Informaci jako první přinesl server Blesk.

"Hlůšková byla odvolacím soudem v Láhauru zproštěna obžaloby a měla by být propuštěna po vyhotovení rozsudku, odhadem v řádu dní," řekl podle dnešního vyjádření Davidové českému velvyslanectví v Pákistánu právník Hlůškové.

"Konzulární odbor prověřuje možnosti přepravy," dodala mluvčí MZV.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu Hlůškovou 10. ledna 2018, údajně poté, co prošla dvěma kontrolními stanovišti protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odkud se chystala pokračovat do Irska.

Média původně uváděla, že vezla devět kilogramů drogy, v době závěrečného soudního stání některá psala, že šlo konkrétně o osm a půl kilogramu heroinu.

Pákistánská média uvedla, že drogy by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24,5 milionu korun).

Soud s Terezou Hlůškovou začal v březnu 2018 poté, co bylo soudní stání několikrát odročeno kvůli absenci vyšetřovatele, nepřítomnosti dalších svědků, stávce místních soudců nebo kvůli tomu, že soudce byl delší dobu na náboženské pouti. Dalším důvodem byl například i kriketový turnaj.

Pákistánský soud Hradišťanku posléze v březnu 2019 poslal na osm let a osm měsíců do vězení, Tereza Hlůšková se proti tomuto rozsudku odvolala a soud jí nyní podle jejího právníka dal za pravdu.

Ve svém odvolání k vrchnímu soudu v Láhauru žádala, aby byl rozsudek anulován, protože údajně popírá skutečné události případu.

Mladá žena od počátku tvrdí, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Ve vězení strávila bezmála čtyři roky.