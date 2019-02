První festivalový den vystoupí Tomáš Klus, v sobotu se pak na pódiu vystřídají Chinaski, MIG 21, David Koller s kapelou, Ivan Mládek a Banjo Band, Mňága a Žďorp, Gipsy.cz a další známé kapely.

Pořadatelé připravili také pestrý doprovodný program pro děti i dospělé, tentokrát bude hlavním tématem Nový cirkus. Chybět nebude ani oblíbený přejezd vodní lávky a soutěž netradičních plavidel. A tady se mohou návštěvníci těšit na jednu novinku.

„O hlavním vítězi totiž rozhodnou právě oni formou SMS hlasování přímo v areálu festivalu. Kromě toho bude udělena také cena odborné poroty, která bude složená ze zástupců města, partnerů festivalu a známých osobností," vysvětlila mluvčí festivalu Petra Svěráková.

V holešovském zámku si navíc diváci budou moci prohlédnout veškeré expozice za poloviční vstupné. K vidění bude například to nejlepší z tvorby geniálního výtvarníka Zdeňka Buriana, své obrazy představí také Ivan Mládek a návštěvníci uvidí i exotická zvířata.

Vloni byla kapacita areálu téměř naplněna, pořadatelé předpokládají, že stejně tak tomu bude i letos.

„Konkrétně v sobotu očekáváme stejnou návštěvnost jako minulý rok, mohlo by se stát, že bude opravdu vyprodáno stejně jako loni," řekl ředitel pořádající Agentury Velryba Michal Žáček.

Aktuální informace najdou návštěvníci na www.holesovskaregata.cz a také FB profilu.

Deset důvodů, proč na festival zajít

1. Jaké jsou hlavní hudební hvězdy letošního ročníku Holešovské Regaty?

Hlavní hvězdou jsou vždy samotní diváci, protože čtyři roky za sebou dokázali vytvořit skvělou festivalovou atmosféru, kterou si všichni účinkující jen pochvalovali! Takže když to obrátím… letos si snad opět diváky budou pochvalovat Tomáš Klus, Chinaski, MIG 21, David Koller, Ivan Mládek, Mňága a Žďorp, Gipsy.cz… a celá řada dalších umělců.

2. Co je hlavním tématem letošní Holešovské Regaty?

Už tradičně se celý festival točí kolem hudby a přehlídky plavidel. K tomu jsme letos přidali téma „nový cirkus". V celém areálu v sobotu vystoupí nejrůznější soubory a sóloví artisté. Asi nejznámějším je Long Vehicle Circus nebo legendární soubor Teatr Novogo Fronta. Pro návštěvníky budou připraveny také cirkusové workshopy, kde si lidé budou moci sami zkusit například chůzi na lanech, žonglování nebo třeba akrobacii na zavěšených šálách.

3. Na co se mohou kromě hudby těšit děti i dospělí?

Kromě výše jmenovaného také na krásné prostředí zámecké zahrady s vodními kanály. To je jedinečná scenérie, bez níž by Regata nebyla Regatou… No, a pak třeba na výstavy v prostorách zámku, které budou v den festivalu pro jeho návštěvníky za poloviční vstupné. Jména jako Zdeněk Burian, Oldřich Kulhánek nebo Ivan Mládek (ano, ten, který bude na Regatě i zpívat, bude mít v zámku i výstavu svých obrazů!) jsou zárukou toho, že malí i velcí návštěvníci uvidí krásné věci, které je zcela jistě zaujmou!

4. Co se chystá v prostorách nádvoří a zámku?

A co kdybych, zcela výjimečně, na tuto otázku odpověděl jen tajemně: „Nechte se překvapit…"

5. Bude dostatek jídla a pití pro všechny návštěvníky?

Jsem si jistý, že nikdo hlady ani žízní určitě neumře. Stánků bude dost a z nabídky si vybere snad každý… Nabídneme od zdravé bio stravy až po klasiku v podobě párků, bramboráků, guláše a dalších laskomin.

6. Co nemůže na Regatě chybět?

Velký ohňostroj! Už tradičně bude třešničkou na dortu sobotního programu a už tradičně se snažíme vymyslet ho trochu netradičně. I letos diváky překvapíme, doufám, že opět příjemně.

7. Budou mít návštěvníci možnost přespání?

Ano, k dispozici bude stanová louka vedle místního koupaliště se zajištěným sociálním zázemím. A noclehu „pod širákem" nebudeme rozhodně bránit. Vemte si, že taková červnová noční obloha je krásným uměleckým dílem.

8. Chystají se nějaká dopravní omezení?

Jako vždy a s jediným cílem: zajistit co nejlépe bezpečnost diváků. Pár objížděk v centru Holešova ale určitě dopravu neochromí.

9. Budou platit nějaká bezpečnostní opatření pro návštěvníky?

Stručně řečeno: nenosit u sebe zbraně nebo výbušniny a chovat se slušně… Ostatní obsahuje návštěvní řád festivalu, který je uveřejněn na našich stránkách, ale nic zásadně omezujícího v něm určitě není.

10. Regata letos slaví páté narozeniny, s čím vstupujete do další „pětiletky"?

Potěšit, nezklamat a mít sílu a chuť připravovat další ročníky. Zatím nás to baví, protože to baví diváky. A já upřímně doufám, že to tak bude i nadále.