500 lékařských přístrojů a kde realizoval více než 200 projektů psychosociální péče.