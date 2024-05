Slovenskem ve středu otřásla zpráva o atentátu na premiéra Roberta Fica. Reportéři Deníku se proto vydali do Trenčína, aby zjistili, co na tuto událost říkají místní obyvatelé a jaká aktuálně panuje nálada u našich sousedů.

Trenčínem otřásl atentát na premiéra Fica. Nemělo se to stát, myslí si lidé | Video: Iva Nedavašková, Dominik Pohludka

„Nemělo se to stát,“ tak hodnotí Deníkem oslovení obyvatelé Trenčína středeční útok na premiéra Roberta Fica.

Obviněným je jednasedmdesátiletý spisovatel Juraj Cintula, který podle informací slovenských médií vystřelil na Fica hned pětkrát. Čtyřikrát ho měl zasáhnout do břicha a končetin.

Je to strašné, říkají otřesení lidé

Slováci jsou z atentátu i po dvou dnech stále otřeseni. O celé situaci nechtějí příliš mluvit. Když už hovoří, tak jen pod podmínkou zachování alespoň částečné anonymity.

Příkladem je seniorka Erika, na kterou reportéři Deníku narazili v jednom obchodním domě poblíž centra Trenčína.

„K něčemu takovému nemělo nikdy dojít. A je jedno, jestli to byl Korčok, Matovič, Šimečka nebo Fico,“ říká seniorka.

„Situaci u nás vyhrotily protesty, které organizovalo Progresívne Slovensko. Stále tam útočili na Fica a tvrdili, že má jít do vězení. Těchto akcí se účastnil i ten útočník. Musel tím být ovlivněný,“ je přesvědčená Erika. Zároveň věří, že k obdobnému činu na Slovensku už víckrát nedojde.

Premiér Fico je po operaci. Jeho stav je velmi vážný, uvedla nemocnice

Podobný názor má i postarší muž, který se reportérům představil jako Robo.

„Nemám k tomu co říct, je to strašné. Věřím ale, že jde o ojedinělý čin, který se už víckrát nestane,“ doufá senior.

Ačkoli panuje nevlídné počasí, město žije čilým ruchem. Na nákupy sem míří také paní Gabriela se svým manželem. Do Trenčína přijíždějí z Prievidze, což je jen několik málo kilometrů od Handlové, kde k atentátu došlo.

„Ještě teď z toho mám husí kůži. Myslela jsem si, že se něco takového může stát jen v zahraničí a ne na Slovensku. Pokud dochází k nějaké nevraživosti mezi koalicí a opozicí, je to běžné, ale tohle je daleko za hranou. Situaci u nás vyhrotili politici a lidé to vidí a vnímají,“ upozorňuje Gabriela.

Jedním dechem dodává, že má strach, aby k něčemu podobnému v budoucnu nedošlo znovu.

Uklidnění a usmíření. To je správná odpověď na slovenský atentát na Fica

Obavy neskrývá ani mladá Martina.

„Politiku příliš nesleduji a neprožívám ji. Tohle je ale celé přes čáru. Mám strach, že by se to mohlo opakovat. Snad tento útok nebude pomyslnou první vlaštovkou. Nevím. Uvidíme, co bude,“ dodává nejistě.

Projevy násilí a agese odsoudil i primátor

Primátor Trenčína Richard Rybníček je středeční událostí znepokojen.

„Odsuzuji jakýkoli projev násilí a přímé agresivity vůči premiérovi Robertu Ficovi, jakož i vůči ostatním veřejným činitelům. Věřím, že premiér Slovenské republiky Robert Fico bude v pořádku a že incident bude vyšetřen a pachatel spravedlivě potrestán,“ říká primátor Trenčína, který je ve funkci už od roku 2010, kdy zvítězil ve volbách jako nezávislý kandidát.

Napětí mezi obyvateli Trenčína nevnímá.

„U nás ve městě mezi obyvateli necítím napětí, ale spíše obavu, co bude dál,“ uzavírá Richard Rybníček, který v minulosti vykonával funkci ředitele TV JOJ i STV.

Fico bojoval o život, Slovensko hrálo hokej. Nezájem lidí občas šokoval

Slovenský premiér Robert Fico zůstává po středečním atentátu hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Fico je v banskobystrické nemocnici, kam byl převezen po středečním atentátu. Jeho stav je podle nemocnice stabilizovaný, ale vážný.

Slovenské parlamentní volby na podzim loňského roku ovládla strana SMER-SD v čele s Robertem Ficem (22,94 %). Druhé skončilo Progresívne Slovensko (17,96 %) a třetí HLAS-SD (14,70 %).

V Trenčíně získalo ve volbách nejvíce hlasů Progresívne Slovensko (25,82 %). SMER-SD získal 21,79 %, třetí skončil HLAS-SD se ziskem 13,76 %.