Dva rybníky jsou osm let domovem kaprů, amurů nebo sumců.

"Čertovy rybníky jsou od začátku určeny především sportovním rybářům. S touhle myšlenkou jejich majitel Petr Michek projekt odstartoval. Aktuálně u nás mohou rybáři trávit víkendy, ale s blížícími se prázdninami uzpůsobíme otevírací dobu. Chytat se bude moci od úterý do neděle," informuje Vendula Topinková, která má provoz areálu na starosti.

"Rybáři mohou chytat buďto na větším kapřím rybníku, ze kterého si mohou úlovky brát sebou. Jsou tam amuři, kapři a třeba i jeden třicetikilový tolstolobik," usmívá se Topinková, s tím, že tolstolobiků je ve vodě vícero, ale jediný takhle úctyhodných rozměrů.

Menší rybník je domovem vousatých velikánů. "Máme tam sumce v mírách od padesáti do sto padesáti centimetrů. V průměru chlapi tahají sumce okolo metru," doplňuje Topinková.

Atraktivní biotop a molo

Posezení u vody mírně komplikuje pracovní hlomoz.

"Bohužel můžeme budovat právě v době, kdy je i rybářská sezona. Trochu to rybáře ruší, ale sami na druhou stranu vidí, že se zde pro ně něco chystá," komentuje manažerka areálu a pokračuje: "Aktuálně budujeme chodník a přístřešky pro rybáře. Minulý rok jsme udělali nové břehy. Plánujeme, že pod lesem vybudujeme chatky se sociálním zařízením, terasou a molem, které bude vybíhat do vody."

Tatínek nahodí udici a zbytek rodiny navlékne plavky. "Získali jsme stavební povolení na zbudování biotopu. Areál tak začne být zajímavý i pro manželky a děti rybářů. Plánujeme i standardní restauraci s kuchyní. Mluvíme o horizontu dvou let," prozradila něco z plánů Topinková, s tím, že v současnosti to funguje tak, že přijede rodina, která vysadí tatínka u rybníků a zbytek pokračuje do Stražiska.

"Jsme rádi, že ve Stražisku funguje koupaliště. V našich rybnících je voda studená, akorát tak na nohy," směje se manažerka.

Kemp, penzion i pálenice

Ve stráni vyroste kemp, ve mlýně se bude pálit slivovice.

"Chystáme projekt na Čertův kemp. Koupili jsme chatu s velkým pozemkem ve stráni nad tratí. Budou tam čertovské chatky s ledničkou a v kempu bude společné sociální zázemí. Na místě bývalého hrázního mlýna bychom chtěli postavit budovu přesně podle dochovaných historických fotek. Obsahovat by měla pěstitelskou pálenici a penzion," popisuje Vendula Topinková a uzavírá:

"V lokalitě Konicka chybí ubytovací kapacity. My se snažíme o to, aby v našem areálu našel každý to, co k rekreaci potřebuje."